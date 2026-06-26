Τρόμος στον αέρα: Πιλότος στον Καναδά έπαθε επιληψία την ώρα της πτήσης - Πώς σώθηκαν οι επιβάτες

Ένας επιβάτης δήλωσε στο ABC News ότι ο πιλότος φαινόταν να παθαίνει κρίση επιληψίας που διήρκεσε περίπου 40 λεπτά!

Δημήτρης Δρίζος

Τρόμος στον αέρα: Πιλότος στον Καναδά έπαθε επιληψία την ώρα της πτήσης - Πώς σώθηκαν οι επιβάτες
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Κατά τη διάρκεια πτήσης της Air Canada, ο πιλότος υπέστη επιληπτική κρίση και απομακρύνθηκε από το πιλοτήριο σύμφωνα με τα πρωτόκολλα ασφαλείας.
  • Ο συγκυβερνήτης ανέλαβε τον έλεγχο και οδήγησε το αεροσκάφος σε εκτροπή προς τη Βοστώνη, όπου προσγειώθηκε με ασφάλεια.
  • Πέντε επιβάτες, με τη βοήθεια μιας νοσοκόμας, ακινητοποίησαν τον πιλότο για περίπου 40 λεπτά μέχρι τη λήξη της κρίσης.
  • Η Air Canada επιβεβαίωσε τη μεταφορά του πιλότου στο νοσοκομείο για ιατρική φροντίδα μετά την προσγείωση.
  • Το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Βρετανίας προειδοποιεί να μην ακινητοποιούνται άτομα που παθαίνουν επιληπτική κρίση, παρά μόνο να προστατεύονται από τραυματισμούς.
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Επιβάτες σε πτήση της Air Canada αναγκάστηκαν να ακινητοποιήσουν τον πιλότο, αφού υπέστη ένα «σοκαριστικό» ιατρικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Η πτήση ταξίδευε από το Νιούαρκ του Νιου Τζέρσεϊ προς το Χάλιφαξ της Νέας Σκωτίας την Τετάρτη 24 Ιουνίου, όταν ο κυβερνήτης υπέστη ένα ιατρικό επεισόδιο εν πτήσει, προκαλώντας απότομη παρέκκλιση του αεροσκάφους.

Ένας επιβάτης δήλωσε στο ABC News ότι ο πιλότος φαινόταν να παθαίνει κρίση επιληψίας που διήρκεσε περίπου 40 λεπτά.

Ο Ρόντνεϊ ΜακΝτόναλντ, που ταξίδευε με τη σύζυγό του και τους δύο γιους του, είπε ότι ένιωσε το αεροπλάνο να «τινάζεται».

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Όπως ανέφερε στο ABC News, μια αεροσυνοδός έτρεξε τότε στο πιλοτήριο και έβγαλε έναν από τους πιλότους στον διάδρομο της καμπίνας.

«Μια από τις αεροσυνοδούς μπήκε πανικόβλητη στο πιλοτήριο και λίγες στιγμές αργότερα, έσερνε έναν από τους πιλότους έξω από το πιλοτήριο στον διάδρομο του αεροπλάνου», είπε.

Η πτήση της Air Canada εκτράπηκε προς άλλο αεροδρόμιο και προσγειώθηκε με ασφάλεια.

Ο ΜακΝτόναλντ είπε ότι εκείνος και άλλοι τέσσερις επιβάτες στη συνέχεια ακινητοποίησαν τον πιλότο, ενώ ο συγκυβερνήτης κατεύθυνε το αεροσκάφος προς τη Βοστώνη.

Ο ΜακΝτόναλντ δήλωσε: «Ήταν πραγματικά τρομακτικό. Καθόμουν στην πρώτη σειρά, η οικογένειά μου ήταν πιο πίσω, έτσι όπως έτυχε η διάταξη των καθισμάτων.

Και γύρισα πίσω να καθίσω μαζί τους και τότε κατάλαβα ότι ο πιλότος δεν είχε τον έλεγχο του σώματός του, όχι με βίαιο τρόπο, αλλά ήταν ξεκάθαρο ότι δεν είχε τις αισθήσεις του και έπρεπε να ακινητοποιηθεί».

Είπε ότι εκείνος και οι άλλοι επιβάτες «προσπάθησαν να τον κρατήσουν υπό έλεγχο» και ότι πέρασαν περίπου 40 λεπτά «κρατώντας τον κάτω και χρησιμοποιώντας ό,τι ζώνες ασφαλείας μπορούσαμε για να ακινητοποιήσουμε τα πόδια, τα χέρια και τον κορμό του».

Ο ΜακΝτόναλντ πρόσθεσε ότι στο αεροπλάνο βρισκόταν και μια νοσοκόμα εγγεγραμμένη, η οποία βοήθησε κατά τη διάρκεια του ιατρικού επεισοδίου.

Επίσης επαίνεσε το πλήρωμα καμπίνας για την ψυχραιμία του σε όλη τη διάρκεια του περιστατικού.

Η αεροπορική εταιρεία ανέφερε ότι, αφού το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στη Βοστώνη, ο πιλότος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για ιατρική περίθαλψη.

«Κατά τη διάρκεια της πτήσης, ο κυβερνήτης υπέστη ένα ιατρικό πρόβλημα και απομακρύνθηκε από το πιλοτήριο σύμφωνα με τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Ο πρώτος αξιωματικός ανέλαβε τον έλεγχο του αεροσκάφους και το εκτροπή της πτήσης προς τη Βοστώνη, όπου προσγειώθηκε με ασφάλεια», ανέφερε η Air Canada σε ανακοίνωση.

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Βρετανίας (NHS) προειδοποιεί να μην επιχειρείται ακινητοποίηση ή μετακίνηση ενός ατόμου που πιστεύεται ότι παθαίνει επιληπτική κρίση, εκτός αν βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο.

Αντίθετα, συνιστά την προστασία του από τραυματισμούς, απομακρύνοντας επικίνδυνα αντικείμενα και στηρίζοντας το κεφάλι του με τα χέρια ή με μαλακό υλικό.

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