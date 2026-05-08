Νέα αγροτική κινητοποίηση στον Προμαχώνα - Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις Σέρρες

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας ετοιμάζουν αγρότες και κτηνοτρόφοι του Νομού Σερρών την Παρασκευή 15 Μαΐου, στις 11:00 το πρωί, στη διασταύρωση του Λευκώνα, με στόχο να κατευθυνθούν προς τον Προμαχώνα.

Η απόφαση ελήφθη σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο διάστημα, με τους αγρότες να κάνουν λόγο για δύσκολη κατάσταση στον πρωτογενή τομέα, λόγω απλήρωτων παραγωγών, αυξημένου κόστους και έλλειψης ουσιαστικής στήριξης.

Όπως αναφέρουν εκπρόσωποι του κλάδου, πολλοί παραγωγοί έχουν μείνει εκτός καλλιέργειας, ενώ άλλοι συνεχίζουν με οικονομική πίεση και πίστωση για τις καλλιέργειες τους. Οι ίδιοι δηλώνουν αποφασισμένοι να διεκδικήσουν λύσεις, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η περίοδος σποράς.

Οι αγρότες τονίζουν ότι προς το παρόν δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση για αποκλεισμό του τελωνείου του Προμαχώνα, καθώς η κινητοποίηση θα έχει κυρίως χαρακτήρα διαμαρτυρίας, με τις τελικές αποφάσεις να αναμένονται την ημέρα της συγκέντρωσης.

