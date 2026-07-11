Νιγηρία: Ο στρατός σκότωσε πάνω από 300 μέλη τρομοκρατικών ομάδων
Η διήμερη στρατιωτική επιχείρηση είχε στόχο συμμορίες στην περιοχή Γκούμι
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Ο νιγηριανός στρατός σκότωσε περισσότερα από 300 μέλη συμμοριών, οι οποίες επιδίδονται σε απαγωγές για λύτρα και ζωοκλοπές, στην πολιτεία Ζάμφαρα της βορειοδυτικής Νιγηρίας, όπως ανακοίνωσε τοπικός αξιωματούχος χθες Παρασκευή.
Η διήμερη στρατιωτική επιχείρηση είχε στόχο συμμορίες στην περιοχή Γκούμι και οδήγησε στην «εξόντωση περισσότερων από 300 τρομοκρατών», σύμφωνα με τον επίτροπο Πληροφοριών της πολιτείας Ζάμφαρα, τον Μαχμούντ Μουχάμαντ Ντανταβάσα.
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