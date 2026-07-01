Η Γαλλία ορίζει τις ημερομηνίες για τις προεδρικές εκλογές του 2027

Snapshot Οι προεδρικές εκλογές στη Γαλλία για το 2027 ορίστηκαν preliminarily για τις 18 Απριλίου (πρώτος γύρος) και 2 Μαΐου (δεύτερος γύρος).

Η επίσημη έγκριση των ημερομηνιών της ψηφοφορίας αναμένεται από τη γαλλική κυβέρνηση στην επόμενη συνεδρίαση.

Οι προεδρικές εκλογές πρέπει να διεξαχθούν 20 έως 35 ημέρες πριν τη λήξη της θητείας του προέδρου, που λήγει στις 14 Μαΐου 2027.

Ο Εμάνουελ Μακρόν δεν θα είναι υποψήφιος για τρίτη θητεία, καθώς το Σύνταγμα το απαγορεύει και ο ίδιος έχει δηλώσει ότι δεν θα συνεχίσει πολιτική μετά τη λήξη της θητείας του.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τον Τζόρνταν Μπαρντέλα ως πιθανό νικητή μεταξύ των υποψηφίων. Snapshot powered by AI

Απρίλιο και Μάιο τον επόμενο χρόνο θα διεξαχθούν οι προεδρικές εκλογές στη Γαλλία, σύμφωνα με τις προκαταρκτικές ημερομηνίες που δημοσίευσε η Le Figaro.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο πρώτος γύρος έχει προγραμματιστεί για τις 18 Απριλίου, ο δεύτερος - για τις 2 Μαΐου.

Επισήμως, οι ημερομηνίες θα πρέπει να εγκριθούν από τη γαλλική κυβέρνηση στην επόμενη συνεδρίαση. Εξετάστηκαν δύο επιλογές για τη διεξαγωγή ψηφοφορίας - στα μέσα Απριλίου ή με αναβολή για μια εβδομάδα αργότερα. Ως αποτέλεσμα, οι αρχές κατέληξαν στη δεύτερη επιλογή.

Το περιορισμένο χρονικό πλαίσιο για τη διεξαγωγή εκλογών οφείλεται στις διατάξεις του γαλλικού Συντάγματος. Σύμφωνα με τον βασικό νόμο του 1958, οι προεδρικές εκλογές πρέπει να διεξαχθούν κατά την περίοδο από 20 έως 35 ημέρες πριν από τη λήξη των εξουσιών του σημερινού αρχηγού του κράτους. Ο δεύτερος γύρος πρέπει να διεξαχθεί το αργότερο έως τις 14 Μαΐου 2027.

Η θητεία του νυν Προέδρου της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, λήγει στις 14 Μαΐου 2027, μετά από μια δεύτερη πενταετή θητεία που ξεκίνησε τον Μάιο του 2022. Ο ίδιος ο Μακρόν έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι δεν σκοπεύει να συνεχίσει τις πολιτικές του δραστηριότητες μετά το τέλος της θητείας του.

Στο πλαίσιο των προετοιμασιών για τις εκλογές, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι μεταξύ των πιθανών υποψηφίων, ο Τζόρνταν Μπαρντέλα, διατηρεί τις μεγαλύτερες πιθανότητες να κερδίσει.