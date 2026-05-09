ΗΠΑ: Κλείσιμο με άνοδο για το χρηματιστήριο

Ένας πίνακας πάνω από το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης εμφανίζει τον τελικό δείκτη Dow Jones Industrial Average, Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2025.

Με κέρδη έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq σκαρφάλωσαν σε ιστορικά υψηλά χάρη στην ώθηση από τον τεχνολογικό κλάδο και τα θετικά μηνύματα από την αγορά εργασίας.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 12,19 μονάδων (+0,02%), στις 49.609,16 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 440,88 μονάδων (+1,71%), στις 26.247,07 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 61,82 μονάδων (+0,84%), στις 7.398,93 μονάδες.

