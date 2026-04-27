Ινδιανάπολη: 38χρονη επιβάτης έπεσε από ύψος 15 μέτρων στο αεροδρόμιο και πέθανε

Η γυναίκα έπεσε από ύψος περίπου 15 μέτρων 

Newsbomb

FR29600AP
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (25/4) στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Ινδιανάπολις, όταν μία 38χρονη επιβάτης έχασε τη ζωή της μετά από πτώση από μεγάλο ύψος.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το WTHR, η γυναίκα φέρεται να έπεσε από εξωτερικό σημείο του άνω επιπέδου του τερματικού σταθμού, από ύψος περίπου 15 μέτρων, καταλήγοντας στο έδαφος.

Άτομα που έσπευσαν πρώτα στο σημείο επιχείρησαν για περίπου 30 λεπτά να τη διατηρήσουν στη ζωή, ωστόσο η 38χρονη υπέκυψε στα τραύματά της.

Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο γιατί η γυναίκα βρισκόταν στο εξωτερικό άκρο του τερματικού ή τι οδήγησε στην πτώση της.

Οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:10ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί σε δείπνο: Ο Άλεν κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ

21:08ΚΟΣΜΟΣ

Αποκαλύψεις για δίκτυο συνδεδεμένο με τους Φρουρούς της Επανάστασης: Στόχος η Δύση και το Ισραήλ, ο κληρικός, ο «Δόκτωρ» και η Μονάδα 4000 - Η αναφορά στην Κύπρο

21:08ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε ταυροδρομία στην Ανδαλουσία: Ταύρος σκότωσε εκτροφέα σε παραδοσιακό φεστιβάλ

21:05ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ ζητά την απόλυση του Jimmy Kimmel λόγω του σχολίου για τη «μέλλουσα χήρα»

21:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: Ο Ανδρουλάκης αφήνει χυδαία υπονοούμενα για τους δικαστές

21:01ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: «Έδωσαν ναρκωτικά και σε άλλη κοπέλα» - Τι καταγγέλλει η οικογένεια της Μυρτούς

21:00ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: Η πρόταση του Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ είναι «απαράδεκτη»

20:58ΚΟΣΜΟΣ

Μερτς: «Εξευτελίζονται» οι ΗΠΑ από την ιρανική ηγεσία

20:44ΕΛΛΑΔΑ

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και εγγύηση ο ένας εκ των διευθυντών της ΒΙΟΛΑΝΤΑ

20:36LIFESTYLE

Eurovision 2026: Ο Zeljko Joksimovic έδωσε στο «Ferto» του Akylas βαλκανικό χαρακτήρα

20:31ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Βανδάλισαν λεωφορεία του ΟΑΣΘ στο Ωραιόκαστρο

20:22ΚΟΣΜΟΣ

Λέβιτ για Τραμπ: «Έχουμε έναν ατρόμητο πρόεδρο, κανείς τα τελευταία χρόνια δεν έχει δεχτεί περισσότερες σφαίρες»

20:19ΕΛΛΑΔΑ

Εορδαία: Αρκουδάκι εμφανίστηκε κοντά στο χωριό Γαλάτεια

20:13ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η NASA σχεδιάζει να δοκιμάσει φωτιά στη Σελήνη ενόψει μελλοντικών αποστολών

20:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Δημήτριος: Τι θα υποστηρίξει στην απολογία του αύριο ο καθ' ομολογίαν δολοφόνος - Το περίεργο τατουάζ με το δάκρυ

20:10ΚΟΣΜΟΣ

Ινδιανάπολη: 38χρονη επιβάτης έπεσε από ύψος 15 μέτρων στο αεροδρόμιο και πέθανε

19:55LIFESTYLE

Εξομολόγηση ψυχής από την Μπριζίτ Μακρόν: «Αυτά τα 10 χρόνια είδα την σκοτεινή πλευρά του κόσμου»

19:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Συμπεριφορά επικίνδυνη για τη Δημοκρατία η επίθεση στη δικαιοσύνη από τον Ανδρουλάκη

19:51ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ο αδερφός του Νουσρέτ προφυλακίστηκε για μαστροπία ανηλίκου

19:35ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Έπινε δωρεάν σε ξενοδοχείο και στο τέλος τους κατηγόρησε για κλοπή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
18:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός Πρωτομαγιάς: «Θα κοιμηθούμε με άνοιξη, θα ξυπνήσουμε με χειμώνα» - Η πρόγνωση Καλλιάνου

17:29ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η τραγουδίστρια Νατάσα Μωϋσόγλου: Η αινιγματική ανάρτηση πριν τον θάνατό της και το συγκινητικό «αντίο» της Ναταλίας Ρασούλη

20:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Δημήτριος: Τι θα υποστηρίξει στην απολογία του αύριο ο καθ' ομολογίαν δολοφόνος - Το περίεργο τατουάζ με το δάκρυ

19:12LIFESTYLE

Μπλε ώρες: «Κλείδωσε» το δυνατό καστ της νέας σειράς του ΣΚΑΪ

17:45ΕΛΛΑΔΑ

Μουρτζούκου: Έβαζαν τον Παναγιωτάκη στο πλυντήριο - Ποιον κατονόμασε για τον θάνατο του παιδιού

21:01ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: «Έδωσαν ναρκωτικά και σε άλλη κοπέλα» - Τι καταγγέλλει η οικογένεια της Μυρτούς

14:01ΕΥ ΖΗΝ

Τι θα συμβεί στο έντερό σας αν κόψετε τον καφέ για δύο εβδομάδες

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Ο Κικίλιας επιβεβαίωσε την επιχωμάτωση 60 μέτρων μέσα στη θάλασσα στις Αλυκές Ωρωπού

18:29ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Μυστήριο με τα μηνύματα του αγνώστου «Γιώργου» στον πρώην σύντροφο της Ελευθερίας Γιακουμάκη

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Κοκτέιλ ουσιών εντοπίστηκε στον οργανισμό της 19χρονης Μυρτούς

16:04ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στις φυλακές της Κω: 33χρονος κατήγγειλε ότι τον βίασαν δύο κρατούμενοι

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στη Χίο: Οικιακή βοηθός χτυπούσε στο κεφάλι και τράβαγε από τα μαλλιά 98χρονο - Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση της

12:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρός «Ωμέγα εμποδιστής» φέρνει Αρκτικό κρύο στα Βαλκάνια - Πότε θα επηρεαστεί η Ελλάδα

16:13ΕΛΛΑΔΑ

Παγκράτι: Πώς έγινε η επίθεση οδηγού μηχανής σε 22χρονη - Φώτο από τη στιγμή της επίθεσης

20:44ΕΛΛΑΔΑ

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και εγγύηση ο ένας εκ των διευθυντών της ΒΙΟΛΑΝΤΑ

19:33LIFESTYLE

Ξεσπά η Μελάνια Τραμπ για το σχόλιο του Τζίμι Κίμελ «λάμπετε σαν μία μέλλουσα χήρα»

11:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα παιδιού: Πότε θα καταβληθεί - Αναλυτικοί πίνακες με το ύψος της ενίσχυσης ανά τέκνο

19:02ΚΟΣΜΟΣ

Αίγυπτος: Τουρίστας πέθανε από δάγκωμα φιδιού - Μπήκε μέσα στο παντελόνι του

06:02ΚΑΙΡΟΣ

Με λιακάδα ξεκινάει η εβδομάδα – Αλλάζει ο καιρός από Πέμπτη – Η πρόγνωση για την Πρωτομαγιά

17:12LIFESTYLE

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο η Κατερίνα Δαλάκα - Ο λόγος που υποβλήθηκε σε χειρουργείο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ