Τα bunker του Βερολίνου: Ο φόβος του πολέμου ξυπνά παλιούς εφιάλτες - Από 2000 έχουν απομείνει 579

Μετά τον Ψυχρό Πόλεμο, τα δημόσια καταφύγια του Βερολίνου μετατράπηκαν σε νυχτερινά κέντρα και γκαλερί. Με φόντο την ανησυχία για μία πιθανή σύγκρουση η συζήτηση για τα bunker της γερμανικής πρωτεύουσας επιστρέφει

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

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ΚΟΣΜΟΣ
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  • Τα δημόσια καταφύγια του Βερολίνου, που κάποτε προστατεύαν χιλιάδες πολίτες, έχουν μειωθεί δραματικά και σήμερα δεν υπάρχει ούτε ένα λειτουργικό καταφύγιο στην πρωτεύουσα.
  • Από το 2007, η Γερμανία σταμάτησε τη συντήρηση των υποδομών πολιτικής άμυνας, οδηγώντας στην αποξήλωση και πώληση των καταφυγίων.
  • Η κυβέρνηση σχεδιάζει επενδύσεις 10 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη βελτίωση της πολιτικής άμυνας, αλλά το σχέδιο παρουσιάζει καθυστερήσεις και δεν προβλέπει νέες κατασκευές.
  • Ιδιώτες και εθελοντικές οργανώσεις αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την αναβάθμιση παλαιών καταφυγίων, ενώ αυξάνεται η ζήτηση στην αγορά ιδιωτικών καταφυγίων.
  • Η γερμανική κοινωνία καλείται να αντιμετωπίσει ξανά τη συζήτηση για πολιτική προστασία μετά από δεκαετίες ειρήνης, λόγω της ανανεωμένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας.
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Η Συλλογή Σύγχρονης Τέχνης Boros στο Βερολίνο στεγάζεται σε ένα επιβλητικό κτίριο από οπλισμένο σκυρόδεμα με τοίχους πάχους δύο μέτρων, όπου ο αέρας παραμένει μόνιμα στους 10°C. Κατά τη διάρκεια των ξεναγήσεων, μια σειρήνα αεροπορικής επιδρομής ηχεί στο παρασκήνιο, υπενθυμίζοντας στους επισκέπτες το παρελθόν της κατασκευής. Το κτίριο αυτό, που το 1942 χτίστηκε κατ' εντολή του Αδόλφου Χίτλερ για να προστατεύει χιλιάδες πολίτες, μετατράπηκε μετά την επανένωση της Γερμανίας σε ένα από τα πιο σκληρά techno κλαμπ της Ευρώπης, προτού καταλήξει ιδιωτικό μουσείο και κατοικία.

Αυτή η διαδρομή από την πολεμική οχύρωση στην εναλλακτική διασκέδαση αποτελεί το σήμα κατατεθέν του μεταπολεμικού Βερολίνου, μιας πόλης όπου τα καταφύγια έγιναν γκαλερί, νυχτερινά κέντρα, στούντιο γυμναστικής, ακόμα και μονάδες καλλιέργειας μανιταριών ή ξενοδοχεία.Η ανέμελη αυτή εποχή ωστόσο φαίνεται να πλησιάζει στο τέλος της, καθώς η γεωπολιτική πραγματικότητα στη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Ευρώπη ξυπνά παλιούς εφιάλτες.

Το καταφύγιο Bilker στο Ντίσελντορφ, που τώρα χρησιμοποιείται ως μπαρ και στούντιο γυμναστικής

Η γερμανική κοινή γνώμη βρέθηκε προ εκπλήξεως όταν η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας και Βοήθειας σε Καταστροφές (BBK) αποκάλυψε ότι η χώρα αντιμετωπίζει μια δραματική και επικίνδυνη έλλειψη καταφυγίων. Από τα περίπου 2.000 δημόσια καταφύγια που διέθετε κάποτε η Γερμανία για την προστασία 1,6 εκατομμυρίων ανθρώπων, σήμερα έχουν απομείνει μόλις 579. Στην ίδια την πρωτεύουσα, το Βερολίνο, δεν υπάρχει πλέον ούτε ένα δημόσιο καταφύγιο σε λειτουργική και ετοιμοπόλεμη κατάσταση.

Η ρίζα του προβλήματος εντοπίζεται στο 2007, όταν η γερμανική κυβέρνηση, θεωρώντας ότι η χώρα περιβάλλεται αποκλειστικά από φιλικά έθνη και ότι ο κίνδυνος ξένης επίθεσης είχε εκμηδενιστεί, αποφάσισε να σταματήσει τη συντήρηση των υποδομών πολιτικής άμυνας. Το δίκτυο άρχισε να αποξηλώνεται συστηματικά και τα κτήρια βγήκαν προς πώληση.

Σήμερα, με το ΝΑΤΟ να προειδοποιεί για πιθανές μελλοντικές συγκρούσεις και τη Γερμανία να επιχειρεί να προετοιμάσει τον στρατό της για το ενδεχόμενο πολέμου, η κυβέρνηση έρχεται αντιμέτωπη με νέα διλήμματα. Στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώθηκε ένα πρωτοφανές επενδυτικό σχέδιο ύψους 10 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη βελτίωση της πολιτικής άμυνας, το οποίο περιλαμβάνει ακόμη και τη δημιουργία μιας ψηφιακής εφαρμογής που θα καθοδηγεί τους πολίτες στο πλησιέστερο ασφαλές σημείο.

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Καταφύγιο στο Βερολίνο

Παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες, η υλοποίηση του πλάνου χαρακτηρίζεται από ασάφεια και σημαντικές καθυστερήσεις. Το τρέχον σχέδιο δεν προβλέπει την κατασκευή νέων οχυρών, αλλά τη χαρτογράφηση και μετατροπή υπαρχόντων υπόγειων χώρων, όπως σταθμών μετρό και πάρκινγκ, σε χώρους προστασίας. Ειδικοί της πολιτικής προστασίας εμφανίζονται ιδιαίτερα σκεπτικοί, τονίζοντας ότι η χώρα δεν διαθέτει ούτε τα απαραίτητα κονδύλια –καθώς μια πλήρης θωράκιση σε εθνικό επίπεδο θα κόστιζε εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ– ούτε τους τεχνικούς πόρους για να το πετύχει άμεσα. Την ίδια στιγμή, οι δήμοι συνεχίζουν να κατεδαφίζουν ιστορικά καταφύγια για να χτίσουν σύγχρονα συγκροτήματα κατοικιών, προτάσσοντας την τρέχουσα στεγαστική κρίση έναντι ενός θεωρητικού μελλοντικού κινδύνου.

Μέσα σε αυτό το κενό κρατικής δράσης, την πρωτοβουλία αναλαμβάνουν ιδιώτες και εθελοντικές ενώσεις. Οργανώσεις όπως η Berliner Unterwelten προσπαθούν να εξοπλίσουν παλιά καταφύγια με κουκέτες, συστήματα φιλτραρίσματος αέρα και δεξαμενές νερού, εκφράζοντας την ανησυχία τους για τα αργά αντανακλαστικά της πολιτικής ηγεσίας.

Παράλληλα, η ιδιωτική αγορά κατασκευής καταφυγίων και δωματίων πανικού γνωρίζει αυξανόμενη ζήτηση, με τους πολίτες να ξοδεύουν δεκάδες χιλιάδες ευρώ για να θωρακίσουν τα υπόγεια των σπιτιών τους. Οι αναλυτές ασφαλείας επισημαίνουν ότι, μετά από τρεις δεκαετίες ειρήνης, η γερμανική κοινωνία οφείλει να αντικαταστήσει τον άγονο φόβο με την παραγωγική ανησυχία και να αρχίσει να συζητά ανοιχτά για την πιθανή επιστροφή των καταφυγίων στην αρχική τους χρήση.

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