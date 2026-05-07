Κβαντική συνεργασία Ιαπωνίας-Ινδίας με φόντο την επόμενη γενιά υπερυπολογιστών

Η Ινδία γίνεται η δεύτερη ασιατική χώρα, μετά τη Σιγκαπούρη, που συνάπτει συμφωνία κβαντικής τεχνολογίας με την Ιαπωνία

  • Η Ιαπωνία και η Ινδία θα υπογράψουν συμφωνία συνεργασίας για την ανάπτυξη τεχνολογιών κβαντικών υπολογιστών.
  • Η Ινδία είναι η δεύτερη ασιατική χώρα μετά τη Σιγκαπούρη που συνάπτει συμφωνία κβαντικής τεχνολογίας με την Ιαπωνία.
  • Η Ιαπωνία αναπτύσσει νέα γενιά κβαντικού υπολογιστή με υπολογιστική ισχύ ανώτερη από τους σημερινούς υπερυπολογιστές.
  • Η Ινδία διαθέτει σημαντικό ανθρώπινο δυναμικό και επενδύει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια στην έρευνα κβαντικών εφαρμογών.
  • Η Ιαπωνία θεωρεί την Ινδία και τις χώρες Νοτιοανατολικής Ασίας βασικές αγορές για την εξαγωγή κβαντικών υπολογιστών.
Η Ιαπωνία και η Ινδία αναμένεται να υπογράψουν τη Δευτέρα συμφωνία συνεργασίας για την ανάπτυξη τεχνολογιών κβαντικών υπολογιστών, ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ ερευνητών και επιχειρήσεων των δύο χωρών.

Η υπουργός Οικονομικής Ασφάλειας της Ιαπωνίας, Κίμι Ονόντα, θα συναντηθεί στην Ινδία με τον υπουργό Επιστήμης και Τεχνολογίας της χώρας, Τζιτέντρα Σινγκ, προκειμένου να υπογράψουν μνημόνιο συνεργασίας που θα ανοίξει τον δρόμο για βαθύτερη συνεργασία στην κβαντική έρευνα και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας.

Στο επίκεντρο της ιαπωνικής στρατηγικής βρίσκεται η προώθηση ενός νέας γενιάς κβαντικού υπολογιστή που αναπτύσσεται στην Ιαπωνία και εκτιμάται ότι θα διαθέτει υπολογιστική ισχύ πολύ ανώτερη από τους σημερινούς υπερυπολογιστές.

Η Ινδία γίνεται η δεύτερη ασιατική χώρα, μετά τη Σιγκαπούρη, που συνάπτει συμφωνία κβαντικής τεχνολογίας με την Ιαπωνία. Από τις αρχές του 2025, το Τόκιο έχει ήδη υπογράψει αντίστοιχες συμφωνίες με τη Δανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Γερμανία, την Ελβετία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Για την Ιαπωνία, η Ινδία θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικός εταίρος στον τομέα της κβαντικής πληροφορικής, καθώς διαθέτει τεράστιο ανθρώπινο δυναμικό στην τεχνολογία, ενώ το υπουργείο Επιστημών της χώρας έχει επενδύσει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια τα τελευταία χρόνια στην έρευνα και ανάπτυξη κβαντικών εφαρμογών. Παράλληλα, ολοένα και περισσότερες ινδικές startups δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο κλάδο.

Η κυβέρνηση της πρωθυπουργού Σανάε Τακαΐτσι έχει εντάξει την κβαντική τεχνολογία στις 17 στρατηγικές βιομηχανίες που θα λάβουν κρατική υποστήριξη τα επόμενα χρόνια.

Σύμφωνα με προσχέδιο δημόσιου και ιδιωτικού επενδυτικού σχεδίου που παρουσιάστηκε τον Μάρτιο, η Ιαπωνία βλέπει την Ινδία και τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας ως βασικές αγορές για την εξαγωγή ιαπωνικών κβαντικών υπολογιστών.

