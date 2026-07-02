Πρόστιμο ενός εκατομμυρίου ευρώ της Γαλλίας σε δεξαμενόπλοιο από τον «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας

Δικαστήριο στη Γαλλία επέβαλε πρόστιμο 1 εκατομμυρίου ευρώ στον ιδιοκτήτη του πετρελαιοφόρου Tagor, το οποίο συνδέεται με τον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας.

Σύμφωνα με τη Le Figaro το πλοίο κρίθηκε ένοχο για παραβίαση της γαλλικής νομοθεσίας αφού απέπλευσε χωρίς εθνική σημαία και αρνήθηκε να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του γαλλικού στρατού κατά τη διάρκεια μιας αναχαίτισης.

Μετά την ολοκλήρωση όλων των νόμιμων διαδικασιών, η διοικητική σύλληψη από το δεξαμενόπλοιο θα αρθεί και θα μπορεί να εγκαταλείψει τα γαλλικά χωρικά ύδατα.

Το δεξαμενόπλοιο Tagor συνελήφθη από το γαλλικό ναυτικό στις 31 Μαΐου στον Ατλαντικό Ωκεανό. Η κράτησή του ανακοινώθηκε στη συνέχεια από τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Τους τελευταίους μήνες, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι σύμμαχοί τους έχουν εντείνει τα μέτρα κατά του λεγόμενου «σκιώδους στόλου», τον οποίο χρησιμοποιεί η Ρωσία για να εξάγει πετρέλαιο παρακάμπτοντας τις δυτικές κυρώσεις.

Σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές αρχές, τέτοια πλοία όχι μόνο βοηθούν τη Μόσχα να δημιουργήσει έσοδα για τη χρηματοδότηση του πολέμου, αλλά συχνά λειτουργούν κατά παράβαση τεχνικών απαιτήσεων, δεν έχουν κατάλληλη ασφαλιστική κάλυψη και αποτελούν σοβαρή απειλή για το περιβάλλον.