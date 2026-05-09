Εορτολόγιο 9 Μαΐου: Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά σήμερα

Σήμερα, Σάββατο 9 Μαΐου, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Προφήτη Ησαΐα, του Αγίου Χριστοφόρου του Μεγαλομάρτυρα (Πολιούχου Αγρινίου, Πικερμίου), του Αγίου Νικολάου του εν Βουνένοις. Γιορτάζουν επίσης ο Όσιος Ιερώνυμος ο Σιμωνοπετρίτης και ο Όσιος Ιωσήφ της Όπτινα.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα σύμφωνα με το εορτολόγιο είναι:

  • Ησαΐας, Ησαΐα, Ησαΐτσα
  • Χριστόφορος, Χριστοφόρης, Χριστοφόρα, Χριστοφία, Χριστοφίνα, Χριστοφορία,

Ο προφήτης Ησαΐας

Ο Ησαΐας ήταν Εβραίος και ένας από τους Μεγάλους Προφήτες, ο πρώτος που αναφέρεται στη σειρά, της Παλαιάς Διαθήκης, στον οποίο και αποδίδεται παραδοσιακά η συγγραφή του ομώνυμου βιβλίου της Αγία Γραφής. Χαρακτηρίζεται ο σημαντικότερος προφήτης και από τους μελετητές της Καινής Διαθήκης.

Το όνομά του στην εβραϊκή γλώσσα σημαίνει «ο Θεός σώζει». Ήταν γιος του Αμώς και γεννήθηκε πιθανώς στην Ιερουσαλήμ περί το 765 π.Χ.. Ήταν έγγαμος και είχε δύο γιους που συμβολικά ονομάζονταν ο ένας Ιασούβ (Σιεάρ Ζασιούβ), που κατά τους Ο΄ σημαίνει «το υπόλοιπο θα επιστρέψει», και ο άλλος Μαχέρ Σαλάλ-χας-βαζ, που σημαίνει «ταχέως σκύλευσον, οξέως προνόμευσον».

Η επίσημη θεϊκή πρόσκληση του Ησαΐα στο προφητικό αξίωμα όπως ο ίδιος μαρτυρεί προσδιορίζεται περί το 738 π.Χ., στο τελευταίο δηλαδή έτος της βασιλείας του Οζίου και του πρώτου της βασιλείας του Ιωάθαμ.

Μάλιστα κατά τον ίδιον τούτο συνέβη όταν κάποια μέρα ευρισκόμενος στο ιερό: «είδε τον Κύριον καθήμενον επί θρόνου υψηλού και επηρμένου» ενώ ο ναός πλημμύριζε από φως δόξας. Τα δε εξαπτέρυγα Σεραφείμ στέκονταν γύρω από το θρόνο που προσφωνούσαν και αντιφωνούσαν μεταξύ τους δοξολογώντας τον Θεό λέγοντας: «άγιος, άγιος, άγιος Κύριος Σαβαώθ, πλήρης πάσα η Γη της δόξης αυτού».
Κάτω απ΄ αυτό το θείο όραμα ο Ησαΐας αναλογιζόμενος την αναξιότητά του, προς αυτά όπου και αναφώνησε έκπληκτος: «Άνθρωπος ων και ακάθαρτα χείλη έχων» αξιώθηκε να ιδεί «τον Βασιλέα Κύριον, Σαββαώθ».

Τότε συνέβη το ακόλουθο συμβάν: Θεωρούμενη η παραπάνω δήλωση ως έκδηλο σημείο ταπείνωσης, ένα από τα εξαπτέρυγα έχοντας λαβίδα στο χέρι έλαβε ένα αναμμένο κάρβουνο από το θυσιαστήριο, που έκαιγε θυμίαμα και αγγίζοντας μ΄ αυτό τα χείλη του Ησαΐα του είπε: «Ιδού ύψατο τούτο των χειλέων σου και αφελεί τας ανομίας σου και τας αμαρτίας σου περικαθαριεί». Ήταν 27 ετών.

Εορτολόγιο 9 Μαΐου: Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά σήμερα

