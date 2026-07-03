Νέα «φωτιά» στις σχέσεις Ισραήλ και Τουρκίας - Σάαρ: «Ο Φιντάν υποκινεί σε γενoκτονία»

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Gideon Sa'ar συνομιλεί με δημοσιογράφους κατά την άφιξή του για την υπουργική σύνοδο ΕΕ-Νότιων Γειτονιών στο κτίριο του Συμβουλίου της ΕΕ στις Βρυξέλλες, Δευτέρα 14 Ιουλίου 2025.

Snapshot Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ κατηγόρησε τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν για υποκίνηση σε γενοκτονία και απανθρωποποίηση του εβραϊκού λαού.

Ο Φιντάν περιέγραψε το Ισραήλ ως «βάρος που η ανθρωπότητα δεν μπορεί πλέον να αντέξει» και ζήτησε διεθνή πίεση εναντίον του.

Η ένταση προκλήθηκε από την επίσημη αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων από το Ισραήλ, που αρνείται η Τουρκία.

Η τουρκική κυβέρνηση χαρακτήρισε την αναγνώριση αυτή ως πολιτική πράξη αντιποίνων και τακτική αντιπερισπασμού.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν κατηγόρησε το Ισραήλ για απόπειρα να καλύψει τα δικά του εγκλήματα και να συκοφαντήσει την Τουρκία. Snapshot powered by AI

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ κατηγόρησε τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν για δηλώσεις του που κάνουν λόγο για απανθρωποποίηση του εβραϊκού λαού, καθώς και για υποκίνηση σε γενοκτονία, σε τηλεοπτική συνέντευξη.

Ο Σάαρ ανήρτησε ένα βίντεο στο X αργά χθες με αγγλική μετάφραση μιας συνέντευξης που έδωσε ο Τούρκος ΥΠΕΞ στο CNN Türk, στην οποία ο Φιντάν δήλωσε ότι η πολιτική και η νοοτροπία του Ισραήλ έχουν «γίνει ένα βάρος που η ανθρωπότητα δεν μπορεί πλέον να αντέξει».

Σύμφωνα με τη μετάφραση, ο Φιντάν περιέγραψε επίσης το Ισραήλ ως ένα από τα «κοινά προβλήματα της ανθρωπότητας» και ζήτησε να ασκηθεί διεθνής πίεση κατά του Ισραήλ.

Στην ανάρτησή του ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ χαρακτήρισε τις δηλώσεις αυτές «εμετικές» και είπε ότι «συνιστούν σαφή υποκίνηση σε γενοκτονία».

«Η απανθρωποποίηση του εβραϊκού λαού και η απεικόνισή του ως "δυσβάστακτου βάρους" είναι η κλασική γλώσσα των μεγαλύτερων τυράννων της Ιστορίας», έγραψε ο Σάαρ.

Κάλεσε τον «πεφωτισμένο κόσμο» και τους συμμάχους της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ να «καταδικάσουν απερίφραστα αυτή την ρητή έκκληση για την καταστροφή του Ισραήλ».

Οι δηλώσεις Φιντάν προκλήθηκαν από την επίσημη αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων από το Ισραήλ, έναν χαρακτηρισμό που ιστορικά αρνείται η Τουρκία.

Η τουρκική κυβέρνηση χαρακτήρισε την αναγνώριση αυτή από το Ισραήλ ως πολιτική πράξη αντιποίνων και τακτική αντιπερισπασμού.

Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι το Ισραήλ επιχειρεί να «καλύψει τα δικά του εγκλήματα» και να σπιλώσει την Τουρκία με συκοφαντίες, σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Πηγή: ΑΠΕ

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