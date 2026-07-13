Λέκκας για κατολίσθηση στον Μύρτο Κεφαλονιάς: Είμαστε στα όρια ανεκτού κινδύνου - Έκτακτα μέτρα

Snapshot Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκκας δήλωσε ότι ο κίνδυνος κατολισθήσεων στον Μύρτο Κεφαλονιάς βρίσκεται στα όρια του ανεκτού, χωρίς να αποκλείει μεγαλύτερα συμβάντα.

Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου της Πολιτικής Προστασίας έλαβε έκτακτα μέτρα, όπως την απομάκρυνση τουριστών και την απαγόρευση πρόσβασης μετά από σεισμούς ή βροχοπτώσεις.

Οι δήμοι είναι υπεύθυνοι για την πρόληψη προσέγγισης των τουριστών στις επικίνδυνες παραλίες.

Η κατολίσθηση στον Μύρτο προκάλεσε πανικό και αποκολλήσεις βράχων, ενώ το σημείο διαθέτει ήδη ειδική σήμανση επικινδυνότητας. Snapshot powered by AI

«Είμαστε στα όρια του ανεκτού κινδύνου, αλλά δεν μπορούμε να αποκλείσουμε μεγαλύτερες κατολισθήσεις», ανέφερε σήμερα ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας για την προ ημερών κατολίσθηση στην παραλία Μύρτος της Κεφαλονιάς.

Μιλώντας στο OPEN διευκρίνισε ότι μετά την πρόσφατη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου της Πολιτικής Προστασίας λόγω των κατολισθήσεων στο Μύρτο ελήφθησαν τα εξής έκτακτα μέτρα:

-Μέριμνα από πλευράς Δήμων που ανήκουν οι παραλίες για να μην πλησιάζουν οι τουρίστες

-Σε περιπτώσεις κατολισθήσεων να απομακρύνονται οι τουρίστες. Όπως ανέφερε ο κ. Λέκκας δίνουν δείγματα οι κατολισθήσεις.

-Μετά από σεισμικές δονήσεις ή βροχοπτώσεις οι παραλίες να μείνουν κλειστές

Το χρονικό της υπόθεσης

Πανικός προκλήθηκε προ ημερών στην παραλία Μύρτος της Κεφαλονιάς, μετά από κατολίσθηση σε απόκρημνο τμήμα της πλαγιάς που βρίσκεται πάνω από την ακτή.

Σε βίντεο που δημοσίευσε η χρήστης του TikTok @tinabest2005, φαίνονται μεγάλοι βράχοι και χώμα που αποκολλήθηκαν από το πρανές, καταλήγοντας στην παραλία και σηκώνοντας σύννεφο σκόνης.

Αξίζει να σημειωθεί πως στο σημείο υπάρχει ειδικό σήμα επικινδυνότητας.

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