Λέκκας για τον Μύρτο: «Οι κατολισθήσεις θα υπάρχουν, πρέπει να διαχειριστούμε τον κίνδυνο»

Στην παραλία του Μύρτου στην Κεφαλονιά σημειώθηκε κατολίσθηση με πέτρες και βράχια να πέφτουν στην ακτή χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί

Λέκκας για τον Μύρτο: «Οι κατολισθήσεις θα υπάρχουν, πρέπει να διαχειριστούμε τον κίνδυνο»
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η κατολίσθηση καταγράφηκε σε βίντεο και προκάλεσε ανησυχία, παρά την ύπαρξη μέτρων προστασίας και σήμανσης στην περιοχή.
  • Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκκας τόνισε ότι οι κατολισθήσεις είναι φυσικό φαινόμενο που δεν μπορεί να εξαλειφθεί, αλλά μπορεί να διαχειριστεί με σωστή ενημέρωση και μέτρα ασφαλείας.
  • Θα εκδοθούν γενικότερες οδηγίες για την ασφάλεια στις παραλίες της Ελλάδας, ώστε να συνυπάρχουν οι επισκέπτες με τα γεωλογικά φαινόμενα χωρίς αποκλεισμούς.
  • Ο Μύρτος και άλλες εμβληματικές παραλίες χαρακτηρίζονται από έντονη γεωλογική δραστηριότητα που εξελίσσεται εδώ και εκατομμύρια χρόνια και δεν επιδέχεται πλήρη παρεμβάσεις για την αποτροπή κατολισθήσεων.
Snapshot powered by AI

Συναγερμό προκάλεσε η πρόσφατη κατολίσθηση στην παραλία του Μύρτου στην Κεφαλονιά, με τις εικόνες από τις πέτρες και τα βράχια που αποκολλήθηκαν από το πρανές και κατέληξαν στην ακτή να προκαλούν ανησυχία.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από λουόμενους και μέσα σε λίγες ώρες οι εικόνες έκαναν τον γύρο του διαδικτύου, καθώς φαίνεται η στιγμή που μεγάλοι όγκοι υλικών πέφτουν από το βουνό προς την παραλία, δημιουργώντας ένα πυκνό σύννεφο σκόνης.

Παρά το γεγονός ότι την ώρα της κατολίσθησης υπήρχαν άνθρωποι στην ακτή, δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός, κάτι που αποδίδεται και στην ύπαρξη μέτρων προστασίας και σχετικής σήμανσης στην περιοχή.

myrtos-2014.jpg

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας αναφέρθηκε στο φαινόμενο, επισημαίνοντας ότι οι κατολισθήσεις αποτελούν φυσικό φαινόμενο που δεν μπορεί να εξαλειφθεί, αλλά μπορεί να αντιμετωπιστεί με σωστή διαχείριση του κινδύνου.

Όπως ανέφερε, θα εκδοθούν γενικότερες οδηγίες για τις παραλίες σε όλη τη χώρα, καθώς η Ελλάδα διαθέτει πολλές ακτές με ιδιαίτερα γεωλογικά χαρακτηριστικά.

«Θα δώσουμε γενικές οδηγίες για όλη την Ελλάδα. Έχουμε πολλές όμορφες παραλίες και δεν πρέπει η φυσική ομορφιά τους να μετατρέπεται σε πηγή φόβου και ανησυχίας. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να διαχειριστούμε σωστά τον κίνδυνο», σημείωσε ο κ. Λέκκας.

Αναφερόμενος ειδικά στον Μύρτο, τόνισε ότι πρόκειται για μία από τις πιο εμβληματικές παραλίες της χώρας, η οποία, όπως και άλλες διάσημες ακτές, χαρακτηρίζεται από έντονη γεωλογική δραστηριότητα.

«Υπήρχε και σήμανση στην περιοχή. Η Ελλάδα έχει μοναδικές παραλίες, όπως η Κόκκινη Παραλία και το Ναυάγιο, οι οποίες είναι από τις πιο εμβληματικές και φωτογραφημένες στον κόσμο. Ο Μύρτος είναι μία από αυτές. Είναι μια περιοχή όπου υπάρχει συνεχής τροφοδοσία με υλικά που κατεβαίνουν προς τα χαμηλότερα σημεία», ανέφερε.

Ο καθηγητής εξήγησε ότι στην περιοχή δεν μπορούν να γίνουν παρεμβάσεις που θα σταματήσουν πλήρως αυτά τα φαινόμενα, καθώς πρόκειται για φυσικές διεργασίες που εξελίσσονται εδώ και εκατομμύρια χρόνια.

myrtos-2014-2.jpg
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

«Δεν μπορούμε να καταργήσουμε αυτά τα φαινόμενα. Είναι διαδικασίες που έχουν διάρκεια εκατομμυρίων ετών. Ο Μύρτος έχει διαμορφωθεί μέσα από τέτοιες διεργασίες εδώ και τουλάχιστον ένα εκατομμύριο χρόνια και έχουμε μελετήσει εξονυχιστικά αυτές τις περιοχές», υπογράμμισε.

Ο κ. Λέκκας σημείωσε ότι οι κατολισθήσεις θα συνεχίσουν να συμβαίνουν και πως το ζητούμενο δεν είναι να αποκλειστούν οι παραλίες, αλλά να υπάρξει ασφαλής συνύπαρξη με τα φυσικά φαινόμενα.

«Οι κατολισθήσεις θα υπάρχουν και η χρήση των παραλιών θα συνεχιστεί. Αν λέγαμε στους επισκέπτες ότι δεν μπορούν να πάνε σε αυτές τις παραλίες, θα στερούσαμε ένα σημαντικό κομμάτι από τον τουρισμό της χώρας. Η ευθύνη μας είναι να βρούμε τον τρόπο να διαχειριστούμε αυτόν τον κίνδυνο. Ο κίνδυνος υπάρχει σε πολλές παραλίες και αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι σωστή ενημέρωση, πρόληψη και μέτρα ασφαλείας», κατέληξε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:00ΕΛΛΑΔΑ

Αν χτιζόταν σήμερα μια νέα συνοικία στην Αθήνα, πώς θα έπρεπε να είναι;

10:59ΕΛΛΑΔΑ

Το έργο που αλλάζει την Αττική, ο σχεδιασμός έως το 2028 και το επόμενο κεφάλαιο της «Αττικής 2030»

10:58ΚΟΣΜΟΣ

Νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν από τις αμερικανικές δυνάμεις - Για πρώτη φορά με θαλάσσια drones

10:53ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Ο Έρλινγκ Χάαλαντ επέστρεψε στην Νορβηγία με σουβενίρ ένα... ταριχευμένο ρακούν - Δείτε βίντεο

10:46ANNOUNCEMENTS

Τα ντέρμπι Ισπανία-Γαλλία και Αγγλία-Αργεντινή με ενισχυμένες αποδόσεις από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

10:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο Παρίσι για την Ημέρα της Βαστίλης ο Μητσοτάκης – Η μεγάλη παρέλαση και το μήνυμα ευρωπαϊκής στρατηγικής αφύπνισης

10:43ΚΟΣΜΟΣ

Λίντσεϊ Γκράχαμ: Η αδελφή του εκλιπόντος Γερουσιαστή επιλέχθηκε για να ολοκληρώσει τη θητεία του - Ποια ειναι η Ντάρλιν Γκράχαμ Νόρντοουν

10:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

34 χρόνια από τη δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν - Μητσοτάκης: Δεν σας φοβόμαστε, η Δημοκρατία νικά το μίσος

10:32ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Παρακολουθούσαν σε ζωντανή μετάδοση μέσω TikTok τον ξυλοδαρμό 28χρονης από τον 61χρονο πρώην σύντροφό της

10:28ΕΛΛΑΔΑ

Παράταση έως το 2027 για τις παλιές ταυτότητες – Τι αλλάζει από 3 Αυγούστου και ποιους αφορά

10:23ΕΛΛΑΔΑ

Λέκκας για τον Μύρτο: «Οι κατολισθήσεις θα υπάρχουν, πρέπει να διαχειριστούμε τον κίνδυνο»

10:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απάντηση Πλεύρη σε Τσίπρα: Μόνο το 2015 εισήλθαν από Τουρκία στα νησιά 890.000 μετανάστες

10:12ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Η Νορβηγία αποθέωσε τους παίκτες της – «Σας ευχαριστούμε που μας κάνατε να ονειρευτούμε»

10:00ΕΥ ΖΗΝ

Αυτό το δωρεάν παιχνίδι στο ίντερνετ μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο άνοιας κατά 25%

09:59ΕΛΛΑΔΑ

Βαρνάβας: Φώκια απολαμβάνει τις βουτιές της δίπλα από λουόμενους

09:59ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Περαστικοί ξυλοκόπησαν άνδρα που μαχαίρωσε υπάλληλο σε εμπορικό κέντρο στην Γιούτα - Δείτε βίντεο

09:51ΚΟΣΜΟΣ

Πυρκαγιά στο Παρίσι: Πάνω από 19.000 στρέμματα του προστατευόμενου δάσους Φοντενεμπλό έγιναν στάχτη - Συναγερμός για νέους καύσωνες στην ΕΕ

09:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης για ΔΕΘ: Θα υπάρχει και ένα άρωμα της επόμενης τετραετίας

09:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντίστροφη μέτρηση για τη ρύθμιση οφειλών σε 72 δόσεις – Πότε ανοίγει η πλατφόρμα αιτήσεων

09:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το μήνυμα Δένδια για τα 34 χρόνια από τη δολοφονία Αξαρλιάν από τη 17 Νοέμβρη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Μάχη» των μετεωρολογικών μοντέλων για το τρίτο δεκαήμερο του Ιουλίου – Τι προβλέπουν το αμερικανικό GFS και το ευρωπαϊκό ECMWF

08:47ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Βρέθηκε ο προμηθευτής των κοτόπουλων που εξετάζονται για τα κρούσματα σαλμονέλας

10:25ΕΛΛΑΔΑ

«Περνάω την πόρτα των επειγόντων 16.19, ενώ το βραχιολάκι εξεδόθη 16.03»: Ανάρτηση ασθενούς για τα Επείγοντα στο «Γεννηματάς» και η αντίδραση Άδωνι

08:06ΕΛΛΑΔΑ

Άργος: Ανάρτηση υπέρ των αστυνομικών και από τον πρώην δήμαρχο της πόλης: «Αν μπουν σπίτι σας με πιστόλια πάρτε παπά, όχι την ΕΛΑΣ»

09:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μέτρα ΔΕΘ: Αυξήσεις - έκπληξη στις συντάξεις - Τι θα πάρουν μικρομεσαίοι, επαγγελματίες, νοικοκυριά - Ο χρόνος των εκλογών

10:28ΕΛΛΑΔΑ

Παράταση έως το 2027 για τις παλιές ταυτότητες – Τι αλλάζει από 3 Αυγούστου και ποιους αφορά

09:00ΕΛΛΑΔΑ

Άργος: Παραδοχή του ενός αστυνομικού ότι πυροβόλησε προς τον τοίχο - Δεν συνάδει με τραύμα από εξοστρακισμό η βολίδα στο κεφάλι του 20χρονου, λέει ο ιατροδικαστής

08:34ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Δεκάδες χτυπήματα έδειξε η ιατροδικαστική έκθεση για τον πολύωρο ξυλοδαρμό 17χρονης από τον 23χρονο σύντροφό της

09:12ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Απόψε η «μάχη» ανάμεσα σε Γαλλία και Ισπανία για μια θέση στον τελικό - Πού θα δείτε τον μεγάλο ημιτελικό

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Δεν έχει απομακρυνθεί ακόμη από το αεροδρόμιο Ζακύνθου το F-16 που έκανε αναγκαστική προσγείωση - Τι «πονοκεφαλιάζει» την Πολεμική Αεροπορία

10:00ΕΥ ΖΗΝ

Αυτό το δωρεάν παιχνίδι στο ίντερνετ μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο άνοιας κατά 25%

10:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα αδείας: Πότε καταβάλλεται στους εργαζόμενους - Πόσα χρήματα θα πάρετε

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 14 Ιουλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

20:00ΕΛΛΑΔΑ

Η μάχη του Εσκί Σεχίρ στις 8 Ιουλίου 1921 και η μεγάλη ελληνική νίκη

10:32ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Παρακολουθούσαν σε ζωντανή μετάδοση μέσω TikTok τον ξυλοδαρμό 28χρονης από τον 61χρονο πρώην σύντροφό της

09:30ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Οκτώ μήνες χωρίς σπίτι μετά την εκκένωση - «Μας ξέχασαν» λένε οι κάτοικοι στο Newsbomb

23:00ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Η μαντινάδα του παπά-Μανόλη που συγκίνησε όλο το χωριό

09:59ΕΛΛΑΔΑ

Βαρνάβας: Φώκια απολαμβάνει τις βουτιές της δίπλα από λουόμενους

06:42LIFESTYLE

Αποκαλυπτικός ο Γιώργος Μαζωνάκης: «Δεν ήταν μάνατζερ η Βάσω, τις αποφάσεις τις έπαιρνα εγώ» - Τι είπε για τα ακίνητα, το Δρομοκαΐτειο και την οικογένειά του

08:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης για ντοκουμέντα της Marfin: «Το υλικό υπήρχε, αλλά δεν είχε αξιολογηθεί»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ