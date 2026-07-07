«Ξύπνησε» η Αίτνα: Αναστολή πτήσεων στο αεροδρόμιο της Κατάνια λόγω της ηφαιστειακής τέφρας

Η Αίτνα παρουσιάζει αυξημένη δραστηριότητα από το Σαββατοκύριακο.

Γιάννης Φιλιππάκος

«Ξύπνησε» η Αίτνα: Αναστολή πτήσεων στο αεροδρόμιο της Κατάνια λόγω της ηφαιστειακής τέφρας
AP
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Αίτνα παρουσιάζει αυξημένη ηφαιειακή δραστηριότητα από το Σαββατοκύριακο με νέφος τέφρας ύψους 1,5 χιλιομέτρου πάνω από την κορυφή της.
  • Έχουν ανασταλεί όλες οι πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο της Κατάνια στη Σικελία λόγω της ηφαιστειακής τέφρας.
  • Η απαγόρευση πτήσεων ισχύει μέχρι τις 10:00 το πρωί της Τρίτης τοπική ώρα, οπότε θα γίνει επαναξιολόγηση της κατάστασης.
  • Οι ταξιδιώτες καλούνται να επικοινωνούν με τις αεροπορικές εταιρείες για ενημέρωση πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο.
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Η Αίτνα, το μεγαλύτερο ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης, παρουσιάζει αυξημένη δραστηριότητα από το Σαββατοκύριακο.

Σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας της Ιταλίας, νέφος τέφρας υψωνόταν σε απόσταση περίπου 1,5 χιλιομέτρου από την κορυφή του ηφαιστείου.

Δείτε live εικόνα:

Προβλήματα στις πτήσεις

Λόγω της ηφαιστειακής τέφρας από την Αίτνα, ανεστάλησαν όλες οι πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο της Κατάνια, στη Σικελία, .

Η απαγόρευση θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι τις 10:00 το πρωί της Τρίτης, τοπική ώρα, δηλαδή στις 11:00 ώρα Ελλάδας. Τότε αναμένεται νέα ενημέρωση, αφού προηγηθεί επαναξιολόγηση της κατάστασης.

Οι αρχές καλούν όσους έχουν προγραμματισμένο ταξίδι να επικοινωνούν με τις αεροπορικές εταιρείες πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο, ώστε να ενημερώνονται για την κατάσταση της πτήσης τους.

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