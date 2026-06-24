Νεκρή σε τροχαίο η 24χρονη Ολυμπιονίκης Denisa Baránková

Θλίψη σκόρπισε στον κόσμο του αθλητισμού η είδηση θανάτου της 24χρονης Ολυμπιονίκη της τοξοβολίας Denisa Baránková, σε ηλικία 24 ετών, έπειτα από σοβαρό τροχαίο στην περιοχή Petržalka της Μπρατισλάβα, όπου παρασύρθηκε από διερχόμενο ΙΧ.

«Με βαθιά συγκίνηση και ανείπωτη θλίψη λάβαμε τη συγκλονιστική είδηση ότι η Denisa Hurban Baránková πέθανε τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, σε ηλικία 24 ετών, πέφτοντας θύμα τραγικών συνθηκών», ανέφερε σε ανακοίνωσή της στο Facebook η Ομοσπονδία Τοξοβολίας της Σλοβακίας.

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Η Baránková βρισκόταν κοντά σε χώρο στάθμευσης πολυκατοικίας στην περιοχή Petržalka της Μπρατισλάβα, την Κυριακή 21 Ιουνίου, όταν ένας 42χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα.

«Στη συνέχεια πέρασε σε χορ grassy χώρο, όπου παρέσυρε δύο ανθρώπους», δήλωσε ο εκπρόσωπος της περιφερειακής αστυνομίας της Μπρατισλάβα, Michal Szeiff, σύμφωνα με το STVR.

Η Baránková μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Μπρατισλάβα, όπου αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της. Στο τροχαίο τραυματίστηκε επίσης ένα 11χρονο κορίτσι.

Η αθλήτρια είχε αγωνιστεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2020 και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024, ενώ το 2025 είχε κατακτήσει χρυσό μετάλλιο στους Παγκόσμιους Αγώνες.

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«Η Denisa ήταν ένα από τα πιο λαμπρά ταλέντα της τοξοβολίας», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Διεθνής Ένωση Παγκόσμιων Αγώνων (IWGA). «Δύο φορές Ολυμπιονίκης και περήφανη εκπρόσωπος της Σλοβακίας, ενσάρκωνε το πνεύμα των Παγκόσμιων Αγώνων: την αριστεία, το πάθος και την αφοσίωση. Το χρυσό της μετάλλιο στην Τσενγκντού τον περασμένο Αύγουστο ήταν μια στιγμή καθαρής λάμψης, την οποία γιόρτασε μαζί της ολόκληρη η οικογένεια των Παγκόσμιων Αγώνων, και θα παραμείνει για πάντα μέρος της κληρονομιάς των TWG 2025».

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