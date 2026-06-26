Economist: Ποιο είναι το ιδανικό ύψος ανδρών για να παντρευτούν οι γυναίκες

Έρευνα του The Economist συγκρίνει τις προτιμήσεις των φύλων στις σχέσεις με τη δημοτικότητα των «short kings»

Ελένη Ευστρατίου

Economist: Ποιο είναι το ιδανικό ύψος ανδρών για να παντρευτούν οι γυναίκες
Unsplash
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Παρά τη δημοφιλία του όρου «short kings» στα social media, οι γυναίκες προτιμούν σταθερά πιο ψηλούς άνδρες ως συντρόφους.
  • Η έρευνα του Economist δείχνει ότι οι προτιμήσεις για ύψος στη σχέση παραμένουν σχεδόν αμετάβλητες.
  • Οι άνδρες με ύψος έως 1,75 έχουν λιγότερες πιθανότητες να παντρευτούν σε σύγκριση με τους ψηλότερους συνομηλίκους τους.
  • Οι γυναίκες που είναι πιο κοντές από το μέσο όρο επιλέγουν κατά 35% άνδρες πιο κοντούς, σε αντίθεση με τις ψηλότερες γυναίκες.
  • Ο όρος «short kings» προωθεί τα θετικά χαρακτηριστικά κοντών ανδρών, αλλά δεν αντικατοπτρίζει τις πραγματικές προτιμήσεις στις σχέσεις.
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Το Economist πραγματοποίησε έρευνα σχετικά με τις προτιμήσεις ανδρών και γυναικών στο ύψος για τη δημιουργία σχέσεων και γάμου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι απόψεις έχουν αλλάξει ελάχιστα σχετικά με την επιλογή συντρόφου, με την παραδοσιακή άποψη ότι η γυναίκα πρέπει να είναι πιο κοντή από τον άνδρα να παραμένει η πιο δημοφιλής.

Όπως αναφέρει ο Economist, ο όρος «short kings» ο οποίος έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής στα social media το τελευταίο διάστημα και ενθαρρύνει τους άντρες που έχουν ύψος μέχρι και 1,70, δεν είναι το ίδιο δημοφιλής για τις σχέσεις στην πραγματική ζωή.

Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται για να αναδείξει τα χαρίσματα ανδρών που είναι πιο κοντοί από το μέσο όρο και αναδεικνύει διάσημους άνδρες που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Ανάμεσά τους, ο Τομ Χόλαντ, ο Ζακ Έφρον και ο Μπρούνο Μαρς. Η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε μετά την ανάρτηση ενός Αμερικανού κωμικού, του Jaboukie Young-White, ο οποίος δήλωσε «κουρασμένος» από τον όρο «κοντός» να χρησιμοποιείται προσβλητικά.

anazhthsh-shortkings.jpg

Όπως αναφέρεται στο άρθρο, η αναζήτηση των «κοντών βασιλιάδων» έχει εκτιναχθεί τους τελευταίους μήνες και φαίνεται πως οι γυναίκες αρχίζουν να αλλάζουν τη νοοτροπία τους σε σχέση με τα στερεότυπα για τον παρτενέρ τους. Όμως, το The Economist εκτιμά ότι η πραγματική ζωή δείχνει άλλες προτιμήσεις.

Τι αναφέρει η έρευνα

Ο Economist σε πρόσφατη έρευνα που έκανε ανέδειξε πως παρόλο που ο όρος αυτός έχει αποκτήσει περισσότερη δημοτικότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι προτιμήσεις των ανθρώπων στην επιλογή συντρόφου δεν έχει αλλάξει. Μάλιστα, βασιζόμενοι σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Αμερική την περίοδο 1999-2023, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι προτιμήσεις παραμένουν σχεδόν στα ίδια ποσά.

economist.jpg

Όπως φαίνεται στο γράφημα, οι γυναίκες που παντρεύονται άνδρες πιο κοντούς είναι λιγότερες από τις μισές σε σχέση με εκείνες που επιλέγουν πιο ψηλούς συζύγους. Στο άρθρο αναφέρεται ότι οι άνδρες που βρίσκονται στην ηλικία των 35 και ύψος έως και 1,75 έχουν τις μισές πιθανότητες να παντρευτούν συγκριτικά με εκείνους που είναι ψηλότεροι.

zeugaria-hpa.jpg

Όμως, ο Economist αναφέρει ότι υπάρχει λύση για τους πιο κοντούς άνδρες και αυτή είναι οι «κοντές βασίλισσες». Σύμφωνα με την έρευνα, οι γυναίκες οι οποίες είναι πιο κοντές από το μέσο όρο, επιλέγουν κατά 35% τους άνδρες που είναι επίσης πιο κοντοί, κάτι που δεν συναντάται στις πιο ψηλές ομάδες.

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