Άγρια δολοφονία στη Βραζιλία: Ο γαμπρός σκότωσε τη νύφη στο γαμήλιο πάρτι

Snapshot Η 34χρονη Ναζίλα Ντουένας Νασιμέντο δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της, Ντάνιελ Μπαρμπόζα Μαρίνιο, μέσα στο γαμήλιο γλέντι τους στη Βραζιλία.

Ο 55χρονος Μαρίνιο, δημοτικός αστυνομικός, πυροβόλησε τη σύζυγό του δύο φορές, αρχικά και μετά από επιστροφή στο σημείο.

Ο δράστης συνελήφθη και κατηγορείται για γυναικοκτονία, ενώ η αστυνομία διερευνά τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

Η Ναζίλα είχε τρία παιδιά από προηγούμενη σχέση, τα οποία απομακρύνθηκαν εγκαίρως από το σημείο της επίθεσης.

Η τοπική Δημοτική Φρουρά εξέφρασε τη θλίψη της και δεσμεύτηκε στην καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών.

Μια νεόνυμφη νύφη δολοφονήθηκε εν ψυχρώ από τον σύζυγό της μέσα στο ίδιο τους το γαμήλιο γλέντι, όταν εκείνος άνοιξε πυρ στην τελετή, τράπηκε σε φυγή και στη συνέχεια επέστρεψε για να τη σκοτώσει.

Η 34χρονη Ναζίλα Ντουένας Νασιμέντο έχασε τη ζωή της από τα πυρά του συζύγου της, Ντάνιελ Μπαρμπόζα Μαρίνιο, 55 ετών, το Σάββατο στη Βραζιλία.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο Μαρίνιο πυροβόλησε αρχικά τη Ναζίλα και έφυγε από το γαμήλιο πάρτι που πραγματοποιούνταν στην Καμπίνας, στο Σάο Πάολο, πριν επιστρέψει και ανοίξει ξανά πυρ εναντίον της.

Ο γαμπρός συνελήφθη λίγο αργότερα και κρατείται ως ύποπτος για δολοφονία.

Η αστυνομία αποκάλυψε πως η Ναζίλα είχε τρία παιδιά από προηγούμενη σχέση.

Το ζευγάρι είχε παντρευτεί νωρίτερα την ίδια ημέρα, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, στο γλέντι ξέσπασε έντονος καβγάς μεταξύ τους.

Ο Μαρίνιο, που εργάζεται ως δημοτικός αστυνομικός, φέρεται να ήρθε στα χέρια με τη σύζυγό του κατά τη διάρκεια της έντασης.

Έντρομοι συγγενείς κατάφεραν να απομακρύνουν τα παιδιά από το σημείο πριν η κατάσταση ξεφύγει.

Στη συνέχεια, ο 55χρονος φέρεται να έβγαλε το υπηρεσιακό του όπλο και να πυροβόλησε τη Ναζίλα πριν διαφύγει.

Αυτόπτες μάρτυρες κατέθεσαν στις τοπικές Αρχές ότι λίγο αργότερα επέστρεψε και πυροβόλησε ξανά τη νεόνυμφη σύζυγό του.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα διασώστες, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή.

Παρά τις προσπάθειές τους, η γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της.

Ο Μαρίνιο υπηρετεί ως δημοτικός φρουρός, δηλαδή ως ένστολος υπάλληλος τοπικής αυτοδιοίκησης που περιπολεί σε δημόσιους χώρους.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, εργαζόταν στη Δημοτική Φρουρά της Καμπίνας από το 1998.

Η αστυνομία ανέφερε πως ο νεόνυμφος επικοινώνησε ο ίδιος με τις Αρχές μετά τους πυροβολισμούς.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο 2ο Τμήμα Προστασίας Γυναικών, όπου και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του.

Σε ανακοίνωσή της, η τοπική Δημοτική Φρουρά ανέφερε: «Η Δημοτική Φρουρά εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για το περιστατικό και επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή της στην καταπολέμηση κάθε μορφής βίας».

Οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό.