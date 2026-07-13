Ισημερινός: Ένοπλοι υποδύθηκαν αστυνομικούς και σκότωσαν τον αδελφό διαβόητου βαρόνου ναρκωτικών

Αστυνομικοί και στρατιώτες ετοιμάζονται να εισέλθουν στη φυλακή «El Inca» στο Κίτο του Ισημερινού, τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2024.

Ο αδελφός του πιο διαβόητου βαρόνου ναρκωτικών του Ισημερινού δολοφονήθηκε την Κυριακή, από ένοπλους άνδρες που υποδύονταν τους αστυνομικούς, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα.

Οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ο άνδρας που δολοφονήθηκε ήταν ο 35χρονος Ντέιβιντ Μασίας, ο περιφερειακός ηγέτης της «Los Choneros», της ισχυρής εγκληματικής συμμορίας της οποίας ηγείτο μέχρι πρότινος ο αδερφός του, Αντόλφο.

Ο Αντόλφο Μασίας, γνωστός και με το ψευδώνυμο «Φίτο», συνελήφθη πέρυσι και εκδόθηκε στις ΗΠΑ, όπου και αναμένει την δίκη του.

Συνοδευόμενος από στρατιώτες και αστυνομικούς, ο Αντόλφο «Φίτο» Μασιάς, αρχηγός της συμμορίας «Los Choneros», φτάνει στο Γκουαγιακίλ του Ισημερινού, μετά τη σύλληψή του, την Τετάρτη 25 Ιουνίου 2025. AP

Η συμμορία «Los Choneros» έχει χαρακτηριστεί από τις ΗΠΑ ως Ξένη Τρομοκρατική Οργάνωση και κατηγορείται ότι είναι μία από τις εγκληματικές ομάδες που ευθύνονται για την εκρηκτική αύξηση του αριθμού των δολοφονιών στον Ισημερινό.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ο Ντέιβιντ Μασίας δολοφονήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, τοπική ώρα.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι άνδρες ντυμένοι ως αστυνομικοί εισέβαλαν στο σπίτι που είχε νοικιάσει ο Μασίας, σε μια αριστοκρατική γειτονιά της πόλης Ολόν, στην ακτή του Ειρηνικού.

Οι ένοπλοι διέφυγαν μετά την επίθεση και μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις σε σχέση με την υπόθεση.

Σύμφωνα με τις αρχές, το 2018 ο Ντέιβιντ Μασίας είχε ομολογήσει την ενοχή του σε κατηγορίες εγκληματικής συνωμοσίας.

Κατά τη διάρκεια της φυλάκισης του, σύμφωνα με το BBC, στρατολόγησε κρατούμενους για τους «Los Choneros» και κατάφερε να θέσει τη φυλακή στην οποία κρατούνταν υπό τον απόλυτο έλεγχο της συμμορίας του.

Η δολοφονία του Μασίας αποτελεί το πιο πρόσφατο πλήγμα για την συμμορία «Los Choneros», μετά τις συλλήψεις δύο αδερφών του -του Αντόλφο Μασίας πέρυσι και του Χαβιέρ τον περασμένο μήνα στην Κολομβία.

Αφίσα που απεικονίζει τον Χοσέ Αντόλφο Μασίας Βιγιαμάρ, γνωστό και ως «Φίτο», τον αρχηγό της συμμορίας «Los Choneros». Υπουργείο Εσωτερικών του Ισημερινού

Δεν είναι ασυνήθιστο οι ηγέτες συμμοριών να γίνονται στόχος είτε από μέλη αντίπαλων εγκληματικών οργανώσεων είτε ακόμη και από μέλη της ίδιας τους της ομάδας, στο πλαίσιο εσωτερικών διαμάχων για την εξουσία.

Τον περασμένο μήνα, ένας τοπικός αρχηγός μιας συμμορίας δολοφονήθηκε από δύο έφηβους καθώς έφευγε από το διεθνές αεροδρόμιο της Γκουαγιακίλ.