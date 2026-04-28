Μεξικό: Πώς συνελήφθη ο κορυφαίος αρχηγός ισχυρού καρτέλ, «El Jardinero», διάδοχος του «El Mencho»

Σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών αρχών, δυνάμεις ασφαλείας περικύκλωσαν το καταφύγιο όπου κρυβόταν ο «El Jardinero», προστατευμένος από περίπου 20 αγροτικά οχήματα και περισσότερους από 60 ενόπλους

Οι ειδικές δυνάμεις του Μεξικού συνέλαβαν τον Αούντιας Φλόρες Σίλβα, γνωστό και ως «El Jardinero» ή «Ο Κηπουρός», κορυφαίου αρχηγού του ισχυρού καρτέλ «Jalisco New Generation Cartel» (CJNG), στην πολιτεία Ναγιαρίτ, στα βορειοδυτικά της χώρας, σύμφωνα με ανακοίνωση αξιωματούχων.

Ο Σίλβα, διοικητής με έλεγχο μεγάλων εκτάσεων του καρτέλ κατά μήκος των ακτών του Ειρηνικού, θεωρούνταν πιθανός διάδοχος του διαβόητου βαρόνου των ναρκωτικών Νεμέσιο Οσεγκέρα Θερβάντες, ή όπως ήταν γνωστός «El Mencho», ο οποίος ήταν ηγέτης του καρτέλ και σκοτώθηκε σε επιχείρηση των δυνάμεων του Μεξικού τον Φεβρουάριο, πυροδοτώντας ένα κύμα βίας στη χώρα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών αρχών, δυνάμεις ασφαλείας περικύκλωσαν το καταφύγιο όπου κρυβόταν ο Σίλβα, προστατευμένος από περίπου 20 αγροτικά οχήματα και περισσότερους από 60 ενόπλους, στην περιοχή Ελ Μιραδόρ. Οι ένοπλοι προσπάθησαν να διασκορπιστούν για να αποσπάσουν την προσοχή των αρχών, ωστόσο ο Σίλβα εντοπίστηκε ενώ προσπαθούσε να κρυφτεί σε ένα χαντάκι.

«Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με χειρουργική ακρίβεια, χωρίς να πραγματοποιηθούν πυροβολισμοί», ανέφερε σε ανακοίνωση του το Ναυτικό του Μεξικού, το οποίο ηγήθηκε της επιχείρησης.

Βίντεο που δημοσίευσε ο υπουργός Ασφάλειας του Μεξικού δείχνουν εναέρια πλάνα της επιχείρησης, η οποία ήταν αποτέλεσμα 19 μηνών παρακολούθησης και συμμετείχαν περισσότεροι από 500 στρατιώτες, έξι ελικόπτερα και πολλά αεροσκάφη.

Η κυβέρνηση του Μεξικού δήλωσε ότι κανείς δεν σκοτώθηκε ή τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της σύλληψης, αλλά τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι αμέσως μετά την σύλληψη έγιναν εμπρηστικές επιθέσεις σε αρκετά αυτοκίνητα και καταστήματα.

Οι ΗΠΑ είχαν προσφέρει αμοιβή 5 εκατομμυρίων δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψη του Σίλβα, και η σύλληψή του επαινέθηκε από τον πρέσβη της Ουάσινγκτον στο Μεξικό, Ρόναλντ Τζόνσον, ο οποίος δήλωσε σε ανάρτησή του στο «X» ότι η επιχείρηση αποτέλεσε «σημαντικό βήμα» στην καταπολέμηση όσων επωφελούνται από τη διακίνηση φεντανύλης.

Ο Μεξικανός αναλυτής ασφαλείας, Ντέιβιντ Σαουτσέδο, δήλωσε ότι η σύλληψη του Silva αποτελεί «σημαντικό πλήγμα» για το καρτέλ «Jalisco New Generation Cartel» (CJNG), το οποίο βρισκόταν ακόμη σε φάση αναδιοργάνωσης μετά το θάνατο του «El Mencho».

Ωστόσο, όπως δήλωσε ο ίδιος στο Associated Press, «τέτοιες ομάδες μπορούν να αναδιοργανωθούν γρήγορα παρά τη σύλληψη των ηγετών τους και να συνεχίσουν τις εγκληματικές τους δραστηριότητες».

Η κατάσταση της ασφάλειας στο Μεξικό βρίσκεται υπό αυξημένη παρακολούθηση, καθώς η χώρα προετοιμάζεται να συνδιοργανώσει το Παγκόσμιο Κύπελλο το καλοκαίρι με τις ΗΠΑ και τον Καναδά.

Ποιος είναι ο «El Jardinero» και τι είναι το Jalisco New Generation Cartel;

Μεξικανοί αξιωματούχοι ασφαλείας αναφέρουν ότι ο Αούντιας Φλόρες Σίλβα ήταν ο επικεφαλής ασφαλείας του «El Mencho» και βοήθησε στην καθοδήγηση των δραστηριοτήτων παραγωγής και διακίνησης ναρκωτικών του καρτέλ σε τέσσερις πολιτείες.

Σε νεαρή ηλικία, εξέτισε ποινή φυλάκισης πέντε ετών στις ΗΠΑ για διακίνηση ναρκωτικών πριν επιστρέψει στο Μεξικό μετά την αποφυλάκισή του, ενώ το 2016 συνελήφθη για την φερόμενη συμμετοχή του σε ενέδρα εναντίον της αστυνομίας στην πολιτεία Χαλίσκο και αφέθηκε ελεύθερος τρία χρόνια αργότερα.

Οι ΗΠΑ έχουν ζητήσει την έκδοση του Σίλβα από το 2021, προκειμένου να αντιμετωπίσει κατηγορίες για συνωμοσία με σκοπό τη διακίνηση ναρκωτικών και κατοχή πυροβόλων όπλων.

Το καρτέλ Jalisco New Generation Cartel χαρακτηρίστηκε ως ξένη τρομοκρατική οργάνωση από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ πέρυσι, μαζί με πέντε ακόμη μεξικάνικα καρτέλ.

Η Αμερικανική Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών (DEA) έχει αναγνωρίσει την παρουσία του καρτέλ σε 21 από τις 32 πολιτείες του Μεξικού, ενώ ορισμένοι αναλυτές πιστεύουν ότι η παρουσία του εκτείνεται σε 25 πολιτείες, με προπύργιο το Χαλίσκο.

Οι δραστηριότητες του συγκεκριμένου καρτέλ έχουν επίσης εξαπλωθεί σε περίπου 100 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ.

