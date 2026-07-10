Δείτε βίντεο: Έπεσαν βράχοι στην παραλία Μύρτος της Κεφαλονιάς

Πτώση βράχων στην παραλία Μύρτος της Κεφαλονιάς

Πανικός προκλήθηκε στην παραλία Μύρτος της Κεφαλονιάς, μετά από κατολίσθηση σε απόκρημνο τμήμα της πλαγιάς που βρίσκεται πάνω από την ακτή.

Σε βίντεο που δημοσίευσε η χρήστης του TikTok @tinabest2005, φαίνονται μεγάλοι βράχοι και χώμα που αποκολλήθηκαν από το πρανές, καταλήγοντας στην παραλία και σηκώνοντας σύννεφο σκόνης.

Αξίζει να σημειωθεί πως στο σημείο υπάρχει ειδικό σήμα επικινδυνότητας.