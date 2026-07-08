Χωριό της Ιταλίας επιβάλει πρόστιμο 200€ σε τουρίστες που κυκλοφορούν γυμνόστηθοι ή... με μαγιό

Snapshot Το χωριό Βαρένα στην Ιταλία επιβάλλει πρόστιμα από 50 έως 200 ευρώ σε τουρίστες που κυκλοφορούν γυμνόστηθοι ή με μαγιό εκτός παραλίας.

Οι νέοι κανόνες στοχεύουν στη διαφύλαξη της εικόνας και της ηρεμίας του χωριού για τους περίπου 650 μόνιμους κατοίκους.

Οι τουρίστες μπορούν να επισκέπτονται το χωριό σε ομάδες έως 25 ατόμων και απαγορεύεται η χρήση μεγαφώνων από ξεναγούς.

Οι κάτοικοι της Βαρένας έχουν αποδεχθεί θετικά τους νέους κανόνες, ειδικά τον ενδυματολογικό κώδικα.

Παρόμοια μέτρα έχουν ληφθεί και σε άλλες ιταλικές πόλεις για τη διαχείριση του μαζικού τουρισμού και τη διατήρηση της ποιότητας ζωής. Snapshot powered by AI

Η Βαρένα, ένα δημοφιλές χωριό της Ιταλίας, το οποίο βρίσκεται στις όχθες της λίμνης Κόμο, θα επιβάλλει πρόστιμα έως και 200 ευρώ στους τουρίστες που κυκλοφορούν γυμνόστηθοι ή με μαγιό.

Καθώς, το χωριό βρίσκεται αντιμέτωπο με όλο και περισσότερους τουρίστες, οι τοπικές αρχές αποφάσισαν να θεσπίσουν τους νέους κανόνες, σε μια προσπάθεια να «διαφυλαχτεί» η εικόνα αλλά και η ηρεμία του χωριού, για τους περίπου 650 μόνιμους κατοίκους του.

Έτσι, η περιήγηση στο χωριό χωρίς μπλούζα ή με μαγιό – ρούχα που προορίζονται αποκλειστικά για τις παραλίες της λίμνης ή τις εκδρομές με σκάφος – πλέον απαγορεύεται. Όσοι δεν συμμορφωθούν με τους νέους κανόνες, θα βρεθούν αντιμέτωπο με πρόστιμα από 50 έως 200 ευρώ.

Παράλληλα, οι τουρίστες θα μπορούν να επισκέπτονται το χωριό σε ομάδες των 25 ατόμων μάξιμουμ, ενώ οι ξεναγοί δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν μεγάφωνα.

«Η Βαρένα είναι ένα υπέροχο χωριό και είμαστε περήφανοι που καλωσορίζουμε κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες από όλο τον κόσμο», δήλωσε ο Μάουρο Μαντσόνι, δήμαρχος του χωριού. «Ωστόσο, η ποιότητα ζωής των κατοίκων μας δεν μπορεί να θυσιαστεί στο βωμό του μαζικού τουρισμού».

Οι νέοι κανόνες έχουν τεθεί σε ισχύ εδώ και λίγες ημέρες και φαίνεται να έχουν γίνει ευρέως αποδεκτοί από τους κατοίκους της Βαρένας, ειδικά o ενδυματολογικός κώδικας.

«Όταν είσαι στην παραλία μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Αλλά όταν περπατάς στους δρόμους του χωριού και μπαίνεις σε καταστήματα, εστιατόρια, εκκλησίες ή περιφέρεσαι στην πλατεία, πρέπει να ντύνεσαι ευπρεπώς», δήλωσε ένας ιδιοκτήτης καταστήματος, στο τοπικό μέσο TGCom24.

Ένας άλλος ιδιοκτήτης καταστήματος είπε: «Ήταν καιρός, είναι ένα σωστό μέτρο. Το σημαντικό είναι να διασφαλιστεί η εφαρμογή του».

Πολλές πόλεις και κωμοπόλεις της Ιταλίας έχουν λάβει παρόμοια μέτρα για τη διαχείριση του υπερβολικού τουρισμού.

Το 2022, ο δήμαρχος του Σορέντο είχε χαρακτηρίσει την βόλτα με μαγιό και με γυμνό στήθος ως «διαδεδομένη ανάρμοστη συμπεριφορά» που αμαύρωνε την εικόνα της πόλης και, ως εκ τούτου, επέβαλε βαριά πρόστιμα. Στην πολυτελή παραθαλάσσια πόλη του Πορτοφίνο στη Λιγουρία, απαγορεύτηκαν οι selfies το 2023 και ορισμένες περιοχές ορίστηκαν ως «ζώνες απαγόρευσης παραμονής» για να αποτρέψουν τους τουρίστες από το να συνωστίζονται.