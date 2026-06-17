Η ώρα της κρίσης για τον σίριαλ κίλερ του Gilgo Beach: Διαμέλιζε τα θύματά του και τα σκόρπιζε

Η καταδίκη του Ρεξ Χόιερμαν, κατά συρροή δολοφόνου του Gilgo Beach θα θέσει τέλος σε μια ανατριχιαστική υπόθεση που οι ερευνητές χρειάστηκαν περισσότερο από μια δεκαετία για να λύσουν

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Η ώρα της κρίσης για τον σίριαλ κίλερ του Gilgo Beach: Διαμέλιζε τα θύματά του και τα σκόρπιζε
Pool Newsday
ΚΟΣΜΟΣ
5'
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Ο Ρεξ Χόιερμαν ο κατά συρροή δολοφόνος του Λονγκ Άιλαντ, ο οποίος δήλωσε ένοχος τον Απρίλιο για τη δολοφονία οκτώ γυναικών στις λεγόμενες δολοφονίες του Gilgo Beach, αναμένεται να καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη σήμερα χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης υπό όρους (17/6), σε μια υπόθεση που ταλαιπωρούσε χρόνια τις Αρχές. Ο 62χρονος άνδρας είχε δηλώσει ένοχος για επτά δολοφονίες ενώ παραδέχτηκε μία όγδοη για την οποία δεν είχε προηγουμένως κατηγορηθεί. Ομολόγησε ότι προσέλαβε τις νεαρές γυναίκες ως συνοδούς, τις στραγγάλισε και άφησε τα σώματά τους κατά μήκος του Όσιαν Πάρκγουεϊ, κοντά στην Gilgo Beach στη νότια ακτή του Λονγκ Άιλαντ, πριν από μια και πλέον δεκαετία.

Περισσότεροι από δώδεκα συγγενείς θυμάτων αναμένεται να μιλήσουν στην ανακοίνωση της ποινής, όπως και ο ίδιος ο Χόιερμαν. Θα είναι η πρώτη φορά που θα το κάνει δημόσια. Ο Χόιερμαν, ο οποίος είχε υποστηρίξει ότι είναι αθώος μετά τη σύλληψή του τον Ιούλιο του 2023, εξέπληξε τους εισαγγελείς όταν δήλωσε ξαφνικά ένοχος τον Απρίλιο. Ο δικηγόρος του, Μάικλ Μπράουν, απέδωσε την απόφαση εν μέρει στην επιθυμία να μην υποστούν τα αγαπημένα πρόσωπα των θυμάτων, αλλά και η οικογένειά του από τον πόνο μιας φρικιαστικής δίκης.

Η υπόθεση και η εξομολόγηση στην οικογένειά του για τις δολοφονίες αποτυπώθηκε σε μια σειρά ντοκιμαντέρ αληθινού εγκλήματος που έκανε πρεμιέρα στο Peacock πέρυσι. Η σειρά με τιτλο «The Gilgo Beach Killer: House of Secrets», απεικόνιζε συνομιλίες που είχε η πρώην σύζυγος του Χόιερμαν, Άσα Έλερουπ, με τον ψυχολόγο της οικογένειας.

Η ίδια είχε υποβάλει αίτηση διαζυγίου λίγες μέρες μετά τη σύλληψη του συζύγου της, αλλά αρνήθηκε να τον καταγγείλει και αφηγείται στη σειρά πώς τελικά παραδέχτηκε οκτώ δολοφονίες, επτά από τις οποίες διαπράχθηκαν στο υπόγειο του σπιτιού τους στο Massapequa Park, ενώ εκείνη και τα παιδιά τους έλειπαν σε διακοπές. Ομολόγησε μάλιστα ότι διέπραξε μία από τις δολοφονίες λίγες μέρες πριν από τον γάμο του με την Έλερουπ το 1996.

Η έρευνα για τις δολοφονίες στο Gilgo Beach ξεκίνησε το 2010, όταν η αστυνομία ανακάλυψε τέσσερα πτώματα στην παραλία και γύρω από αυτήν. Πολλοί ερευνητές θεώρησαν γρήγορα ότι οι θάνατοι ήταν έργο ενός κατά συρροή δολοφόνου, αλλά η έρευνα παρεμποδίστηκε για χρόνια από δυσλειτουργίες και διαφθορά εντός του αστυνομικού τμήματος της κομητείας Σάφολκ.

Ο Xόιερμαν τελικά αποκαλύφθηκε ως ύποπτος το 2022. Οι ερευνητές τον παρακολούθησαν για περισσότερο από ένα χρόνο πριν τον συλλάβουν σε έναν δρόμο του Midtown το 2023, σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά τον θάνατο του πρώτου του θύματος στην υπόθεση. Η σύλληψη σόκαρε τους γείτονές του στο Massapequa Park, ένα προάστιο του Λονγκ Άιλαντ, όχι μακριά από την παραλία Gilgo. Για αυτούς ήταν ένας επιβλητικός, εκκεντρικός οικογενειάρχης που για δεκαετίες πήγαινε από το σπίτι του στην εταιρεία αρχιτεκτονικών συμβούλων του στο Μανχάταν.

Το χρονικό του τρόμου

Το μακελειό του Χόιερμαν ξεκίνησε τη δεκαετία του 1990, έχοντας ως στόχο νεαρές εργαζόμενες στη βιομηχανία του σεξ, με τις οποίες κανόνιζε ραντεβού. Τα θύματα που αναγνωρίστηκαν επίσημα είναι οι Τζέσικα Τέιλορ, Μελίσα Μπαρθελεμί, Μέγκαν Γουότερμαν, Μορίν Μπρέιναρντ-Μπαρνς, Άμπερ Λιν Κοστέλο, Βάλερι Μακ και Σάντρα Κοστίγια. Επιπλέον, στο πλαίσιο δικαστικής συμφωνίας, ομολόγησε και τη δολοφονία της Κάρεν Βεργκάτα, η οποία είχε παραμείνει ατιμώρητη από το 1996.

Η φρικιαστική δράση του άρχισε να αποκαλύπτεται το 2011, όταν ο εντοπισμός της σορού μιας άλλης γυναίκας, της Shannan Gilbert, σε βάλτους της νότιας ακτής του Long Island, οδήγησε τις αρχές στην τυχαία ανακάλυψη τεσσάρων ακόμη λειψάνων στην κοντινή παραλία Gilgo. Σταδιακά, οι έρευνες συνέδεσαν τον Χόιερμαν με συνολικά οκτώ γυναίκες, μερικές από τις οποίες είχαν διαμελιστεί, με τα εγκλήματα να χρονολογούνται έως και το 1993.

Το κουτί της πίτσας και το πράσινο φορτηγάκι

Η διαλεύκανση της υπόθεσης βασίστηκε σε έναν συνδυασμό παλιών μαρτυριών και σύγχρονης τεχνολογίας DNA. Ήδη από το 2010, ένας συγκάτοικος της Άμπερ Λιν Κοστέλο είχε περιγράψει έναν άνδρα που οδηγούσε ένα χαρακτηριστικό πράσινο φορτηγάκι. Αν και η πληροφορία αυτή δεν αξιοποιήθηκε αμέσως, η μεγάλη ανατροπή έγινε το 2022.

Οι ερευνητές κατάφεραν να συνδέσουν τον Χόιερμαν με τον τόπο των εγκλημάτων ανακτώντας γενετικό υλικό από ένα κουτί πίτσας που ο ίδιος είχε απορρίψει στα σκουπίδια. Το DNA αυτό ταυτοποιήθηκε με τρίχες που είχαν βρεθεί πάνω στα λείψανα των θυμάτων, ενώ τα τηλεφωνικά αρχεία και τα σήματα των κινητών τηλεφώνων παρείχαν τα αδιαμφισβήτητα στοιχεία που οδήγησαν στη σύλληψή του το 2023.

Ο πόνος των οικογενειών

Οι συγγενείς των θυμάτων περίμεναν αυτή τη στιγμή για περισσότερα από 30 χρόνια. Η γνωστή δικηγόρος Γκλόρια Άλρεντ, η οποία εκπροσωπεί αρκετές από τις οικογένειες, τόνισε ότι η διαδικασία αυτή θα αναδείξει την προσωπικότητα και τη σημασία των γυναικών αυτών, των οποίων ο δεσμός με τους δικούς τους ανθρώπους διαλύθηκε ανεπανόρθωτα.

Gilgo Beach Serial Killings

Από την άλλη πλευρά, η πρώην σύζυγος του Χόιερμαν, Άσα Έλερουπ, και η κόρη τους επέλεξαν να μην παραστούν στη δικαστική αίθουσα. Η Έλερουπ, η οποία πρόσφατα αποκάλυψε ότι κοιμάται στο υπόγειο του σπιτιού τους όπου έλαβαν χώρα τα βασανιστήρια και οι δολοφονίες, ξεκαθάρισε μέσω του δικηγόρου της, Ρόμπερτ Μασεντόνιο, ότι η απουσία της αποτελεί δείγμα σεβασμού. Δεν επιθυμεί η παρουσία της να αποσπάσει την προσοχή από τον κύριο σκοπό της διαδικασίας, που δεν είναι άλλος από τη δικαίωση, τη θεραπεία και το οριστικό κλείσιμο των πληγών για τους ανθρώπους που υπέστησαν αυτή την αδιανόητη απώλεια.

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