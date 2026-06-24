25χρονη στη Βρετανία μετέτρεψε μια βάρκα 15 μέτρων σε σπίτι: Πώς άλλαξε η ζωή της
Μια ιστορία που αποδεικνύει ότι η στεγαστική πίεση οδηγεί σε ακραίες εναλλακτικές λύσεις.
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Μια 25χρονη γυναίκα στη Βρετανία αποφάσισε να αλλάξει ριζικά τρόπο ζωής, όταν η πίεση των ενοικίων και η αδυναμία εύρεσης σταθερής κατοικίας την οδήγησαν σε μια ασυνήθιστη λύση. Αντί για ένα ακόμη διαμέρισμα, αγόρασε μια βάρκα 15 μέτρων και τη μετέτρεψε σταδιακά σε πλήρως λειτουργικό σπίτι πάνω στα κανάλια.
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