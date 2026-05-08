Ιρίνα Σάικ: Μετά το Met Gala, «μαγνητίζει» το Instagram με το γραμμωμένο κορμί της

Η Ιρίνα Σάικ ήταν μία από τις πιο εντυπωσιακές και... αποκαλυπτικές εμφανίσεις του Met Gala 2026 μαγνητίζοντας τα βλέμματα με το καλλίγραμμο κορμί της.

Η 40χρονη star ανέβηκε τη θρυλική σκάλα του Met φορώντας μια custom δημιουργία του Alexander Wang, με σουτιέν από κοσμήματα και τους καλογυμνασμένους κοιλιακούς της σε πλήρη θέα.

Με το γραμμωμένο σώμα της να αποτελεί θέμα συζήτησης μετά την καθηλωτική παρουσία της στο Met Gala, η Ιρίνα Σάικ επέστρεψε με νέα ανάρτηση στο Instagram από την προετοιμασία της επικής παρουσίας της στο διάσημο event.

Το μοντέλο μοιράστηκε στιγμιότυπα από τα backstage, απαθαντίζοντας τον εαυτό της σε διάφορες πόζες που αναδείκνυαν τις τέλειες αναλογίες της, με τους ακολούθους της - όπως ήταν αναμενόμενο - να κατακλύζουν την ανάρτησή της με εγκωμιαστικά σχόλια.

Το 40χρονο μοντέλο έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της μία αινιγματική φράση όλο νόημα: «Αυτός που κοιμάται, δεν πιάνει ψάρια».

