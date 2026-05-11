Άγρια δολοφονία στη Βραζιλία: Ο γαμπρός σκότωσε τη νύφη στο γαμήλιο πάρτι

Το ζευγάρι είχε παντρευτεί νωρίτερα την ίδια ημέρα, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, στο γλέντι ξέσπασε έντονος καβγάς μεταξύ τους

Δημήτρης Δρίζος

Άγρια δολοφονία στη Βραζιλία: Ο γαμπρός σκότωσε τη νύφη στο γαμήλιο πάρτι
Unsplash
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η 34χρονη Ναζίλα Ντουένας Νασιμέντο δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της, Ντάνιελ Μπαρμπόζα Μαρίνιο, μέσα στο γαμήλιο γλέντι τους στη Βραζιλία.
  • Ο 55χρονος Μαρίνιο, δημοτικός αστυνομικός, πυροβόλησε τη σύζυγό του δύο φορές, αρχικά και μετά από επιστροφή στο σημείο.
  • Ο δράστης συνελήφθη και κατηγορείται για γυναικοκτονία, ενώ η αστυνομία διερευνά τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.
  • Η Ναζίλα είχε τρία παιδιά από προηγούμενη σχέση, τα οποία απομακρύνθηκαν εγκαίρως από το σημείο της επίθεσης.
  • Η τοπική Δημοτική Φρουρά εξέφρασε τη θλίψη της και δεσμεύτηκε στην καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών.
Snapshot powered by AI

Μια νεόνυμφη νύφη δολοφονήθηκε εν ψυχρώ από τον σύζυγό της μέσα στο ίδιο τους το γαμήλιο γλέντι, όταν εκείνος άνοιξε πυρ στην τελετή, τράπηκε σε φυγή και στη συνέχεια επέστρεψε για να τη σκοτώσει.

Η 34χρονη Ναζίλα Ντουένας Νασιμέντο έχασε τη ζωή της από τα πυρά του συζύγου της, Ντάνιελ Μπαρμπόζα Μαρίνιο, 55 ετών, το Σάββατο στη Βραζιλία.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο Μαρίνιο πυροβόλησε αρχικά τη Ναζίλα και έφυγε από το γαμήλιο πάρτι που πραγματοποιούνταν στην Καμπίνας, στο Σάο Πάολο, πριν επιστρέψει και ανοίξει ξανά πυρ εναντίον της.

319c8ede-43e8-4d81-9f61-cae53b7758959afc55.jpg

Η άτυχη γυναίκα

Ο γαμπρός συνελήφθη λίγο αργότερα και κρατείται ως ύποπτος για δολοφονία.

Η αστυνομία αποκάλυψε πως η Ναζίλα είχε τρία παιδιά από προηγούμενη σχέση.

Το ζευγάρι είχε παντρευτεί νωρίτερα την ίδια ημέρα, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, στο γλέντι ξέσπασε έντονος καβγάς μεταξύ τους.

Ο Μαρίνιο, που εργάζεται ως δημοτικός αστυνομικός, φέρεται να ήρθε στα χέρια με τη σύζυγό του κατά τη διάρκεια της έντασης.

Έντρομοι συγγενείς κατάφεραν να απομακρύνουν τα παιδιά από το σημείο πριν η κατάσταση ξεφύγει.

Στη συνέχεια, ο 55χρονος φέρεται να έβγαλε το υπηρεσιακό του όπλο και να πυροβόλησε τη Ναζίλα πριν διαφύγει.

1778494974227-947000268-2.jpg

Η Ναζίλα είχε τρία παιδιά

Αυτόπτες μάρτυρες κατέθεσαν στις τοπικές Αρχές ότι λίγο αργότερα επέστρεψε και πυροβόλησε ξανά τη νεόνυμφη σύζυγό του.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα διασώστες, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή.

Παρά τις προσπάθειές τους, η γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της.

Ο Μαρίνιο υπηρετεί ως δημοτικός φρουρός, δηλαδή ως ένστολος υπάλληλος τοπικής αυτοδιοίκησης που περιπολεί σε δημόσιους χώρους.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, εργαζόταν στη Δημοτική Φρουρά της Καμπίνας από το 1998.

Η αστυνομία ανέφερε πως ο νεόνυμφος επικοινώνησε ο ίδιος με τις Αρχές μετά τους πυροβολισμούς.

picture-shows-suspect-daniel-barbosa-1079817206.jpg

Ο δράστης της στυγερής δολοφονίας

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο 2ο Τμήμα Προστασίας Γυναικών, όπου και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του.

Σε ανακοίνωσή της, η τοπική Δημοτική Φρουρά ανέφερε: «Η Δημοτική Φρουρά εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για το περιστατικό και επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή της στην καταπολέμηση κάθε μορφής βίας».

Οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:34ΕΛΛΑΔΑ

Δέος για την Αμφίπολη: Αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά το σύνολο του περιβόλου 497 μέτρων του τύμβου

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στην Χίο: 55χρονος έχασε τη ζωή του μετά από πρόσκρουση σε δέντρο

13:29ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Σοβαρό τροχαίο στον Λαγανά – Διασωληνωμένη 20χρονη που παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα

13:29ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Οι εικόνες με πρησμένο πρόσωπο - Νέες φήμες για την υγεία του

13:25ΚΟΣΜΟΣ

Άγρια δολοφονία στη Βραζιλία: Ο γαμπρός σκότωσε τη νύφη στο γαμήλιο πάρτι

13:17LIFESTYLE

Η απλότητα του sexiness: Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Τζένιφερ Λόπεζ σε εκδήλωση του Netflix

13:16ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν το θεωρήσαμε θετικό»: Η Ισπανία αμφισβητεί το κρούσμα χανταϊού των ΗΠΑ

13:14ΚΟΣΜΟΣ

Στάρμερ: «Θα αποδείξω ξανά ότι οι επικριτές μου κάνουν λάθος» - 'Εδωσε τέλος στα σενάρια παραίτησης

13:11LIFESTYLE

Σία Κοσιώνη: Τα σενάρια, η ΕΡΤ και η αλήθεια - Τι συμβαίνει με την επόμενη μέρα της παρουσιάστριας;

13:11LIFESTYLE

Eurovision: Οι ελληνικές συμμετοχές που λίγοι θυμούνται σήμερα

13:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για το drone στη Λευκάδα: Η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να διεξαχθούν πολεμικές επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή

13:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν έσχες: Τι δήλωσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης

13:07ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

To «ευχαριστώ» των Metallica στην Αθήνα - «Νέο ρεκόρ συναυλίας με 90.000 θεατές»

13:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν Έσχες: Τα στοιχεία του δήλωσε ο Στέφανος Κασσελάκης

13:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηράκλειο: Με περιτραυματική αμνησία η 28χρονη μητέρα που την παρέσυρε ο σύντροφός της με το αυτοκίνητο - Το σημείο που την εντόπισαν αιμόφυρτη

12:51LIFESTYLE

Το Πόθεν Έσχες της Τζένης Μπαλατσινού: Τι δηλώνει η σύζυγος του υπουργού Ναυτιλίας

12:50ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: Σε αυτοχειρία αποδίδει η ΕΛΑΣ τον θανάσιμο τραυματισμό του 69χρονου από πυροβολισμό

12:47ANNOUNCEMENTS

Stoiximan: «Πού ήσουν;»

12:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το Πόθεν Έσχες του Αλέξη Χαρίτση

12:46ΕΛΛΑΔΑ

Νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό: Τι γίνεται στα νησιά, τι αλλάζει στον αιγιαλό, πού μπαίνει μέγιστος αριθμός κλινών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Εισρέει ψυχρό κύμα από τα Βαλκάνια - Πότε πέφτει ξανά η θερμοκρασία

11:07LIFESTYLE

Ποινική δίωξη εις βάρος της Ηλιάνας Παπαγεωργίου για συκοφαντική δυσφήμιση της Έλενας Χριστοπούλου

09:37ΚΟΣΜΟΣ

Η «μυστική οικογένεια» του Μάικλ Τζάκσον για πρώτη φορά: «Ήταν τέρας, μας κακοποιούσε για χρόνια»

12:39ΚΟΣΜΟΣ

Ξεσπά ο Γερμανός τουρίστας που δικαιώθηκε στη μάχη της πετσέτας στην Κω: «Τα παιδιά μου ξάπλωναν στο πάτωμα δίπλα σε άδειες ξαπλώστρες»

11:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το Πόθεν Έσχες του Άδωνι Γεωργιάδη: Τι δηλώνει για εισοδήματα και ακίνητα

11:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν Έσχες: Στη δημοσιότητα τα οικονομικά στοιχεία των πολιτικών

16:44WHAT THE FACT

Ο ουρανός πάνω από την Αλάσκα τρελάθηκε, και ο δορυφόρος της NASA κατέγραψε κάθε δευτερόλεπτο

12:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Φέρνει» βροχές το GFS στην Ελλάδα το Σαββατοκύριακο - Οι 5 περιοχές

10:50ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Οι εικόνες της οργής - Οι επιβάτες του Hondius κάνουν βόλτες χωρίς μάσκες!

13:07ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

To «ευχαριστώ» των Metallica στην Αθήνα - «Νέο ρεκόρ συναυλίας με 90.000 θεατές»

11:37ΕΛΛΑΔΑ

Ληστεία στην Κάτω Τιθορέα: Η στιγμή που οι δράστες φεύγουν... χαλαροί από την τράπεζα με αυτοκίνητο

11:18WHAT THE FACT

Μέσα σε ορυχείο της Ινδίας οι επιστήμονες ανακάλυψαν έναν «πραγματικό γίγαντα» 15 μέτρων

08:56ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του καλοκαιριού για την Ελλάδα - Η εποχική εκτίμηση του ECMWF

12:51LIFESTYLE

Το Πόθεν Έσχες της Τζένης Μπαλατσινού: Τι δηλώνει η σύζυγος του υπουργού Ναυτιλίας

11:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Το Πόθεν Έσχες που δήλωσε η αρχηγός της «Πλεύσης Ελευθερίας»

08:57ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 13 Μαΐου για το Δημόσιο - Τι ισχύει για τα ΜΜΜ

10:21ΕΛΛΑΔΑ

Χανταϊός: Το πρώτο ιατρικό ανακοινωθέν από το «Αττικόν» για τον 70χρονο - Τα νεότερα της υγείας του

13:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηράκλειο: Με περιτραυματική αμνησία η 28χρονη μητέρα που την παρέσυρε ο σύντροφός της με το αυτοκίνητο - Το σημείο που την εντόπισαν αιμόφυρτη

12:16ΕΛΛΑΔΑ

Είχε η Αρχαία Ολυμπία... λιμάνι; Έρευνα ανατρέπει όσα ξέραμε για τον ιερό χώρο των Ολυμπιακών Αγώνων

12:46ΕΛΛΑΔΑ

Νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό: Τι γίνεται στα νησιά, τι αλλάζει στον αιγιαλό, πού μπαίνει μέγιστος αριθμός κλινών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ