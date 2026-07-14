Πάτρα: Πυροβόλησε για να διώξει τα πουλιά και τραυμάτισε έναν νεαρό που βρισκόταν πίσω από το δέντρο
Το περιστατικό προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των Αρχών στην περιοχή.
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- Ένας άνδρας στην Κάτω Αχαΐα πυροβόλησε με αεροβόλο για να διώξει πουλιά από το δέντρο έξω από το σπίτι του.
- Κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών τραυμάτισε ελαφρά έναν νεαρό που περνούσε πίσω από το δέντρο.
- Το περιστατικό προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των Αρχών στην περιοχή.
- Ο δράστης ενημέρωσε τις Αρχές ότι δεν είχε πρόθεση να βλάψει κάποιον, αλλά να απομακρύνει τα πουλιά.
Τον ενοχλούσαν τα πουλιά κι άρχισε να πυροβολεί, με αποτέλεσμα να πετύχει έναν διερχόμενο πολίτη. Το απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα στην Κάτω Αχαΐα και σήμανε συναγερμό στις Αρχές.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ένας άνδρας περίπου 50 ετών θέλοντας να διώξει κάποια πουλιά πυροβόλησε στον αέρα και τραυμάτισε έναν πολίτη που περνούσε από το σημείο.
Ο δράστης των πυροβολισμών είπε στους αστυνομικούς ότι πήρε ένα αεροβόλο και πυροβόλησε για να φύγουν κάποια πουλιά που βρίσκονταν σε ένα δέντρο έξω από το σπίτι του, ωστόσο εκείνη τη στιγμή πίσω από το δέντρο βρισκόταν ένα άτομο, το οποίο τραυματίστηκε ελαφρά.
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