Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα έργα ανάπλασης στη Βασιλίσσης Όλγας

Επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στα έργα ανάπλασης στην Λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας, στην Αθήνα, Τρίτη 28 Απριλίου 2026. (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)

Επίσκεψη στα έργα ανάπλασης στη Βασιλίσσης Όλγας πραγματοποιεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μαζί με τον πρωθυπουργό βρίσκονται η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη καθώς και ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων Παύλος Μπακογιάννης.

Ο πρωθυπουργός με την Όλγα Μενδώνη στα έργα ανάπλασης της Βασιλίσσης Όλγας Eurokinissi

Η Λίνα Μενδώνη και ο Παύλος Μπακογιάννης Eurokinissi

Σημειώνεται πως προ ημερών είχε δοθεί στην κυκλοφορία έπειτα από δύο χρόνια στις 7 Απριλίου.

Στο πλαίσιο των εργασιών εγκαταστάθηκαν νέες στάσεις και σύγχρονα στέγαστρα, βελτιώνοντας την εμπειρία των επιβατών. Παρά τις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν κατά την εκτέλεση του έργου, η λεωφόρος μεταμορφώθηκε σε έναν σύγχρονο και λειτουργικό αστικό χώρο, προσβάσιμο σε κατοίκους και επισκέπτες σε 24ωρη βάση.