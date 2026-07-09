Φλόριντα: Το διεθνές αεροδρόμιο Παλμ Μπιτς μετονομάστηκε επίσημα σε «Ντόναλντ Τζ. Τραμπ»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μιλάει σε δημοσιογράφους στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Παλμ Μπιτς της Φλόριντα

Το Διεθνές Αεροδρόμιο του Παλμ Μπιτς της Φλόριντα μετονομάστηκε επίσημα την Πέμπτη σε «Ντόναλντ Τζ. Τραμπ» προς τιμή του Αμερικανού προέδρου, ακολουθώντας το «παράδειγμα» μιας σειράς ιδρυμάτων, κτιρίων, κυβερνητικών προγραμμάτων, πολεμικών πλοίων και νομισμάτων που παίρνουν το όνομά του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επιλέξει για έδρα του τη Φλόριντα, την πολιτεία όπου βρίσκεται και το θέρετρό του, το Μαρ-α-Λάγκο.

Από τότε που επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025, το όνομα του Τραμπ έχει δοθεί σε μια σχεδιαζόμενη κλάση πολεμικών πλοίων, σε ένα πρόγραμμα χορήγησης βίζας σε πλούσιους αλλοδαπούς, σε έναν κυβερνητικό ιστότοπο για συνταγογραφούμενα φάρμακα και σε ομοσπονδιακούς αποταμιευτικούς λογαριασμούς για παιδιά.

Effective today, Palm Beach International Airport has officially been renamed President Donald J. Trump International Airport.



The airport website will continue to be https://t.co/7B0DghKyyb during the transition. For more information, visit https://t.co/7B0DghKyyb. pic.twitter.com/YbiZ1jJRPN — President Donald J. Trump International Airport (@fly_DJT) July 9, 2026

Το όνομά του προστέθηκε επίσης στο κτίριο του Ινστιτούτου Ειρήνης των Ηνωμένων Πολιτειών, ωστόσο τα δικαστήρια απέρριψαν την προσπάθειά του να μετονομάσει και το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών Τζον Φ. Κένεντι.

«Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας άλλος σε ολόκληρη τη Φλόριντα που να είναι πιο συνδεδεμένος με το Παλμ Μπιτς από τον Ντόναλντ Τραμπ», δήλωσε ένας από τους γιους του Αμερικανού προέδρου, ο Έρικ Τραμπ, σε συνέντευξή του στο Fox News.

A national embarrassment. President Donald J. Trump International Airport officially opened under its new name Thursday. Eric Trump marked the occasion by taking the first flight into the airport.



“There’s no way in hell I was letting UPS be the first plane to land, so we got on… pic.twitter.com/mOFNloOi3Y — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) July 9, 2026

Ο Έρικ Τραμπ και η οικογένειά του επέβαιναν σε ιδιωτικό αεροπλάνο στην πρώτη πτήση που προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο, τα ξημερώματα σήμερα. «Δεν υπήρχε καμία περίπτωση στον κόσμο να επιτρέψω στην UPS να είναι το πρώτο αεροπλάνο που θα προσγειωνόταν», αστειεύτηκε ο Έρικ Τραμπ.

Σύμφωνα με πηγές του αεροδρομίου, η μετονομασία κόστισε 5,5 εκατομμύρια δολάρια.

Spotted in Palm Beach County, Florida ?✈️ pic.twitter.com/YVmPbWax1p — The White House (@WhiteHouse) July 9, 2026

Το αεροδρόμιο του Παλμ Μπιτς δεν είναι το πρώτο που παίρνει το όνομα ενός πολιτικού - εκείνο του Λιτλ Ροκ στο Αρκάνσας, έχει μετονομαστεί σε αεροδρόμιο «Μπιλ και Χίλαρι Κλίντον». Ονόματα πρώην γερουσιαστών έχουν δοθεί επίσης σε αεροδρόμια στο Λας Βέγκας και το Σαν Χοσέ, στην Καλιφόρνια.