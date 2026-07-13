«Περνάω την πόρτα των επειγόντων 16.19, ενώ το βραχιολάκι εξεδόθη 16.03»: Ανάρτηση ασθενούς για ΤΕΠ

Η ασθενής έλαβε ιατρική φροντίδα στα ΤΕΠ του Γεννηματάς μέσα σε περίπου 15 λεπτά κατά τη διάρκεια εφημερίας.

Μιχάλης Παπαδάκος

«Περνάω την πόρτα των επειγόντων 16.19, ενώ το βραχιολάκι εξεδόθη 16.03»: Ανάρτηση ασθενούς για ΤΕΠ
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η ασθενής έλαβε ιατρική φροντίδα στα ΤΕΠ του Γεννηματάς μέσα σε περίπου 15 λεπτά κατά τη διάρκεια εφημερίας.
  • Το προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων των μελών του Ερυθρού Σταυρού, επέδειξε άμεση προθυμία και αποτελεσματικότητα στην εξυπηρέτηση.
  • Η διαδικασία διαλογής (τριάζ) πραγματοποιήθηκε γρήγορα από γιατρό Χειρουργό Εντατικολόγο, βελτιώνοντας σημαντικά τον χρόνο αναμονής σε σχέση με παρελθόντα περιστατικά.
  • Χρησιμοποιήθηκε ηλεκτρονικό σύστημα προτεραιοποίησης με barcodes και βραχιολάκια για ταχεία κλήση και εξέταση των ασθενών.
  • Η ασθενής τόνισε ότι η θετική εμπειρία αποδίδεται στη βελτίωση της οργάνωσης και τη συνεργασία του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.
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Ο Άδωνις Γεωργιάδης αναδημοσίευσε την ανάρτηση μιας ασθενούς, η οποία χρειάστηκε να πάει σε εφημερεύον νοσοκομείο κι εξεπλάγην ευχάριστα, αφενός με την προθυμία του προσωπικού να την εξυπηρετήσει, αφετέρου με τον χρόνο που χρειάστηκε για να λάβει ιατρική φροντίδα.

Η κυρία Καρακώστα πήγε στα ΤΕΠ του Γεννηματάς σε μέρα εφημερίας και μέσα σε περίπου ένα τέταρτο είχε λάβει διάγνωση κι έφυγε για το σπίτι της.

Η ανάρτηση αναφέρει τα εξής: «Έχουμε την τάση σε αυτή τη χώρα να τονίζουμε μόνο τα αρνητικά, ωστόσο εγώ σήμερα θα μοιραστώ μαζί σας τη θετική εμπειρία μου από τα ΤΕΠ του Γ.Ν.Α. Γ. Γεννηματάς.

Ένα περίεργο και διαρκώς επιδεινούμενο σύμπτωμα με οδήγησε σήμερα το μεσημέρι στα επείγοντα του συγκεκριμένου νοσοκομείου. Φτάνοντας έξω από το κτίριο 2 έβλεπες πάρα πολύ κόσμο- η πρώτη μου σκέψη ήταν να σηκωθώ και να φύγω "γιατί θα ξημερώσω".

Παίρνω βαθιά ανάσα και πλησιάζω στην πόρτα. Αμέσως, μια κοπέλα του Ερυθρού Σταυρού με ρωτά και με εξυπηρετεί άμεσα, δίνοντάς μου το νούμερο προτεραιότητας και προωθώντας με προς τη γραμματεία.

Πίσω μου πόλεμος: φορεία, φωνές, προσπάθειες συνεννόησης. Ένα νοσοκομείο σε εφημερία θυμίζω! Μετά από δύο τρία άτομα, δίνω κυριολεκτικά φωνάζοντας το ΑΜΚΑ μου και λαμβάνω μια σειρά barcodes και ένα βραχιολάκι. Πολύ λίγα λεπτά αργότερα βρίσκομαι μπροστά από έναν γιατρό (Χειρουργό Εντατικολόγο) που έκανε τη διαλογή. Μιλάω με τον γιατρό, του εξηγώ το σύμπτωμα, μου κάνει κάποιες βασικές ερωτήσεις ιστορικού και μου κάνει την παραπομπή για το αγγειοχειρουργικό.

Η όλη διαδικασία δεν παίρνει πάνω από 5 λεπτά μαζί με την αναμονή. Να σημειωθεί ότι πριν χρόνια, με αλλεργική αντίδραση σε επείγοντα για να φτάσω στο τριάζ είχε περάσει πάνω από μια ώρα! "Ακολουθήστε την πράσινη γραμμή μου λένε".

Φτάνω στο Χειρουργικό και πάλι μία κοπέλα του Ερυθρού Σταυρού με εξυπηρετεί και μου λέει πού θα μπω όταν θα φωνάξουν το νούμερό μου. Τρία λεπτά αργότερα εκφωνούν από μικρόφωνο τον αριθμό μου (!).

Μπαίνω, με εξετάζουν, μου κάνουν ντόπλερ στο σημείο μου δίνουν οδηγίες, φεύγω! Περνάω την πόρτα των επειγόντων 16.19, ενώ το βραχιολάκι εξεδόθη 16.03!!!!

Δεν λέω ότι η εξυπηρέτηση σε όλα τα τμήματα ή σε όλα τα νοσοκομεία είναι έτσι (μακάρι να είναι), αλλά η παρουσία του γιατρού για το τριάζ στην είσοδο, το ηλεκτρονικό σύστημα και το προσωπικό του Ερυθρού Σταυρού έχουν βελτιώσει άρδην την εικόνα!»

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