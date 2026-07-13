Ισημερινός: Ένοπλοι υποδύθηκαν αστυνομικούς και σκότωσαν τον αδελφό διαβόητου βαρόνου ναρκωτικών

Οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ο άνδρας που δολοφονήθηκε ήταν ο 35χρονος Ντέιβιντ Μασίας, ο περιφερειακός ηγέτης της «Los Choneros», της ισχυρής εγκληματικής συμμορίας της οποίας ηγείτο μέχρι πρότινος ο αδερφός του, Αντόλφο

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

Ισημερινός: Ένοπλοι υποδύθηκαν αστυνομικούς και σκότωσαν τον αδελφό διαβόητου βαρόνου ναρκωτικών

Αστυνομικοί και στρατιώτες ετοιμάζονται να εισέλθουν στη φυλακή «El Inca» στο Κίτο του Ισημερινού, τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2024.

AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο αδελφός του πιο διαβόητου βαρόνου ναρκωτικών του Ισημερινού δολοφονήθηκε την Κυριακή, από ένοπλους άνδρες που υποδύονταν τους αστυνομικούς, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα.

Οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ο άνδρας που δολοφονήθηκε ήταν ο 35χρονος Ντέιβιντ Μασίας, ο περιφερειακός ηγέτης της «Los Choneros», της ισχυρής εγκληματικής συμμορίας της οποίας ηγείτο μέχρι πρότινος ο αδερφός του, Αντόλφο.

Ο Αντόλφο Μασίας, γνωστός και με το ψευδώνυμο «Φίτο», συνελήφθη πέρυσι και εκδόθηκε στις ΗΠΑ, όπου και αναμένει την δίκη του.

Ecuador Gang Leader Detained

Συνοδευόμενος από στρατιώτες και αστυνομικούς, ο Αντόλφο «Φίτο» Μασιάς, αρχηγός της συμμορίας «Los Choneros», φτάνει στο Γκουαγιακίλ του Ισημερινού, μετά τη σύλληψή του, την Τετάρτη 25 Ιουνίου 2025.

AP

Η συμμορία «Los Choneros» έχει χαρακτηριστεί από τις ΗΠΑ ως Ξένη Τρομοκρατική Οργάνωση και κατηγορείται ότι είναι μία από τις εγκληματικές ομάδες που ευθύνονται για την εκρηκτική αύξηση του αριθμού των δολοφονιών στον Ισημερινό.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ο Ντέιβιντ Μασίας δολοφονήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, τοπική ώρα.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι άνδρες ντυμένοι ως αστυνομικοί εισέβαλαν στο σπίτι που είχε νοικιάσει ο Μασίας, σε μια αριστοκρατική γειτονιά της πόλης Ολόν, στην ακτή του Ειρηνικού.

Οι ένοπλοι διέφυγαν μετά την επίθεση και μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις σε σχέση με την υπόθεση.

Σύμφωνα με τις αρχές, το 2018 ο Ντέιβιντ Μασίας είχε ομολογήσει την ενοχή του σε κατηγορίες εγκληματικής συνωμοσίας.

Κατά τη διάρκεια της φυλάκισης του, σύμφωνα με το BBC, στρατολόγησε κρατούμενους για τους «Los Choneros» και κατάφερε να θέσει τη φυλακή στην οποία κρατούνταν υπό τον απόλυτο έλεγχο της συμμορίας του.

Η δολοφονία του Μασίας αποτελεί το πιο πρόσφατο πλήγμα για την συμμορία «Los Choneros», μετά τις συλλήψεις δύο αδερφών του -του Αντόλφο Μασίας πέρυσι και του Χαβιέρ τον περασμένο μήνα στην Κολομβία.

Ecuador Gang Leader

Αφίσα που απεικονίζει τον Χοσέ Αντόλφο Μασίας Βιγιαμάρ, γνωστό και ως «Φίτο», τον αρχηγό της συμμορίας «Los Choneros».

Υπουργείο Εσωτερικών του Ισημερινού

Δεν είναι ασυνήθιστο οι ηγέτες συμμοριών να γίνονται στόχος είτε από μέλη αντίπαλων εγκληματικών οργανώσεων είτε ακόμη και από μέλη της ίδιας τους της ομάδας, στο πλαίσιο εσωτερικών διαμάχων για την εξουσία.

Τον περασμένο μήνα, ένας τοπικός αρχηγός μιας συμμορίας δολοφονήθηκε από δύο έφηβους καθώς έφευγε από το διεθνές αεροδρόμιο της Γκουαγιακίλ.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:34ΕΛΛΑΔΑ

Το Nova more είναι η νέα πρόταση της Nova που τα συνδυάζει όλα

16:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Θρήνος στο ολλανδικό ποδόσφαιρο: Έφυγε από τη ζωή ο διαιτητής Ρομπ Ντίπερινκ

16:30LIFESTYLE

ΕΡΤ1: Ποιες ψυχαγωγικές εκπομπές έχουν «κλειδώσει»

16:29ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στη Μυτιλήνη στο Καλό Λιμάνι - Επιχειρούν εναέρια μέσα

16:27ΚΟΣΜΟΣ

«Ως έφηβη είχα σχέση με έναν 37χρονο» - Η αληθινή εξομολόγηση μιας σκοτεινής ιστορίας χειραγώγησης

16:25ΕΛΛΑΔΑ

«Δώσαμε τη δυσκολότερη μάχη απέναντι στον χρόνο»: Πώς έσωσαν οι γιατροί τον 4χρονο που έπεσε σε πισίνα στην Καστοριά

16:23ΥΓΕΙΑ

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ανακαίνισης στο Κέντρο Υγείας Ζωγράφου

16:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ψυχραιμία στην Αθήνα για τα F-35: Σύνθετη διαδικασία για να τα αποκτήσει η Τουρκία αλλά ζητούνται δικλείδες ασφαλείας

16:20ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Η αντιτρομοκρατική διεξάγει τις έρευνες για τη δολοφονία της πρώην υπουργού Αν Γουίτικαμ

16:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Το τουρνουά μέσα από τους αριθμούς - Τι είδαμε μετά από 100 αγώνες

16:08ΚΟΣΜΟΣ

Σε κόκκινα ροδοπέταλα και ανθοδέσμες, το φέρετρο Χαμενεΐ - Εικόνες από το εσωτερικό του μαυσωλείου

16:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Μπαράζ παραιτήσεων πριν την ΠΓ – Αποχωρούν η αναπληρώτρια γραμματέας και άλλοι 5

16:00ΕΥ ΖΗΝ

Ανακούφιση από εμβοές: Τι βοηθά με το συνεχές βουητό στα αυτιά;

15:53ΥΓΕΙΑ

Διανυκτερεύοντα φαρμακεία: Ποια προϊόντα υποχρεούνται να διαθέτουν στο κοινό και ποια όχι

15:52ΕΛΛΑΔΑ

Πέτραλωνα: Συνελήφθησαν τρεις νεαροί για ληστεία με απειλή σπασμένου μπουκαλιού

15:48ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά κοντά στη Νέα Κερασιά Θεσσαλονίκης – Κινητοποιήθηκαν δύο ελικόπτερα

15:43ΚΟΣΜΟΣ

Ισημερινός: Ένοπλοι υποδύθηκαν αστυνομικούς και σκότωσαν τον αδελφό διαβόητου βαρόνου ναρκωτικών

15:40ΕΛΛΑΔΑ

Άργος - δήμαρχος: «Κακώς προφυλακίστηκαν οι αστυνομικοί, κακώς άφηναν τον 20χρονο να οδηγεί...»

15:37ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Θα ελέγχουμε τα Στενά του Ορμούζ και θα πληρωνόμαστε γι αυτό

15:37ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Στο Καραμανδάνειο 13χρονος με κατάγματα και εγκαύματα από ηλεκτρικό πατίνι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:40ΕΛΛΑΔΑ

Άργος - δήμαρχος: «Κακώς προφυλακίστηκαν οι αστυνομικοί, κακώς άφηναν τον 20χρονο να οδηγεί...»

10:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Καύσωνας δεν έρχεται στην χώρα μας, μέχρι 38 -39 βαθμούς η θερμοκρασία

10:25ΕΛΛΑΔΑ

«Περνάω την πόρτα των επειγόντων 16.19, ενώ το βραχιολάκι εξεδόθη 16.03»: Ανάρτηση ασθενούς για τα Επείγοντα στο «Γεννηματάς» και η αντίδραση Άδωνι

16:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Μπαράζ παραιτήσεων πριν την ΠΓ – Αποχωρούν η αναπληρώτρια γραμματέας και άλλοι 5

12:26ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Μετανάστης μπλοκάρει την κυκλοφορία με ένα ποδήλατο - Πρωταθλητής πάλης τον γρονθοκοπεί και ανεβάζει το βίντεο με εξηγήσεις

15:12ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Είκοσι κρούσματα σαλμονέλας το Σαββατοκύριακο

10:36ΕΛΛΑΔΑ

Εφιάλτης για 14χρονη στις τουαλέτες εμπορικού κέντρου - Αλλοδαπός της επιτέθηκε με σκοπό να τη βιάσει

13:52ΕΛΛΑΔΑ

Βριλήσσια: Αυτοκίνητο εισέβαλε σε κατάστημα ενδυμάτων - Οδηγός μπέρδεψε την όπισθεν με την πρώτη - Δείτε βίντεο

13:50ΕΛΛΑΔΑ

Marfin: Στο αεροδρόμιο του Gatwick όπου εργαζόταν συνελήφθη η 46χρονη που κατηγορείται για την εμπρηστική επίθεση - Εκδίδεται στην Ελλάδα, άλλοι δύο στο κάδρο των ερευνών

14:49ΕΛΛΑΔΑ

Ο Αθερίδης αποθέωσε Χρυσοχοΐδη κι ΕΛΑΣ για Marfin: «Όταν άκουσα ελληνικό FBI, είπα τι καραγκιοζιλίκια είναι αυτά, σήμερα τα παίρνω όλα πίσω»

15:30ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λαμία: Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε στο σπίτι του 16χρονος

10:11ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολογική ανακάλυψη: Τάφος 3.000 ετών κοντά στο Λούξορ με την επιγραφή Paser

14:32ΚΟΣΜΟΣ

Σαμ Νιλ: «Ξαφνικός και απροσδόκητος» ο θάνατος του σταρ του Jurassic Park, που νίκησε τον καρκίνο

13:24ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ζέλικο Ομπράντοβιτς: «Αυτό είναι το όνειρό μου για τον Παναθηναϊκό»

16:00ΕΥ ΖΗΝ

Ανακούφιση από εμβοές: Τι βοηθά με το συνεχές βουητό στα αυτιά;

15:48ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά κοντά στη Νέα Κερασιά Θεσσαλονίκης – Κινητοποιήθηκαν δύο ελικόπτερα

15:28ΕΘΝΙΚΑ

Ο Δένδιας τίμησε τον πιλότο που προσγείωσε το F-16 στη Ζάκυνθο: Παράδειγμα του υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης των Ελλήνων ιπτάμενων

15:43ΚΟΣΜΟΣ

Ισημερινός: Ένοπλοι υποδύθηκαν αστυνομικούς και σκότωσαν τον αδελφό διαβόητου βαρόνου ναρκωτικών

11:41ΕΛΛΑΔΑ

Παπαδόπουλος για κατολίσθηση στον Μύρτο Κεφαλονιάς: «Δεν γνωρίζουμε πότε θα γίνει το τελικό καταστροφικό συμβάν»

15:37ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Θα ελέγχουμε τα Στενά του Ορμούζ και θα πληρωνόμαστε γι αυτό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ