Φλόριντα: Το διεθνές αεροδρόμιο Παλμ Μπιτς μετονομάστηκε επίσημα σε «Ντόναλντ Τζ. Τραμπ»
Σύμφωνα με πηγές του αεροδρομίου, η μετονομασία κόστισε 5,5 εκατομμύρια δολάρια
Το Διεθνές Αεροδρόμιο του Παλμ Μπιτς της Φλόριντα μετονομάστηκε επίσημα την Πέμπτη σε «Ντόναλντ Τζ. Τραμπ» προς τιμή του Αμερικανού προέδρου, ακολουθώντας το «παράδειγμα» μιας σειράς ιδρυμάτων, κτιρίων, κυβερνητικών προγραμμάτων, πολεμικών πλοίων και νομισμάτων που παίρνουν το όνομά του.
Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επιλέξει για έδρα του τη Φλόριντα, την πολιτεία όπου βρίσκεται και το θέρετρό του, το Μαρ-α-Λάγκο.
Από τότε που επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025, το όνομα του Τραμπ έχει δοθεί σε μια σχεδιαζόμενη κλάση πολεμικών πλοίων, σε ένα πρόγραμμα χορήγησης βίζας σε πλούσιους αλλοδαπούς, σε έναν κυβερνητικό ιστότοπο για συνταγογραφούμενα φάρμακα και σε ομοσπονδιακούς αποταμιευτικούς λογαριασμούς για παιδιά.
Το όνομά του προστέθηκε επίσης στο κτίριο του Ινστιτούτου Ειρήνης των Ηνωμένων Πολιτειών, ωστόσο τα δικαστήρια απέρριψαν την προσπάθειά του να μετονομάσει και το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών Τζον Φ. Κένεντι.
«Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας άλλος σε ολόκληρη τη Φλόριντα που να είναι πιο συνδεδεμένος με το Παλμ Μπιτς από τον Ντόναλντ Τραμπ», δήλωσε ένας από τους γιους του Αμερικανού προέδρου, ο Έρικ Τραμπ, σε συνέντευξή του στο Fox News.
Ο Έρικ Τραμπ και η οικογένειά του επέβαιναν σε ιδιωτικό αεροπλάνο στην πρώτη πτήση που προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο, τα ξημερώματα σήμερα. «Δεν υπήρχε καμία περίπτωση στον κόσμο να επιτρέψω στην UPS να είναι το πρώτο αεροπλάνο που θα προσγειωνόταν», αστειεύτηκε ο Έρικ Τραμπ.
Σύμφωνα με πηγές του αεροδρομίου, η μετονομασία κόστισε 5,5 εκατομμύρια δολάρια.
Το αεροδρόμιο του Παλμ Μπιτς δεν είναι το πρώτο που παίρνει το όνομα ενός πολιτικού - εκείνο του Λιτλ Ροκ στο Αρκάνσας, έχει μετονομαστεί σε αεροδρόμιο «Μπιλ και Χίλαρι Κλίντον». Ονόματα πρώην γερουσιαστών έχουν δοθεί επίσης σε αεροδρόμια στο Λας Βέγκας και το Σαν Χοσέ, στην Καλιφόρνια.