Συνελήφθη στη Νότια Αφρική ύποπτος για τριπλή δολοφονία στη Βρετανία

Ο συλληφθείςείναι ύποπτος για τον θάνατο της συζύγου του και των δύο παιδιών του

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Συνελήφθη στη Νότια Αφρική ύποπτος για τριπλή δολοφονία στη Βρετανία
AP
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  • Συνελήφθη στη Νότια Αφρική ο Εντοντάνα Εμχανίσι Τσούμα, ύποπτος για τριπλή δολοφονία στη Βρετανία.
  • Τα θύματα είναι η σύζυγος του Τσούμα και οι δύο κόρες τους ηλικίας 15 και 5 ετών.
  • Ο Τσούμα καταζητείτο ως βασικός ύποπτος για τον φόνο σε σπίτι στο Μπέντφορντ.
  • Ο ύποπτος φέρεται ότι έφυγε από το αεροδρόμιο Χίθροου στις 4 Ιουλίου με προορισμό τη Ζιμπάμπουε.
  • Η σύλληψη έγινε μετά από εντοπισμό και δημοσιοποίηση υλικού από κάμερες ασφαλείας.
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Η αστυνομία της Νότιας Αφρικής συνέλαβε σήμερα έναν άνδρα που καταζητείται στη Βρετανία για τριπλή δολοφονία, καθώς είναι ο βασικός ύποπτος για τον θάνατο της συζύγου του και των δύο παιδιών τους.

Η εκπρόσωπος της αστυνομίας Αθλέντα Μάθε είπε ότι η αστυνομία «εντόπισε και συνέλαβε τον Εντοντάνα Εμχανίσι Τσούμα».

Σύμφωνα με τη βρετανική αστυνομία ο Τσούμα, Βρετανός πολίτης με καταγωγή από τη Ζιμπάμπουε, καταζητείται ως ύποπτος για τον φόνο τριών ανθρώπων σε ένα σπίτι στο Μπέντφορντ. Τα θύματα φέρεται ότι είναι η σύζυγος του, η Νοθάμπο Ζαντίλε Τσούμα, 42 ετών και οι κόρες τους, Νάταλι 15 και Νάλα, 5 ετών.

Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα υλικό από κάμερες ασφαλείας όπου διακρίνεται ο 45χρονος ύποπτος που πιστεύεται ότι έφυγε από το αεροδρόμιο Χίθροου στις 4 Ιουλίου με προορισμό τη Ζιμπάμπουε.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

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