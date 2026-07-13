Παπαδόπουλος για Μύρτο Κεφαλονιάς: «Δεν γνωρίζουμε πότε θα γίνει το τελικό καταστροφικό συμβάν»

Snapshot Ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος επισημαίνει ότι δεν υπάρχει εγγύηση ασφάλειας για τους επισκέπτες της παραλίας Μύρτου στην Κεφαλονιά λόγω επικείμενων κατολισθήσεων.

Οι κατολισθήσεις στο Μύρτο αποτελούν επιταχυνόμενο φαινόμενο που μπορεί να καταλήξει σε ένα τελικό καταστροφικό συμβάν, του οποίου ο χρόνος δεν μπορεί να προβλεφθεί.

Οι κατολισθήσεις επιδεινώνονται μετά από έντονες βροχοπτώσεις ή ισχυρούς σεισμούς, όπως αυτός του 2014 μεγέθους 6.0.

Τα προτεινόμενα μέτρα, όπως η τοποθέτηση πινακίδων και η ζώνωση του κινδύνου, δεν εξασφαλίζουν πλήρη ασφάλεια στους επισκέπτες.

Ο Παπαδόπουλος τονίζει ότι οι ευθύνες για την ασφάλεια των επισκεπτών βαρύνουν αποκλειστικά τους υπεύθυνους που βασίζονται μόνο σε τέτοια μέτρα. Snapshot powered by AI

Ουδείς εγγυάται την ασφάλεια των επισκεπτών της παγκοσμίου φήμης παραλίας του Μύρτου στην Κεφαλονιά, σύμφωνα με τον Γεράσιμο Παπαδόπουλο, που ζητεί επιτακτικά να ληφθούν μέτρα πριν να είναι αργά.

Ο σεισμολόγος με ανάρτησή του αναφέρει ότι νομοτελειακά θα γίνει το «τελικό καταστροφικό συμβάν» και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πότε.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

'Aσχημα τα νέα με τις κατολισθήσεις στο Μύρτο Κεφαλονιάς. Οι ανακοινώσεις των υπευθύνων της αντισεισμικής προστασίας - δεν κατάλαβα γιατί όχι και της ΕΑΓΜΕ - λένε να βάλουν πινακίδες (δλδ. τόσα χρόνια δεν υπάρχουν?) και να κάνουν ζώνωση του κινδύνου. Πρακτικά ουδείς εγγυάται την ασφάλεια όσων επισκέπτονται την παραλία.

Δύο παρατηρήσεις:

1. Οι κατολισθήσεις αποτελούν κλασική περίπτωση επιταχυνόμενου φαινομένου. Το έδαφος κατολισθαίνει ασυνεχώς, με μικρές μετακινήσεις, όπως στο Μύρτο την περασμένη Πέμπτη, έως ότου γίνει το τελικό καταστροφικό συμβάν. Δεν γνωρίζουμε πότε ακριβώς θα γίνει αυτό.

2. Κατολισθήσεις όπως του Μύρτου επιταχύνονται προς το καταστροφικό στάδιο, δλδ. προς τη μαζική κατολίσθηση, συνήθως μετά από έντονη βροχόπτωση αλλά και με ισχυρό σεισμό, όπως το 2014.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Δείτε τις φωτογραφίες που πήραμε με την ομάδα μου μετά το σεισμό μεγέθους 6.0 στις 26.1.2014. Κατολισθήσεις μεγάλων διαστάσεων διεγέρθηκαν από το σεισμό και κατέκλυσαν αστραπιαία πολλά σημεία της παραλίας.

'Οποιοι νομίζουν ότι οι πινακίδες και η ζώνωση (δλδ. νέα μελετούλα) θα εγγυηθεί 100% ασφάλεια ας προχωρήσουν. Οι ευθύνες 100% δικές τους».

Διαβάστε επίσης