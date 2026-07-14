Άγιος Δημήτριος: Οκτώ μήνες χωρίς σπίτι μετά την εκκένωση - «Μας ξέχασαν» λένε οι κάτοικοι

Snapshot Μετά από έντονες βροχοπτώσεις, η αυλή του σπιτιού υπέστη καθίζηση, αυξάνοντας τον κίνδυνο κατάρρευσης.

Οι Αρχές εκκένωσαν τρεις κατοικίες στον Άγιο Δημήτριο που κρίθηκαν επικίνδυνες, χωρίς να προσφέρουν ξεκάθαρη λύση για τους κατοίκους.

Οι κάτοικοι καταγγέλλουν έλλειψη ουσιαστικής στήριξης, με περιορισμένη οικονομική βοήθεια και χωρίς προσωρινή στέγαση.

Υπάρχει αίσθηση εγκατάλειψης από τις Αρχές, καθώς οι κάτοικοι δεν έχουν λάβει επαρκή ενημέρωση ή βοήθεια για την αποκατάσταση των ζημιών. Snapshot powered by AI

Οκτώ μήνες μετά την πρώτη προειδοποίηση για απομάκρυνση από την κατοικία τους λόγω διάβρωσης του εδάφους έπειτα από ισχυρή καταιγίδα και οι κάτοικοι ενός σπιτιού στον Άγιο Δημήτριο παραμένουν σε καθεστώς αβεβαιότητας, περιμένοντας μια λύση από τις Αρχές. Το σπίτι τους, που βρίσκεται κυριολεκτικά πάνω από το ρέμα της Πικροδάφνης, έχει κριθεί επικίνδυνο, όμως μέχρι σήμερα, όπως καταγγέλλουν, δεν έχει υπάρξει ουσιαστική στήριξη.

Η εικόνα στην περιοχή παραμένει ανησυχητική. Μετά τις έντονες βροχοπτώσεις και την επιδείνωση του καιρού την παραμονή των Χριστουγέννων, η αυλή του συγκεκριμένου σπιτιού υπέστη καθίζηση, με το έδαφος να υποχωρεί και τον κίνδυνο να μεγαλώνει καθημερινά.

Οι Αρχές, μπροστά στον φόβο για πιθανή κατάρρευση, προχώρησαν στην εκκένωση τριών σπιτιών στον Άγιο Δημήτριο, απομακρύνοντας τους κατοίκους. Δύο σπίτια στην οδό Βαλτετσίου και ένα στην οδό Τεπελενίου κρίθηκαν επικίνδυνα, με τους κατοίκους να καλούνται να εγκαταλείψουν τις περιουσίες τους.

Ωστόσο, όπως αναφέρουν οι ίδιοι, η απομάκρυνσή τους δεν συνοδεύτηκε από μια ξεκάθαρη λύση για την επόμενη ημέρα.

«Δεν έρχονται και όλο μας κοροϊδεύουν. Μας έχουν βγάλει από το σπίτι χωρίς να μας δώσουν στέγη. Εγώ ξαναμπήκα μέσα και ό,τι θέλει ας γίνει», λέει στο Newsbomb η Γεωργία Γιούλα, κάτοικος του σπιτιού, περιγράφοντας την απόγνωση στην οποία έχει περιέλθει.

«Δεν ξέρω πώς να το χειριστώ. Μας έδωσε κάτι χρήματα, λίγα βέβαια, και μας λένε ότι είναι θέμα της Περιφέρειας. Μας έχουν ξεχάσει. Ούτε ένα τηλέφωνο», καταγγέλλει η κάτοικος Γεωργία Γιούλα.

Οι κάτοικοι υποστηρίζουν πως, παρά το γεγονός ότι το πρόβλημα είναι γνωστό εδώ και μήνες, δεν έχουν λάβει την απαραίτητη βοήθεια για ασφαλή προσωρινή στέγαση ή για την αποκατάσταση των ζημιών.