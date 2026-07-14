Επανέρχεται ο Σπύρος Σουρμελίδης στη διεύθυνση της Αυγής

Με ανακοίνωσή της, η διοίκηση της Αυγής γνωστοποίησε σήμερα την επαναφορά του δημοσιογράφου Σπύρου Σουρμελίδη στη θέση του διευθυντή της εφημερίδας ΑΥΓΗ και της ενημερωτικής ιστοσελίδας avgi.gr.

Ο Σπύρος Σουρμελίδης είχε παραιτηθεί από τη θέση του διευθυντή τον περασμένο Δεκέμβριο, όταν μια πολιτική θέση που είχε εκφράσει μέσα από το πρωτοσέλιδο της Αυγής βρήκε αντίθετη την τότε ηγεσία του κόμματος.

Ο Σπύρος Σουρλμελίδης παρέμεινε στο δυναμικό της εφημερίδας από θέση συντάκτη, και πλέον επιστρέφει στη διεύθυνση των μέσων «με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της δημοσιογραφικής τους παρουσίας, της αξιοπιστίας και της ποιοτικής ενημέρωσης, σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων για τον δημόσιο διάλογο και την ανεξάρτητη δημοσιογραφία», όπως αναφέρει η ανακοίνωση της διοίκησης.