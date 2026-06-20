Φρίκη στη Γερμανία: Νεκρό βρέφος 3 μηνών που άρπαξαν μέσα από το καρότσι του

Στη Γερμανία έχει σημάνει συναγερμός μετά τον εντοπισμό της σορού ενός βρέφους τριών μηνών, που αγνοούνταν από το βράδυ της Πέμπτης στην περιοχή Ρένινγκεν, κοντά στη Στουτγάρδη. Η αστυνομία εκτιμά πως η σορός πιθανότατα ανήκει στο αγνοούμενο παιδί, ενώ οι έρευνες για τις συνθήκες θανάτου και τα αίτια συνεχίζονται.

Η σορός του βρέφους βρέθηκε ανάμεσα στο Ρένινγκεν και στο Μαλμσχάιμ, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας. Το πτώμα μεταφέρθηκε για περαιτέρω ταυτοποίηση, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αποκαλυφθεί λεπτομέρειες σχετικά με το πώς βρέθηκε ή ποια ήταν τα αίτια του θανάτου.

Το αγόρι είχε εξαφανιστεί από το βράδυ της Πέμπτης. Η μητέρα του ενημέρωσε πως το είχε μαζί της σε ένα κατάστημα της αλυσίδας Rewe, σε απόσταση περίπου 800 μέτρων από το σπίτι τους. Μετά τα ψώνια, άφησε το μωρό για λίγα λεπτά μόνο του στο καρότσι, προκειμένου να βάλει τα ψώνια στο σπίτι. Όταν επέστρεψε, διαπίστωσε ότι το βρέφος δεν βρισκόταν πια εκεί.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας του Λούντβιχσμπουργκ, Στέφεν Γκράμπενσταϊν, δήλωσε στη Bild πως «το παιδί έμεινε για σύντομο χρονικό διάστημα χωρίς επίβλεψη και άγνωστο άτομο το άρπαξε από το καρότσι και το απομάκρυνε».

Για τον εντοπισμό του βρέφους, οργανώθηκε μεγάλη επιχείρηση με τη συμμετοχή περίπου 50 αστυνομικών, 40 ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων έρευνας και διάσωσης του Γερμανικού Ερυθρού Σταυρού, καθώς και τη χρήση ελικοπτέρων και drones με θερμικές κάμερες. Επιπλέον, κινητοποιήθηκε η Μονάδα Ετοιμότητας της Αστυνομίας και συγκεντρώθηκαν δυνάμεις του Ερυθρού Σταυρού κοντά σε σούπερ μάρκετ για να στηρίξουν τις προσπάθειες.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί κάποιος ύποπτος για την υπόθεση, ενώ οι αρχές τηρούν αυστηρή μυστικότητα γύρω από τις λεπτομέρειες για το θάνατο του βρέφους. Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών του Λούντβιχσμπουργκ συνεχίζει τις έρευνες, προσπαθώντας να ρίξει φως σε μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία και ολόκληρη τη χώρα.