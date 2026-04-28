Ελπίδα Μαζαράκη: Πέθανε η γνωστή ηθοποιός

Πέθανε η ηθοποιός Ελπίδα Μαζαράκη, όπως γνωστοποίησε μέσω των social media, ο Σπύρος Μπιμπίλας. Η κηδεία της θα γίνει την Πέμπτη, στις 12:00 στο νέο κοιμητήριο Γλυφάδας.

Η ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα

Με πολλή θλίψη πληροφορήθηκα πριν λίγο από τον αδελφό της ότι η αγαπημένη μας και αξιοπρεπέστατη συνάδελφός μας ηθοποιός η Ελπίδα Μαζαράκη έφυγε από την ζωή…Από το 72 ως το 2004 συμμετείχε σε ταινίες, σειρές. εκπομπές με πολύ ωραίους χαρακτηριστικούς ρόλους μεγάλης γκάμας...

Ευγενική φυσιογνωμία του θεάτρου μας, παρούσα παντού... Πριν ένα μήνα με φώναξε στο ωραίο σπίτι της στην Γλυφάδα και μας δώρισε για το βεστιάριο του ΤΑΣΕΗ την ακριβή γκαρνταρόμπα του συζύγου της που έφυγε πρόσφατα κι αυτός και δικά της... Σ' ευχαριστούμε αγαπημένη μας ΕΛΠΙΔΑ.. .Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει την Πέμπτη στις 12μμ από το νέο κοιμητήριο της Γλυφάδας.