Ο ποντικός που επιβιώνει σε μεγαλύτερα υψόμετρα από οποιοδήποτε άλλο θηλαστικό

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν πώς ένα μικροσκοπικό τρωκτικό μπορεί να επιβιώσει σε υψόμετρα που είναι αφιλόξενα για άλλα ζώα. Ο ποντικός των Άνδεων διαθέτει συγκεκριμένες προσαρμογές που του επιτρέπουν να ευδοκιμεί ψηλότερα από οποιοδήποτε άλλο θηλαστικό στον πλανήτη.

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