ΗΠΑ: Νεκροί βρέθηκαν έξι άνθρωποι σε βαγόνι εμπορευματικής αμαξοστοιχίας στο Τέξας

Οι σοροί εντοπίστηκαν σε αμαξοστοιχία της Union Pacific σε έναν σιδηροδρομικό σταθμό στην πόλη Λαρέντο, περίπου 160 μίλια νότια του Σαν Αντόνιο

Newsbomb

ΗΠΑ: Νεκροί βρέθηκαν έξι άνθρωποι σε βαγόνι εμπορευματικής αμαξοστοιχίας στο Τέξας
Unsplash
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Έξι άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί μέσα σε ένα βαγόνι εμπορευματικής αμαξοστοιχίας σε μια πόλη του Τέξας την Κυριακή, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Οι σοροί εντοπίστηκαν σε αμαξοστοιχία της Union Pacific σε έναν σιδηροδρομικό σταθμό στην πόλη Λαρέντο, περίπου 160 μίλια νότια του Σαν Αντόνιο, όπως δήλωσε ο Χοσέ Εσπινόζα, εκπρόσωπος Τύπου του τοπικού αστυνομικού τμήματος, τονίζοντας ότι η αιτία θανάτου τους δεν είναι ακόμη γνωστή και έχει ξεκινήσει έρευνα.

Οι θερμοκρασίες το απόγευμα της Κυριακής στο Λαρέντο κυμαίνονταν μεταξύ 32 και 35 βαθμών Κελσίου, αν και δεν είναι σαφές εάν η ζέστη αποτέλεσε παράγοντα στον θάνατο των ατόμων.

Η Union Pacific, η οποία δραστηριοποιείται πέρα από τα σύνορα των ΗΠΑ και είναι η μοναδική αμερικανική σιδηροδρομική εταιρεία που εξυπηρετεί πολλαπλά σημεία στο Μεξικό, έκανε γνωστό ότι συνεργάζεται στενά με τις αρχές για τη διερεύνηση του περιστατικού.

Το CNN επικοινώνησε με την αστυνομία του Λαρέντο για περισσότερες πληροφορίες.

«Βρισκόμαστε σε πολύ πρώιμο στάδιο της έρευνας. Δεν υπάρχουν πολλά να αποκαλύψουμε αυτή τη στιγμή», δήλωσε ένας άλλος εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας, ο Τζο Μπαέζα.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:27LIFESTYLE

Συγκλονίζει η Δήμητρα Αλεξανδράκη για την μάχη της με το αλκοόλ: «Με έκανε να χάσω τον εαυτό μου»

10:26LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Υπέρλαμπρη και συγκινημένη επέστρεψε στην εκπομπή – Τα πρώτα λόγια

10:21ΕΛΛΑΔΑ

Χανταϊός: Το πρώτο ιατρικό ανακοινωθέν από το «Αττικόν» για τον 70χρονο - Τα νεότερα της υγείας του

10:20ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Νέο κρας τεστ για τον Στάρμερ - Κρίσιμη ομιλία για να κρατήσει την πρωθυπουργία

10:16ΕΛΛΑΔΑ

Νέο τροχαίο με πατίνι - Στο νοσοκομείο δύο 15χρονοι στα Χανιά

10:14ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Νεκροί βρέθηκαν έξι άνθρωποι σε βαγόνι εμπορευματικής αμαξοστοιχίας στο Τέξας

10:00ΥΓΕΙΑ

Πάρκινσον: Μια νόσος που μας αφορά όλους

09:57LIFESTYLE

Ρέμος: «Μόνο μια φορά γίνεσαι 30» - Πότε και πού θα γίνει η μεγάλη γιορτή του

09:46LIFESTYLE

Δημήτρης Αλεξάνδρου: Το σχόλιο κάτω από τη δημοσίευση της Ρίας Ελληνίδου - Του απάντησε: «Πες μου ημερομηνία να ραφτώ»

09:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Εισρέει ψυχρό κύμα από τα Βαλκάνια - Πότε πέφτει ξανά η θερμοκρασία

09:44ΕΛΛΑΔΑ

Ξάνθη: Βρέφος εντοπίστηκε νεκρό σε εγκαταλελειμμένο σπίτι - Συνελήφθη η μητέρα

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Audi αναβιώνει το θρυλικό Auto Union των 326 χλμ./ώρα

09:39LIFESTYLE

«Λύγισε» η Έλλη Κοκκίνου για τον θάνατο του πατέρα της: «Ήταν πολύ ξαφνικό, ευτυχώς δεν πόνεσε»

09:37ΚΟΣΜΟΣ

Η «μυστική οικογένεια» του Μάικλ Τζάκσον για πρώτη φορά: «Ήταν τέρας, μας κακοποιούσε για χρόνια»

09:37ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τζέι ντι Βανς είχε εμμονή με τη σύζυγό του: «Θα την παντρευτώ ή θα μείνω εργένης για μια ζωή» - Η εξομολόγηση στη νέα βιογραφία του

09:32ΚΟΣΜΟΣ

Φωτιά ξέσπασε αεροσκάφος της Turkish Airlines κατά την προσγείωση του στο Νεπάλ - Ασφαλείς όλοι οι επιβάτες

09:21WHAT THE FACT

«Παράγουν περισσότερη ισχύ από το ίδιο φως»: Η Ιαπωνία φέρνει επανάσταση στην ηλιακή ενέργεια

09:19WHAT THE FACT

Ρώσος αποκοιμήθηκε σε παγκάκι στους -20°C, πέθανε, αλλά οι γιατροί τον επανέφεραν στη ζωή ξεπαγώνοντάς τον

09:14ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Οι Τιμπεργουλβς λύγισαν τους Σπερς και ισοφάρισαν τη σειρά - Αποβλήθηκε ο Γουεμπανιάμα

09:12ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στην Κορινθία: Άνδρας βρέθηκε νεκρός σπίτι του από πυροβολισμό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:57ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 13 Μαΐου για το Δημόσιο - Τι ισχύει για τα ΜΜΜ

09:44ΕΛΛΑΔΑ

Ξάνθη: Βρέφος εντοπίστηκε νεκρό σε εγκαταλελειμμένο σπίτι - Συνελήφθη η μητέρα

08:56ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του καλοκαιριού για την Ελλάδα - Η εποχική εκτίμηση του ECMWF

06:51WHAT THE FACT

Μέσα σε ορυχείο της Ινδίας οι επιστήμονες ανακάλυψαν έναν «πραγματικό γίγαντα» 15 μέτρων

10:21ΕΛΛΑΔΑ

Χανταϊός: Το πρώτο ιατρικό ανακοινωθέν από το «Αττικόν» για τον 70χρονο - Τα νεότερα της υγείας του

09:12ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στην Κορινθία: Άνδρας βρέθηκε νεκρός σπίτι του από πυροβολισμό

08:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κεράσια από... χρυσάφι: Απαγορευτική πλέον η τιμή τους - Πόσο κοστίζει το κιλό

16:44WHAT THE FACT

Ο ουρανός πάνω από την Αλάσκα τρελάθηκε, και ο δορυφόρος της NASA κατέγραψε κάθε δευτερόλεπτο

09:37ΚΟΣΜΟΣ

Η «μυστική οικογένεια» του Μάικλ Τζάκσον για πρώτη φορά: «Ήταν τέρας, μας κακοποιούσε για χρόνια»

09:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Εισρέει ψυχρό κύμα από τα Βαλκάνια - Πότε πέφτει ξανά η θερμοκρασία

03:24ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Καλοκαιρινός ο καιρός τις επόμενες ημέρες – Ακολουθούν βροχές και πτώση της θερμοκρασίας

08:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ποιοι βγαίνουν πριν από τα 62 και τι παίρνουν - Αναλυτικά τα ποσά

09:57LIFESTYLE

Ρέμος: «Μόνο μια φορά γίνεσαι 30» - Πότε και πού θα γίνει η μεγάλη γιορτή του

11:25WHAT THE FACT

Ο Ήλιος «ανοίγει»: Μια τρύπα στην ηλιακή ατμόσφαιρα στρέφεται προς τη Γη

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 11 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

08:42LIFESTYLE

Eurovision 2026: Μαγνήτισε τα βλέμματα ο Akylas στο «Τιρκουάζ Χαλί» με εμφάνιση εμπνευσμένη από τον «Μικρό Πρίγκιπα»

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 10/5/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 9,8 εκατ. ευρώ

07:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ζυμαρικά: Οριακά ανοδικές οι πωλήσεις την τελευταία 5ετία στην Ελλάδα – Η εταιρεία «έκπληξη» που είναι Νο1 σε παραγωγή και εξαγωγές

08:19ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Παγκόσμιος συναγερμός - Και άλλος επιβάτης του Hondius θετικός στον ιό

09:37ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τζέι ντι Βανς είχε εμμονή με τη σύζυγό του: «Θα την παντρευτώ ή θα μείνω εργένης για μια ζωή» - Η εξομολόγηση στη νέα βιογραφία του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ