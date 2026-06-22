Νέα Υόρκη: 51χρονος έχασε τη ζωή του αφού έπεσε από μεγάλο ύψος στο στάδιο Madison Square Garden

Ένας 51χρονος άνδρας έπεσε από μεγάλο ύψος στο στάδιο Madison Square Garden στη Νέα Υόρκη κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας το βράδυ του Σαββάτου, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Διασώστες που έσπευσαν στο σημείο βρήκαν τον άνδρα, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως ο 51χρονος Πολ Κούκερ από το Κονέκτικατ, αναίσθητο, ενώ έφερε τραύματα που υποδήλωναν πτώση από «υψηλό σημείο», σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας της Νέας Υόρκης. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια κάτω από τα οποία συνέβη το περιστατικό, ενώ έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Ο 51χρονος βρισκόταν στο στάδιο μαζί με τη σύζυγό του για να παρακολουθήσουν συναυλία του ροκ συγκροτήματος Goose.

Σε δήλωσή του, το συγκρότημα ανέφερε ότι «έχει συγκλονιστεί» από την τραγωδία. Την Κυριακή, έδωσαν συναυλία στο Σέντραλ Παρκ και δήλωσαν ότι όλα τα έσοδα από τη συναυλία τους θα διατεθούν σε ένα φιλανθρωπικό ταμείο, το οποίο παρέχει υποστήριξη στους φανς τους.

«Σκεφτήκαμε πολύ σοβαρά για το αν θα παίξουμε ή όχι σήμερα και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να ενώσουμε την κοινότητά μας και να στηρίξουμε ο ένας στον άλλον», ανέφερε το συγκρότημα σε δήλωσή του.