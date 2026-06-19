Πολ Έιβερι: Τραγικό τέλος για τον ηθοποιό του All My Children και τη σύζυγό του από φωτιά στο σπίτι

Ο Πολ Έιβερι – γνωστός από τις σειρές «All My Children» και «Superman» – έχασε τη ζωή του μαζί με τη σύζυγό του Σίλα, όταν το σπίτι τους στο Μπλέρσταουν του Νιου Τζέρσει των ΗΠΑ, τυλίχθηκε στις φλόγες.

Οι πυροσβέστες κλήθηκαν μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης και προσπάθησαν να σώσουν το ζευγάρι, το οποίο δεν τα κατάφερε και υπέκυψε.

Ο Πολ Έιβερι υποδύθηκε τον μπάρμαν Χιούι στη δημοφιλή σαπουνόπερα της δεκαετίας του ’80 «All My Children» για περισσότερο από μια δεκαετία.

Και οι φανατικοί θαυμαστές ίσως τον θυμούνται στον ρόλο ενός τηλεοπτικού καμεραμάν στην αρχική ταινία «Σούπερμαν» του 1978.

Τα δυσάρεστα ανακοίνωσε η κόρη του, Κάιλ Έιβερι, σε μία ανάρτησή της στο Facebook.

«Με βαθιά θλίψη σας ανακοινώνω ότι οι γονείς μας, ο Πολ και η Σίλα Γκάρι Έιβερι, απεβίωσαν νωρίς σήμερα το πρωί. Τους αγαπούσαμε τόσο πολύ, και εκείνοι μας αγαπούσαν τόσο πολύ, και κανείς δεν χρειάστηκε ποτέ να αναρωτηθεί αν αυτό ίσχυε», έγραψε.

Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς – τα οποία παραμένουν άγνωστα.