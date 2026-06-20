Τραμπ: «Έχουμε τον ισχυρότερο στατό του κόσμου. Το είδατε στο Ιράν»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε, κατά τη διάρκεια ομιλίας του ενώπιον στρατιωτικών, ότι οι ΗΠΑ «έχουν σημειώσει πολλές νίκες».

«Θα δείτε την τιμή του πετρελαίου να πέφτει τόσο χαμηλά, ελπίζω οι εταιρείες να είναι ευχαριστημένες γι’ αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε:

«Έχουμε τον ισχυρότερο στρατό στον κόσμο. Το είδατε αυτό στο Ιράν: ουσιαστικά, μέσα σε μία εβδομάδα, εξουδετερώσαμε ολόκληρο το ναυτικό τους, ολόκληρη την αεροπορία τους, τα ραντάρ τους. Εξαλείψαμε τα πάντα».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε στην ομιλία του ότι «σε 60 ημέρες πρέπει να καταλήξουμε σε συμφωνία, αλλιώς θα προβούμε σε ενέργειες που δεν θα τους ευχαριστήσουν», προσθέτοντας ότι δεν πιστεύει ότι θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο.

«Να θυμάστε, αν το κάνουμε αυτό, τότε ξαφνικά δεν θα υπάρχει ροή πετρελαίου από τα Στενά του Ορμούζ, επειδή όσοι διαθέτουν πλοία αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων δεν θέλουν να πετούν πάνω από τα κεφάλια τους πύραυλοι, ούτε να υπάρχουν νάρκες παντού στη θάλασσα», είπε.