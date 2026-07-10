Δείτε βίντεο: Έπεσαν βράχοι στην παραλία Μύρτος της Κεφαλονιάς
Στο σημείο υπάρχει ειδικό σήμα επικινδυνότητας
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Πανικός προκλήθηκε στην παραλία Μύρτος της Κεφαλονιάς, μετά από κατολίσθηση σε απόκρημνο τμήμα της πλαγιάς που βρίσκεται πάνω από την ακτή.
Σε βίντεο που δημοσίευσε η χρήστης του TikTok @tinabest2005, φαίνονται μεγάλοι βράχοι και χώμα που αποκολλήθηκαν από το πρανές, καταλήγοντας στην παραλία και σηκώνοντας σύννεφο σκόνης.
Αξίζει να σημειωθεί πως στο σημείο υπάρχει ειδικό σήμα επικινδυνότητας.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:02 ∙ WHAT THE FACT
Γιατί τα δάχτυλά μας έχουν διαφορετικό μήκος;
15:05 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα
11:02 ∙ LIFESTYLE
Χωρίζουν Ρουβάς-Ζυγούλη μετά από 23 χρόνια; Η αλήθεια πίσω από τις φήμες
12:35 ∙ LIFESTYLE