Ινδιανάπολη: 38χρονη επιβάτης έπεσε από ύψος 15 μέτρων στο αεροδρόμιο και πέθανε

Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (25/4) στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Ινδιανάπολις, όταν μία 38χρονη επιβάτης έχασε τη ζωή της μετά από πτώση από μεγάλο ύψος.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το WTHR, η γυναίκα φέρεται να έπεσε από εξωτερικό σημείο του άνω επιπέδου του τερματικού σταθμού, από ύψος περίπου 15 μέτρων, καταλήγοντας στο έδαφος.

Άτομα που έσπευσαν πρώτα στο σημείο επιχείρησαν για περίπου 30 λεπτά να τη διατηρήσουν στη ζωή, ωστόσο η 38χρονη υπέκυψε στα τραύματά της.

Police conducted a death investigation at Indianapolis International Airport on Saturday. The incident occurred around 12:15 p.m. https://t.co/TDgu3XDS2y pic.twitter.com/Yx0z4h0Ipa — FOX59 News (@FOX59) April 25, 2026

Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο γιατί η γυναίκα βρισκόταν στο εξωτερικό άκρο του τερματικού ή τι οδήγησε στην πτώση της.

Οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του