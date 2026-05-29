ΗΠΑ: Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να κυκλοφορήσει χαρτονόμισμα των 250 δολαρίων με το πρόσωπό του

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ πιέζει για την έκδοση αναμνηστικού χαρτονομίσματος των 250 δολαρίων με το πρόσωπό του, παρά την απαγόρευση εμφάνισης ζώντων προσώπων σε αμερικανικά χαρτονομίσματα από το 1866.

Έχει κατατεθεί πρόταση νόμου στο Κογκρέσο για την έκδοση του χαρτονομίσματος ενόψει της 250ής επετείου της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ το 2026.

Η διευθύντρια του Γραφείου Χάραξης και Εκτύπωσης, που είχε εκφράσει αντιρρήσεις για το σχέδιο, απολύθηκε από το υπουργείο Οικονομικών.

Τον Μάρτιο επιτράπηκε για πρώτη φορά η υπογραφή του Τραμπ σε χαρτονομίσματα των 100 δολαρίων ενώ ήταν εν ενεργεία πρόεδρος.

Ο υπουργός Οικονομικών δήλωσε ότι οι υπηρεσίες προετοιμάζονται για την έκδοση, εφόσον εγκριθεί ο νόμος.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ πιέζει για την έκδοση χαρτονομίσματος των 250 δολαρίων με το πρόσωπο του Αμερικανού προέδρου, σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post. Πρόκειται για μια κίνηση χωρίς προηγούμενο εδώ και περισσότερο από ενάμιση αιώνα, καθώς η απεικόνιση εν ζωή προσώπων σε αμερικανικά χαρτονομίσματα απαγορεύεται από το 1866.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, το σχέδιο εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια να συνδεθεί το όνομα του Τραμπ με κρατικά σύμβολα και δημόσια κτήρια των ΗΠΑ, προκαλώντας ήδη αντιδράσεις και κατηγορίες περί προσωπολατρίας.

Η Washington Post επικαλείται νυν και πρώην υπαλλήλους του Γραφείου Χάραξης και Εκτύπωσης, της υπηρεσίας που είναι αρμόδια για την παραγωγή του αμερικανικού νομίσματος. Όπως ανέφεραν, έχουν δοθεί επανειλημμένα οδηγίες από υψηλόβαθμα στελέχη του υπουργείου Οικονομικών, μεταξύ των οποίων ο Ταμίας των Ηνωμένων Πολιτειών, Μπράντον Μπιτς, και ο βασικός του σύμβουλος, Μάικ Μπράουν.

Μακέτα που φέρεται να έχει περιέλθει στην κατοχή της εφημερίδας φέρει την ένδειξη «America 250 anniversary», παραπέμποντας στην 250ή επέτειο από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών, στις 4 Ιουλίου 1776.

Το νομικό εμπόδιο παραμένει σημαντικό. Η εμφάνιση εν ζωή προσώπου σε χαρτονόμισμα απαγορεύτηκε το 1866, μετά την υπόθεση υπαλλήλου του υπουργείου Οικονομικών που είχε καταφέρει να εμφανιστεί σε χαρτονόμισμα των 5 σεντς.

Για να προχωρήσει το σχέδιο, έχει ήδη κατατεθεί πρόταση νόμου στο Κογκρέσο από το 2025, ενόψει των εορτασμών για την 250ή επέτειο της αμερικανικής ανεξαρτησίας.

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, ερωτηθείς σχετικά στον Λευκό Οίκο, δήλωσε ότι οι υπηρεσίες του προετοιμάζονται σε περίπτωση που ο νόμος εγκριθεί. «Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι μεμπτό στο να εμφανίζεται ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών στο αναμνηστικό χαρτονόμισμα για την 250ή επέτειο», ανέφερε.

Σύμφωνα πάντα με τη Washington Post, η διευθύντρια του Γραφείου Χάραξης και Εκτύπωσης, Πατρίσια Σόλιμιν, είχε εκφράσει αντιρρήσεις, επικαλούμενη νομικά ζητήματα αλλά και τον χρόνο που θα απαιτούσε ένα τέτοιο έργο. Στα τέλη Απριλίου απολύθηκε από το υπουργείο Οικονομικών.

Το δημοσίευμα αναφέρει ακόμη ότι τον Μάρτιο η ίδια είχε αναγκαστεί να επιτρέψει την υπογραφή του Ντόναλντ Τραμπ στα μελλοντικά χαρτονομίσματα των 100 δολαρίων, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά με εν ενεργεία πρόεδρο των ΗΠΑ. Από το 1861, στα αμερικανικά χαρτονομίσματα εμφανίζονται οι υπογραφές του υπουργού Οικονομικών και του Ταμία των Ηνωμένων Πολιτειών.