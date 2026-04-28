Πέθανε ο μπασίστας των Hot Chocolate, Tony Wilson, σε ηλικία 78 ετών

Το βρετανικό soul συγκρότημα Hot Chocolate τον Απρίλιο του 1974. Από αριστερά προς τα δεξιά: ο τραγουδιστής και συνθέτης Errol Brown, ο κιθαρίστας Harvey Hinsley, ο μουσικός πλήκτρων ο Larry Ferguson, ο ντράμερ Tony Connor, ο μπασίστας και συνθέτης Tony Wilson και ο μουσικός κρουστών Patrick Olive.

Ο Tony Wilson, μπασίστας του αγαπημένου βρετανικού soul συγκροτήματος Hot Chocolate και συν-στιχουργός του hit τραγουδιού «You Sexy Thing», απεβίωσε σε ηλικία 78 ετών στην πατρίδα του, το Τρινιντάντ και Τομπάγκο, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του.

«Ο μπαμπάς μου μας άφησε στις 24 Απριλίου 2026. Άφησε πίσω του άπλετη μουσική… για πάντα», έγραψε η κόρη του σε ανάρτηση στο Facebook. «Είμαι ευγνώμων που λίγες ημέρες πριν ζήτησε να προσευχηθούμε. Μου είπε ότι θα έφευγε. Η ειρήνη που νιώθω προέρχεται από το γεγονός ότι ξέρω ότι η ψυχή του αναπαύθηκε. Βρίσκεται εν ειρήνη».

Από την πλευρά του, ο γιος του Wilson, Danny, είπε: «Ήταν ένα συναισθηματικά φορτισμένο Σαββατοκύριακο. Την Παρασκευή, ο πατέρας μου, ο μοναδικός μουσικός Tony Wilson, απεβίωσε, σε ηλικία 89 ετών, στο σπίτι του στo Τρινιντάντ».

Και συνέχισε: «Τα λόγια δεν αρκούν για να εκφράσουν τον θαυμασμό που τρέφω για τον ίδιο ως άνθρωπο και για την αφοσίωσή του στο να κάνει το όνειρό του να ακουστούν τα τραγούδια που έγραψε να γίνει πραγματικότητα. Μόνο όταν η μητέρα μου βρήκε μερικά παλιά ημερολόγιά του από το 1970 και το ’71 συνειδητοποίησα πόσο σκληρά δούλεψε για να πραγματοποιήσει αυτό το όνειρο. Είχα την τιμή να καθίσω μαζί του και να διαβάσουμε αυτά τα ημερολόγια κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μου στο Τρινιντάντ με την οικογένειά μου πέρυσι, και θα κρατήσω αυτή την ανάμνηση στην καρδιά μου για το υπόλοιπο της ζωής μου».

Ο Tony Wilson, μαζί με τον Errol Brown, συνίδρυσαν το soul συγκρότημα Hot Chocolate το 1969 και έγραψαν το hit τραγούδι τους «You Sexy Thing», το 1975.

Ο Wilson αποχώρησε από τους Hot Chocolate το 1975 για να ακολουθήσει τη δική του σόλο καριέρα – δημοσιεύοντας δύο άλμπουμ, τα τραγούδια «I Like Your Style» και «Catch One».