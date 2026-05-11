ΗΠΑ: Νεκροί βρέθηκαν έξι άνθρωποι σε βαγόνι εμπορευματικής αμαξοστοιχίας στο Τέξας

Έξι άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί μέσα σε ένα βαγόνι εμπορευματικής αμαξοστοιχίας σε μια πόλη του Τέξας την Κυριακή, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Οι σοροί εντοπίστηκαν σε αμαξοστοιχία της Union Pacific σε έναν σιδηροδρομικό σταθμό στην πόλη Λαρέντο, περίπου 160 μίλια νότια του Σαν Αντόνιο, όπως δήλωσε ο Χοσέ Εσπινόζα, εκπρόσωπος Τύπου του τοπικού αστυνομικού τμήματος, τονίζοντας ότι η αιτία θανάτου τους δεν είναι ακόμη γνωστή και έχει ξεκινήσει έρευνα.

Οι θερμοκρασίες το απόγευμα της Κυριακής στο Λαρέντο κυμαίνονταν μεταξύ 32 και 35 βαθμών Κελσίου, αν και δεν είναι σαφές εάν η ζέστη αποτέλεσε παράγοντα στον θάνατο των ατόμων.

Η Union Pacific, η οποία δραστηριοποιείται πέρα από τα σύνορα των ΗΠΑ και είναι η μοναδική αμερικανική σιδηροδρομική εταιρεία που εξυπηρετεί πολλαπλά σημεία στο Μεξικό, έκανε γνωστό ότι συνεργάζεται στενά με τις αρχές για τη διερεύνηση του περιστατικού.

Το CNN επικοινώνησε με την αστυνομία του Λαρέντο για περισσότερες πληροφορίες.

«Βρισκόμαστε σε πολύ πρώιμο στάδιο της έρευνας. Δεν υπάρχουν πολλά να αποκαλύψουμε αυτή τη στιγμή», δήλωσε ένας άλλος εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας, ο Τζο Μπαέζα.