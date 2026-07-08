Iράν: Οι «Φρουροί της Επανάστασης» σφυροκοπούν Μπαχρέιν και Κουβέιτ μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ

Snapshot Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν πραγματοποίησαν επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ ως απάντηση σε αμερικανικές επιδρομές στο Ιράν.

Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν επιθέσεις σε περισσότερους από 60 στόχους, συμπεριλαμβανομένων σκαφών των Φρουρών της Επανάστασης, και ανακάλεσαν την προσωρινή άδεια πώλησης ιρανικού πετρελαίου, αυξάνοντας την ένταση και τις τιμές του πετρελαίου.

Το Ιράν καταδίκασε τις αμερικανικές επιδρομές ως επιθετικότητα και προειδοποίησε για «συντριπτική απάντηση», ενώ τόνισε ότι δεν θα επιτρέψει αμερικανική παρέμβαση στα Στενά του Ορμούζ.

Οι διαπραγματεύσεις για μια τελική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παραμένουν αδιέξοδες, με το Ιράν να δηλώνει ότι δεν θα συνεχίσει τις συνομιλίες όσο υπάρχουν απειλές και επιθετικές ενέργειες.

Τα πρόσφατα επεισόδια και οι κυρώσεις απειλούν τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, η οποία είχε στόχο να παράσχει χρονικό περιθώριο 60 ημερών για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Snapshot powered by AI

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ, αφότου οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν κύμα στρατιωτικών επιθέσεων στο Ιράν μετά τις επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια στα Στενά του Ορμούζ.

Στο τελευταίο πλήγμα στην εύθραυστη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης δήλωσε ότι πραγματοποίησε κοινή επιχείρηση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον βασικών στρατιωτικών θέσεων των ΗΠΑ στο Μπαντάρ Σαλμάν, στην Πέμπτη Ναυτική Περιφέρεια του Μπαχρέιν και στην αεροπορική βάση Άλι Αλ Σαλέμ στο Κουβέιτ, και κατέρριψε ένα αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος MQ9 που προσπαθούσε να παρέμβει στην επιχείρηση.

BREAKING NEWS:??? ??

Following the American attack on the *Shahid Haqqani* in Bandar Abbas, Iran has just launched a retaliatory strike against highly classified American facilities in response to the U.S. attack on the *Shahid Haqqani* in Bandar Abbas. pic.twitter.com/C8m5tESeIi — Mr. Hass ? (@Lassegaf_1) July 7, 2026

Σειρήνες αεροπορικής επιδρομής ήχησαν στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ, δήλωσαν αξιωματούχοι. Ο στρατός του Κουβέιτ δήλωσε ότι οι αεράμυνες αντιμετωπίζουν «εχθρικές» επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Νωρίτερα, οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν νέες στρατιωτικές επιθέσεις και ανακάλεσαν την προσωρινή άδεια που επέτρεπε στο Ιράν να πουλάει πετρέλαιο σε απάντηση στις επιθέσεις σε τρία δεξαμενόπλοια στο Ορμούζ.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ δήλωσε ότι περισσότερα από 60 μικρά σκάφη των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης ήταν μεταξύ των στόχων που επλήγησαν, σε μια προσπάθεια να επιβληθεί βαρύ κόστος στο Ιράν για επιθέσεις σε πλοία που παραβιάζουν την εκεχειρία. «Η αδικαιολόγητη επιθετικότητα των ιρανικών δυνάμεων αποτελεί σαφή και επικίνδυνη παραβίαση της εκεχειρίας και υπονομεύει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας», ανέφερε η CENTCOM σε ανακοίνωσή της.

#Iran #SITREP | 2:45 AM Local Iran Time | Iranian state television reported that around ten explosions were heard between approximately 12:05 a.m. and 1:00 a.m., particularly in the western and eastern areas of Bandar Abbas in southern Iran.



A state TV correspondent in Bandar… pic.twitter.com/TwR3Fv1sKM — Basha باشا (@BashaReport) July 7, 2026

Η ανώτατη κοινή στρατιωτική διοίκηση του Ιράν, το Κεντρικό Στρατηγείο Khatam al-Anbiya, καταδίκασε τις αμερικανικές επιδρομές ως «κατάφωρη πράξη επιθετικότητας», απείλησε με «συντριπτική απάντηση» και προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη δεν θα επιτρέψει την παρέμβαση των ΗΠΑ στη διαχείριση των Στενών. Ένας κορυφαίος Ιρανός διαπραγματευτής, ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Μοχάμεντ Μπακέρ Γκαλιμπάφ, κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι παραβιάζουν τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Επικαλέστηκε όχι μόνο τις τελευταίες στρατιωτικές επιθέσεις των ΗΠΑ, αλλά και τις ανανεωμένες κυρώσεις κατά του πετρελαίου, τις παραβιάσεις των ιρανικών «προσαρμογών» στα Στενά του Ορμούζ και τις ισραηλινές επιθέσεις εναντίον του Λιβάνου. «Η εποχή του εκφοβισμού και του εκβιασμού τελείωσε», δήλωσε σε ανάρτηση στο X. «Δεν υποχωρούμε». Νωρίτερα, τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν εκρήξεις στον κύριο πετρελαϊκό κόμβο του Ιράν, το νησί Χαργκ, στο νησί Κεσμ και στις νότιες πόλεις-λιμάνια Σιρίκ και Μπαντάρ Αμπάς.

BREAKING: US announces it has hit over 80 targets with precision munitions in tonight's strikes on Iran, including more than 60 IRGC speed boats in and near the Strait of Hormuz, per CENTCOM.



US strikes also targeted Iranian air defense systems, command and control networks,… pic.twitter.com/bUEkJGo374 — The Hormuz Letter (@HormuzLetter) July 8, 2026

Το ιρανικό τηλεοπτικό δίκτυο Press TV ανέφερε ότι ακούστηκαν αρκετές εκρήξεις στο νότιο νησί Χαργκ. Η CENTCOM δεν έκανε καμία αναφορά στο νησί, από το οποίο το Ιράν εξάγει το 90% του αργού πετρελαίου του. Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ωστόσο στο Reuters ότι οι επιθέσεις στόχευσαν ιρανικά συστήματα αεράμυνας, συστήματα παράκτιας επιτήρησης, πυραύλους εδάφους-αέρος, πυραύλους κρουζ κατά πλοίων και σημεία εκτόξευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Δεν αναφέρθηκαν θάνατοι αμάχων στο Ιράν, αλλά αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν από θραύσματα «εχθρικού βλήματος» που έπληξαν μια εμπορική προβλήτα στο Σιρίκ, σύμφωνα με δημοσιογράφο της ιρανικής κρατικής τηλεόρασης.

Τα ρεπορτάζ ανέφεραν ότι οι επιθέσεις έπληξαν επίσης ψαρόβαρκες στο Σιρίκ και στο Μπαντάρ Αμπάς.Τα περιστατικά ήταν η τελευταία απειλή για την εύθραυστη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που σύναψαν οι ΗΠΑ και το Ιράν τον περασμένο μήνα, τερματίζοντας τη σύγκρουση που ξεκίνησε με αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα σε ολόκληρη την Ισλαμική Δημοκρατία.

Αυξάνονται οι τιμές του πετρελαίου

Σε ένα δυνητικά σημαντικό πλήγμα για τη συμφωνία αυτή, η Ουάσινγκτον προχώρησε την Τρίτη στην ανάκληση μιας βασικής παραχώρησης που επέτρεπε στο Ιράν να πουλάει πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές. Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 3% μετά την ανακοίνωση της κίνησης από τις ΗΠΑ.Ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε νωρίτερα ότι οι διαπραγματευτές συνέχισαν να εργάζονται καλή τη πίστει για μια τελική συμφωνία με το Ιράν. Ωστόσο, ο έλεγχος του Ορμούζ έχει δώσει στην Τεχεράνη τεράστια μόχλευση, επιβάλλοντας ουσιαστικά αδιέξοδο στον ισχυρότερο στρατό του κόσμου.

Οι αναλυτές λένε ότι η Τεχεράνη χρησιμοποιεί τις επιθέσεις σε πλοία για να υπογραμμίσει αυτή την επιρροή καθώς διαπραγματεύεται μια μακροπρόθεσμη ειρηνευτική συμφωνία με τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με την ενδιάμεση συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν , το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ εξέδωσε στις 22 Ιουνίου γενική άδεια που επιτρέπει την πώληση αργού πετρελαίου, πετροχημικών και πετρελαϊκών προϊόντων ιρανικής προέλευσης έως τις 21 Αυγούστου. Ανακαλώντας την άδεια την Τρίτη, έδωσε στο Ιράν προθεσμία έως τις 17 Ιουλίου για να τερματίσει τυχόν συναλλαγές.

Ιράν: Θα κάνουμε ο,τι θεωρούμε απαραίτητο

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν καταδίκασε την κίνηση ως παραβίαση της συμφωνίας-πλαισίου για τον τερματισμό του πολέμου και δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον φέρει την ευθύνη για τις συνέπειες. Το υπουργείο δήλωσε νωρίς την Τετάρτη ότι το Ιράν θα λάβει οποιοδήποτε μέτρο κρίνει απαραίτητο για να διαφυλάξει τα συμφέροντά του και την εθνική του ασφάλεια. Ενώ η Τεχεράνη αρνήθηκε την ευθύνη για τις τελευταίες επιθέσεις σε πλοία στα Στενά, το Κατάρ κατηγόρησε το Ιράν για την επίθεση στα πλοία, συμπεριλαμβανομένου του τεράστιου καταριανού δεξαμενόπλοιου υγροποιημένου φυσικού αερίου, του Al Rekayyat, το οποίο χτυπήθηκε από drone που προκάλεσε πυρκαγιά στο μηχανοστάσιό του.

Το πλήρωμα ήταν ασφαλές και απομακρύνθηκε.Ένα δεξαμενόπλοιο αργού πετρελαίου με σημαία Σαουδικής Αραβίας, που πιστεύεται ότι είναι το υπερδεξαμενόπλοιο Wedyan, υπέστη επίσης ζημιές στα ανοικτά του Ομάν, δήλωσαν πηγές της ναυτιλιακής ασφάλειας. Η αιτία δεν είναι άμεσα σαφής.Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι οι κατηγορίες του Κατάρ ήταν περίπλοκες και ότι η Τεχεράνη εκπληρώνει επιμελώς τις δεσμεύσεις της.

Παρόλα αυτά, ανέφερε ότι τα εμπορικά πλοία αντιμετωπίζουν κινδύνους επειδή χρησιμοποιούν διαδρομές που δεν έχουν συντονιστεί με το Ιράν.Ένας δεύτερος Αμερικανός αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε ότι οι αρχικές ενδείξεις ήταν ότι το Ιράν είχε πλήξει τρία εμπορικά πλοία. Οι κληρικοί ηγέτες του Ιράν στοχεύουν στην εγκατάσταση ενός μόνιμου συστήματος είσπραξης τελών, κάτι που θα ισοδυναμούσε με μια τεράστια μετατόπιση της ισορροπίας δυνάμεων σε μια περιοχή στην οποία η Ουάσινγκτον ενεργεί εδώ και καιρό ως εγγυήτρια της ασφάλειας.

Τα αμερικανικά πλήγματα σημειώθηκαν αφότου τεράστια πλήθη θρήνησαν τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, στην ιερή πόλη Κομ. Ο Χαμενεΐ σκοτώθηκε μαζί με την κόρη του, την εγγονή του, τον γαμπρό του και τη νύφη του κατά την πρώτη ημέρα του πολέμου, στις 28 Φεβρουαρίου. Η εκεχειρία είχε ως στόχο να παράσχει ένα χρονικό περιθώριο 60 ημερών για διαπραγματεύσεις για μια μόνιμη συμφωνία, αλλά οι έμμεσες συνομιλίες στο Κατάρ ολοκληρώθηκαν την περασμένη εβδομάδα χωρίς σημάδια προόδου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα απειλήσει να επαναλάβει τους βομβαρδισμούς, εκτός εάν το Ιράν καταλήξει σε «συμφωνία». Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αρακτσί, δήλωσε ότι βάσει των όρων του προσωρινού μνημονίου κατάπαυσης του πυρός, οι διαπραγματεύσεις για την τελική συμφωνία «δεν θα ξεκινήσουν εάν συνεχιστούν οι απειλές»

Ρούτε: Οι αμερικανικές επιδρομές ήταν «απολύτως απαραίτητες»

Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε είπε ότι οι αμερικανικές επιδρομές ήταν «απολύτως απαραίτητες» Ο τελευταίος γύρος αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν έλαβε χώρα με φόντο τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία ξεκίνησε χθες στην τουρκική πρωτεύουσα, την Άγκυρα.

Ο γγ του ΝΑΤΟ ρωτήθηκε για τις νυχτερινές επιθέσεις. Ήταν «απολύτως απαραίτητες» είπε, καθώς κατηγόρησε το Ιράν ότι παραβίασε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. «Νομίζω ότι είναι απολύτως κρίσιμο οι ΗΠΑ να αντιδράσουν δυναμικά», προσθέτει.