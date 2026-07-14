ΗΠΑ: Περαστικοί ξυλοκόπησαν άνδρα που μαχαίρωσε υπάλληλο σε εμπορικό κέντρο στην Γιούτα

Snapshot Στη Γιούτα, περαστικοί ακινητοποίησαν άνδρα που μαχαίρωσε υπάλληλο στο εμπορικό κέντρο Valley Fair Mall.

Ο δράστης επιτέθηκε χωρίς προφανή λόγο και μαχαίρωσε επανειλημμένα τον υπάλληλο.

Περαστικοί πάλεψαν με τον δράστη και τον χτύπησαν μέχρι να πέσει αναίσθητος.

Η αστυνομία συνέλαβε τον δράστη και ο τραυματίας υπάλληλος υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση.

Οι αρχές διερευνούν το κίνητρο της επίθεσης και τη σχέση μεταξύ δράστη και θύματος. Snapshot powered by AI

Περαστικοί ξυλοκόπησαν έναν άνδρα που μαχαίρωσε έναν υπάλληλο σε ένα εμπορικό κέντρο στην Γιούτα των ΗΠΑ, και τον ακινητοποίησαν μέχρι να φτάσει η αστυνομία στο σημείο για να τον συλλάβει, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα.

Το περιστατικό έλαβε χώρα συνέβη τη Δευτέρα στο εμπορικό κέντρο Valley Fair Mall γύρω στις 15:00 (τοπική ώρα), όταν ο δράστης, χωρίς κάποιον προφανή λόγο, επιτέθηκε και άρχισε να μαχαιρώνει επανειλημμένα έναν υπάλληλο ενός καταστήματος, σύμφωνα με το αστυνομικό τμήμα του West Valley City.

Τότε, άνθρωποι που βρέθηκαν μπροστά στο συμβάν έσπευσαν να ακινητοποιήσουν τον άνδρα, μέχρι να φτάσουν οι αρχές. Βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας δείχνει έναν περαστικό να παλεύει με τον δράστη, προσπαθώντας να του αφαιρέσει το μαχαίρι από τα χέρια, ενώ ένας άλλος του πετάει αντικείμενα.

Δείτε το βίντεο:

WATCH: Suspect knocked out by bystanders after stabbing a employee at Valley Fair Mall before being taken into custody in West Valley City, Utah. pic.twitter.com/CYD5yGz8JP — Scope Report (@ScopeReport_) July 13, 2026

Στη συνέχεια, δύο άνδρες κρατούν τον δράστη ακινητοποιημένο, ενώ ένας ακόμη τον χτυπάει στο πρόσωπο.

«Πέτα το μαχαίρι! Πέτα το! Πέτα το!» ακούγεται να φωνάζει ένας από τους άνδρες στον δράστη, καθώς τον χτυπάει μέχρι που τελικά πέφτει αναίσθητος στο έδαφος.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο News 4 Utah, αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο συνέλαβαν τον δράστη, ενώ ο υπάλληλος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο όπου και υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστώσουν ποιο ήταν το κίνητρο της επίθεσης και αν οι δύο άνδρες γνωρίζονταν μεταξύ τους.