Η Ρώμη γιόρτασε τα 80 χρόνια της θρυλικής Vespa – «Κομμάτι της ιστορίας και του πολιτισμού μας»

Το σκούτερ που σημάδεψε γενιές, γιόρτασε τα 80ά του γενέθλια με μία μεγάλη εκδήλωση στην «Αιώνια Πόλη»

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Η Ρώμη γιόρτασε τα 80 χρόνια της θρυλικής Vespa – «Κομμάτι της ιστορίας και του πολιτισμού μας»
AP.
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Ρώμη γιόρτασε τα 80 χρόνια από τη δημιουργία της Vespa, που αποτελεί σύμβολο της μεταπολεμικής αναγέννησης της Ιταλίας.
  • Ο Δήμαρχος Ρώμης τόνισε ότι η Vespa είναι σημαντικό κομμάτι της ιστορίας και του πολιτισμού της χώρας.
  • Η Vespa πρωταγωνίστησε σε διάσημες ταινίες όπως «Διακοπές στη Ρώμη» και «La Dolce Vita», ενισχύοντας παγκοσμίως τη φήμη της.
  • Οι εορτασμοί περιλαμβάνουν τετραήμερες εκδηλώσεις και μεγάλη παρέλαση χιλιάδων αναβατών στη Ρώμη.
  • Από το 1946 έχουν παραχθεί σχεδόν 20 εκατ. Vespa, που διατίθενται σήμερα σε περίπου 100 χώρες.
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Χιλιάδες αναβάτες Vespa από όλο τον κόσμο κατέκλυσαν το Σάββατο (27/06) τους δρόμους της Ρώμης, συμμετέχοντας στους εορτασμούς για τα 80 χρόνια από τη δημιουργία του θρυλικού σκούτερ, που εξελίχθηκε σε σύμβολο της μεταπολεμικής αναγέννησης της Ιταλίας.

«Η ιστορία της Vespa, που συνόδευσε την αναγέννηση και την ανάπτυξη της Ιταλίας μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, αποτελεί εμβληματικό κομμάτι της ιστορίας και του πολιτισμού μας», τόνισε ο Δήμαρχος της ιταλικής πρωτεύουσας, Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι.

Italy Vespa 80th Anniversary

Η Vespa, που στα ιταλικά σημαίνει «σφήκα», σχεδιάστηκε ως ένα οικονομικό μέσο μετακίνησης και παρουσιάστηκε το 1946 από την Piaggio, εταιρεία που μέχρι τότε δραστηριοποιείτο κυρίως στην κατασκευή αεροσκαφών.

«Υπήρξε το σύμβολο μίας Ιταλίας που αναδυόταν από τα ερείπια του πολέμου και στεκόταν ξανά στα πόδια της», υπογράμμισε ο Γκουαλτιέρι.

Η Vespa στη μεγάλη οθόνη

Όπως επεσήμανε ο Δήμαρχος της Ρώμης, η ιστορία των 80 χρόνων της Vespa είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον τρόπο που η πόλη κατέκτησε τη φαντασία του κόσμου, κυρίως μέσα από τον κινηματογράφο.

Το εμβληματικό σκούτερ πρωταγωνίστησε σε κλασικές ταινίες όπως οι «Διακοπές στη Ρώμη» (1953) και La Dolce Vita (1960), ενώ, εμφανίστηκε επίσης στις ταινίες «Ο Ταλαντούχος Κύριος Ρίπλεϊ» και πιο πρόσφατα, στο animation με τίτλο Luca.

Τετραήμερες εκδηλώσεις

Οι εορτασμοί άρχισαν την Πέμπτη με τα εγκαίνια του Vespa Village στο συγκρότημα Foro Italico, στη βόρεια Ρώμη, και κορυφώθηκαν το Σάββατο με τη μεγάλη παρέλαση χιλιάδων αναβατών στους δρόμους της πόλης. Η Vespa παράγεται αδιάλειπτα εδώ και οκτώ δεκαετίες και σήμερα διατίθεται σε περίπου 100 χώρες.

Italy Vespa 80th Anniversary

«Η Vespa έχει πλέον εξελιχθεί σε παγκόσμιο φαινόμενο. Βρισκόμαστε πολύ κοντά στο ορόσημο των 20 εκατ. οχημάτων που έχουν παραχθεί από το 1946», σημείωσε ο εκτελεστικός πρόεδρος του ομίλου Piaggio, Ματέο Κολανίνο.

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