Λέκκας για τον Μύρτο: «Οι κατολισθήσεις θα υπάρχουν, πρέπει να διαχειριστούμε τον κίνδυνο»

Snapshot Η κατολίσθηση καταγράφηκε σε βίντεο και προκάλεσε ανησυχία, παρά την ύπαρξη μέτρων προστασίας και σήμανσης στην περιοχή.

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκκας τόνισε ότι οι κατολισθήσεις είναι φυσικό φαινόμενο που δεν μπορεί να εξαλειφθεί, αλλά μπορεί να διαχειριστεί με σωστή ενημέρωση και μέτρα ασφαλείας.

Θα εκδοθούν γενικότερες οδηγίες για την ασφάλεια στις παραλίες της Ελλάδας, ώστε να συνυπάρχουν οι επισκέπτες με τα γεωλογικά φαινόμενα χωρίς αποκλεισμούς.

Ο Μύρτος και άλλες εμβληματικές παραλίες χαρακτηρίζονται από έντονη γεωλογική δραστηριότητα που εξελίσσεται εδώ και εκατομμύρια χρόνια και δεν επιδέχεται πλήρη παρεμβάσεις για την αποτροπή κατολισθήσεων. Snapshot powered by AI

Συναγερμό προκάλεσε η πρόσφατη κατολίσθηση στην παραλία του Μύρτου στην Κεφαλονιά, με τις εικόνες από τις πέτρες και τα βράχια που αποκολλήθηκαν από το πρανές και κατέληξαν στην ακτή να προκαλούν ανησυχία.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από λουόμενους και μέσα σε λίγες ώρες οι εικόνες έκαναν τον γύρο του διαδικτύου, καθώς φαίνεται η στιγμή που μεγάλοι όγκοι υλικών πέφτουν από το βουνό προς την παραλία, δημιουργώντας ένα πυκνό σύννεφο σκόνης.

Παρά το γεγονός ότι την ώρα της κατολίσθησης υπήρχαν άνθρωποι στην ακτή, δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός, κάτι που αποδίδεται και στην ύπαρξη μέτρων προστασίας και σχετικής σήμανσης στην περιοχή.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας αναφέρθηκε στο φαινόμενο, επισημαίνοντας ότι οι κατολισθήσεις αποτελούν φυσικό φαινόμενο που δεν μπορεί να εξαλειφθεί, αλλά μπορεί να αντιμετωπιστεί με σωστή διαχείριση του κινδύνου.

Όπως ανέφερε, θα εκδοθούν γενικότερες οδηγίες για τις παραλίες σε όλη τη χώρα, καθώς η Ελλάδα διαθέτει πολλές ακτές με ιδιαίτερα γεωλογικά χαρακτηριστικά.

«Θα δώσουμε γενικές οδηγίες για όλη την Ελλάδα. Έχουμε πολλές όμορφες παραλίες και δεν πρέπει η φυσική ομορφιά τους να μετατρέπεται σε πηγή φόβου και ανησυχίας. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να διαχειριστούμε σωστά τον κίνδυνο», σημείωσε ο κ. Λέκκας.

Αναφερόμενος ειδικά στον Μύρτο, τόνισε ότι πρόκειται για μία από τις πιο εμβληματικές παραλίες της χώρας, η οποία, όπως και άλλες διάσημες ακτές, χαρακτηρίζεται από έντονη γεωλογική δραστηριότητα.

«Υπήρχε και σήμανση στην περιοχή. Η Ελλάδα έχει μοναδικές παραλίες, όπως η Κόκκινη Παραλία και το Ναυάγιο, οι οποίες είναι από τις πιο εμβληματικές και φωτογραφημένες στον κόσμο. Ο Μύρτος είναι μία από αυτές. Είναι μια περιοχή όπου υπάρχει συνεχής τροφοδοσία με υλικά που κατεβαίνουν προς τα χαμηλότερα σημεία», ανέφερε.

Ο καθηγητής εξήγησε ότι στην περιοχή δεν μπορούν να γίνουν παρεμβάσεις που θα σταματήσουν πλήρως αυτά τα φαινόμενα, καθώς πρόκειται για φυσικές διεργασίες που εξελίσσονται εδώ και εκατομμύρια χρόνια.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

«Δεν μπορούμε να καταργήσουμε αυτά τα φαινόμενα. Είναι διαδικασίες που έχουν διάρκεια εκατομμυρίων ετών. Ο Μύρτος έχει διαμορφωθεί μέσα από τέτοιες διεργασίες εδώ και τουλάχιστον ένα εκατομμύριο χρόνια και έχουμε μελετήσει εξονυχιστικά αυτές τις περιοχές», υπογράμμισε.

Ο κ. Λέκκας σημείωσε ότι οι κατολισθήσεις θα συνεχίσουν να συμβαίνουν και πως το ζητούμενο δεν είναι να αποκλειστούν οι παραλίες, αλλά να υπάρξει ασφαλής συνύπαρξη με τα φυσικά φαινόμενα.

«Οι κατολισθήσεις θα υπάρχουν και η χρήση των παραλιών θα συνεχιστεί. Αν λέγαμε στους επισκέπτες ότι δεν μπορούν να πάνε σε αυτές τις παραλίες, θα στερούσαμε ένα σημαντικό κομμάτι από τον τουρισμό της χώρας. Η ευθύνη μας είναι να βρούμε τον τρόπο να διαχειριστούμε αυτόν τον κίνδυνο. Ο κίνδυνος υπάρχει σε πολλές παραλίες και αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι σωστή ενημέρωση, πρόληψη και μέτρα ασφαλείας», κατέληξε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ.

Διαβάστε επίσης