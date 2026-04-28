Συνελήφθη ο αδελφός του «Salt Bae» για «διαμεσολάβηση σε πορνεία ανηλίκου»

Ο Οζγκιούρ Γκοκτσέ κατηγορείται ως μέλος κυκλώματος με κέρδη άνω των 15 εκατομμυρίων λιρών

Δημήτρης Δρίζος

Συνελήφθη ο αδελφός του «Salt Bae» για «διαμεσολάβηση σε πορνεία ανηλίκου»
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Οζγκιούρ Γκοκτσέ συνελήφθη για διαμεσολάβηση στην πορνεία ανηλίκου στο πλαίσιο ευρείας έρευνας της Εισαγγελίας του Κουτσουκτσεκμέτσε.
  • Η έρευνα επικεντρώθηκε σε οργανωμένο κύκλωμα που διοχέτευε γυναίκες σε κατοικίες και ξενοδοχεία μέσω εφαρμογών κινητών τηλεφώνων.
  • Χρησιμοποιούνταν λογαριασμοί τραπεζών τρίτων για το ξέπλυμα παράνομων εσόδων, με ποσά που φτάνουν τις 15 εκατομμύρια λίρες τον τελευταίο χρόνο.
  • Στις 17 Απριλίου έγιναν ταυτόχρονες επιχειρήσεις σε 14 διευθύνσεις σε διάφορες περιοχές της Τουρκίας, με 13 συλλήψεις και 7 κρατούμενους.
  • Οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης που αφορά εκμετάλλευση ανηλίκων και οργανωμένο έγκλημα.
Snapshot powered by AI

Ο Οζγκιούρ Γκοκτσέ, αδελφός του διάσημου Nusret, γνωστού ως Salt Bae, συνελήφθη με την κατηγορία της «διαμεσολάβησης στην πορνεία ανηλίκου» στο πλαίσιο ευρείας έρευνας που διενεργεί η Εισαγγελία του Κουτσουκτσεκμέτσε.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, καθώς αφορά σοβαρές κατηγορίες που συνδέονται με οργανωμένο έγκλημα και εκμετάλλευση ανηλίκων.

Η Εισαγγελία του Κιούκτσεκμέτζε, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας, ξεκίνησε πριν από μερικούς μήνες έρευνα για την πορνεία, με έμφαση στη διαμεσολάβηση και την παροχή χώρου σε παράνομες δραστηριότητες. Κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκαν ομάδες που διοχέτευαν γυναίκες, μεταξύ των οποίων και αλλοδαπές, σε κατοικίες και ξενοδοχεία μέσω εφαρμογών κινητών τηλεφώνων.

Οι αρχές προχώρησαν σε τεχνική και φυσική παρακολούθηση των υπόπτων, ανακαλύπτοντας ότι κάποιοι από αυτούς χρησιμοποιούσαν λογαριασμούς τραπεζών τρίτων προσώπων για τη διαχείριση εσόδων που προέρχονταν από την πορνεία. Μέσω αυτής της πρακτικής επιχειρούσαν να «ξεπλύνουν» τα παράνομα κέρδη και να αποκρύψουν τα πραγματικά στοιχεία τους.

Η ανάλυση των χρηματικών κινήσεων του τελευταίου έτους έδειξε εισροές και εκροές που αγγίζουν τις 15 εκατομμύρια λίρες, ποσό το οποίο θεωρείται ότι προέρχεται από παράνομες δραστηριότητες πορνείας. Στις 17 Απριλίου, πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονες αστυνομικές επιχειρήσεις σε 14 διευθύνσεις σε περιοχές της Κωνσταντινούπολης, όπως Μπουγιούκτσεκμέτσε, Σιλίβρι, Μπεϊλικντούζου, Κιούκτσεκμέτσε και Σαμψούντα, καθώς και σε Ντιγιάρμπακιρ και Άγκυρα.

Κατά τις επιχειρήσεις συνελήφθησαν 13 άτομα, εκ των οποίων 7 τέθηκαν υπό κράτηση και 6 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ο Οζγκιούρ Γκοκτσέ είναι ανάμεσα στους κρατούμενους, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Σχόλια
