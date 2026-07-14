Ο ποντικός που επιβιώνει σε μεγαλύτερα υψόμετρα από οποιοδήποτε άλλο θηλαστικό
Ο ποντικός των Άνδεων καταφέρνει να επιβιώνει σε ακραία υψόμετρα άνω των 6.000 μέτρων, χρησιμοποιώντας μοναδικές μεταβολικές και γενετικές προσαρμογές.
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Οι επιστήμονες ανακάλυψαν πώς ένα μικροσκοπικό τρωκτικό μπορεί να επιβιώσει σε υψόμετρα που είναι αφιλόξενα για άλλα ζώα. Ο ποντικός των Άνδεων διαθέτει συγκεκριμένες προσαρμογές που του επιτρέπουν να ευδοκιμεί ψηλότερα από οποιοδήποτε άλλο θηλαστικό στον πλανήτη.
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