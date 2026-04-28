Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα έργα ανάπλασης στη Βασιλίσσης Όλγας
Μαζί με τον πρωθυπουργό βρίσκονται η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη καθώς και ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων Παύλος Μπακογιάννης
Snapshot
Επίσκεψη στα έργα ανάπλασης στη Βασιλίσσης Όλγας πραγματοποιεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Σημειώνεται πως προ ημερών είχε δοθεί στην κυκλοφορία έπειτα από δύο χρόνια στις 7 Απριλίου.
Στο πλαίσιο των εργασιών εγκαταστάθηκαν νέες στάσεις και σύγχρονα στέγαστρα, βελτιώνοντας την εμπειρία των επιβατών. Παρά τις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν κατά την εκτέλεση του έργου, η λεωφόρος μεταμορφώθηκε σε έναν σύγχρονο και λειτουργικό αστικό χώρο, προσβάσιμο σε κατοίκους και επισκέπτες σε 24ωρη βάση.