Μύρτος Κεφαλονιάς: Έκτακτα μέτρα μετά τις κατολισθήσεις

Συνεδρίασε σήμερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου της Πολιτικής Προστασίας, για λήψη μέτρων, λόγω των κατολισθήσεων στο Μύρτο Κεφαλονιάς

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Μύρτος Κεφαλονιάς: Έκτακτα μέτρα μετά τις κατολισθήσεις
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου της Πολιτικής Προστασίας συνεδρίασε για τα πρόσφατα κατολισθητικά φαινόμενα στο Μύρτο Κεφαλονιάς.
  • Υιοθετήθηκαν οι εισηγήσεις της Επιστημονικής Επιτροπής του Ο.Α.Σ.Π. για την αντιμετώπιση του σεισμικού κινδύνου και της κατολίσθησης.
  • Αποστάλθηκαν άμεσα οδηγίες προς την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και τους οικείους δήμους για την προστασία των πολιτών.
  • Προβλέπεται η μελέτη και εφαρμογή επιπλέον μέτρων για κάθε περιοχή σε μεταγενέστερο χρόνο.
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Με αντικείμενο τα πρόσφατα κατολισθητικά φαινόμενα στο Μύρτο Κεφαλονιάς συνεδρίασε σήμερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου της Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να λάβει αποφάσεις για μέτρα προστασίας των πολιτών, σχετικά με το συγκεκριμένο πρόβλημα.

Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μετά την έκτακτη συνεδρίαση της Μόνιμης Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής Εκτίμησης του Σεισμικού Κινδύνου και Μείωσης της Σεισμικής Διακινδύνευσης του Ο.Α.Σ.Π., η οποία εξέτασε τα πρόσφατα κατολισθητικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στην παραλία Μύρτος της Κεφαλονιάς, συνεδρίασε σήμερα, Σάββατο 11 Ιουλίου 2026, η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, την οποία συγκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά.

Αντικείμενο της συνεδρίασης αποτέλεσε η αξιολόγηση του πορίσματος της επιστημονικής επιτροπής του Ο.Α.Σ.Π., με στόχο τη λήψη μέτρων για την προστασία του κοινού. Στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκε:

Α. Η υιοθέτηση των εισηγήσεων της Μόνιμης Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής Εκτίμησης του Σεισμικού Κινδύνου και Μείωσης της Σεισμικής Διακινδύνευσης του Ο.Α.Σ.Π.

Β. Η αποστολή οδηγιών άμεσης εφαρμογής προς την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και των οικείων Δήμων, και

Γ. Η μελέτη και εφαρμογή πρόσθετων συγκεκριμένων μέτρων για κάθε περιοχή σε μεταγενέστερο χρόνο.

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