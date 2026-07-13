Ζάκυνθος: Παραμένει στο αεροδρόμιο το F-16 Viper - Τι σχεδιάζει η Πολεμική Αεροπορία

Στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου παραμένει το F-16 Viper που έκανε αναγκαστική προσγείωση την περασμένη Πέμπτη έπειτα από βλάβη που υπέστη το μαχητικό αεροσκάφος κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης.

Το μαχητικό αεροσκάφος μέχρι σήμερα δεν έχει μεταφερθεί σε μονάδα της Πολεμικής Αεροπορίας για την περαιτέρω εκτίμηση των βλαβών που υπέστη λόγω της εκτεταμένης τεχνικής βλάβης και της φωτιάς αμέσως μετά την αναγκαστική προσγείωσή του στη Ζάκυνθο.

ermisnews.gr

Το πρόβλημα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι αρμόδιοι του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας είναι ότι το F-16 Viper είναι δύσκολο να φορτωθεί σε πλοίο για να μεταφερθεί λόγω του μεγάλου ανοίγματος των φτερών του.

Τις επόμενες ώρες αναμένεται η άφιξη στη Ζάκυνθο ειδικών κλιμακίων τα οποία θα αποσυναρμολογήσουν τα φτερά του F-16, για να μπορέσει να μεταφερθεί το αεροσκάφος στην εγκατάσταση όπου θα εκτιμηθεί το μέγεθος των τεχνικών βλαβών και ο χρόνος αποκατάστασης των προβλημάτων ώστε το Viper να επανέλθει σε πτήσιμη κατάσταση.

Το συγκεκριμένο F-16 στη διαμόρφωση Viper είναι ένα από τα 54 F-16 Block 52 + Adcanced τα οποία εκσυγχρονίστηκαν στις εγκαταστάσεις της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας.

Το χρονικό της προσγείωσης

Με ψυχραιμία και απόλυτο επαγγελματισμό αντέδρασε ο αντισμήναρχος Χατζόπουλος, πιλότος του F-16 που πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στη Ζάκυνθο, ύστερα από μηχανική βλάβη που παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης.

Ο χειριστής του F-16 Viper κατάφερε να οδηγήσει το μαχητικό με ασφάλεια στον διάδρομο προσγείωσης και να μειώσει όσο το δυνατόν περισσότερο τον κίνδυνο για την περιοχή.

Η αντίδραση του μοιράρχου Χατζόπουλου θεωρείται υποδειγματική, καθώς ακολούθησε με ακρίβεια τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας και διατήρησε τον έλεγχο της κατάστασης μέχρι τέλους. Αμέσως μετά την προσγείωση, το αεροσκάφος τυλίχθηκε στις φλόγες, όμως ο αντισμήναρχος Γεώργιος Χατζόπουλος, διοικητής της 335 Μοίρας «Τίγρης» κατάφερε να απομακρυνθεί εγκαίρως. Σε βίντεο που κυκλοφόρησε, καταγράφεται μάλιστα να παραμένει ψύχραιμος και να δίνει οδηγίες για την κατάσβεση του μαχητικού, αντί να κινηθεί πανικόβλητος.

A Hellenic Air Force F-16 belonging to the 116th Combat Wing collapsed its landing gear while making an emergency landing at Greek island of Zakynthos

Following a suspected landing gear malfunction.



The pilot is safe, and authorities are assessing the aircraft for damage.… pic.twitter.com/F5l1P7Jbh7 — FL360aero (@fl360aero) July 9, 2026

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες έριξαν προληπτικά ειδικό αφρό για να αποτραπεί η επέκταση της φωτιάς. Ο αντισμήναρχος Χατζόπουλος μεταφέρθηκε με στρατιωτικό ελικόπτερο στην 117 Πτέρυγα Μάχης στην Ανδραβίδα, όπου υποβλήθηκε σε προληπτικές εξετάσεις.

Η ανακοίνωση της Πολεμικής Αεροπορίας:





«Την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026 και ώρα 13:45, αεροσκάφος F-16 της 335 Μοίρας της 116 Πτέρυγας Μάχης, που συμμετείχε σε εκπαιδευτική πτήση, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Ζακύνθου, λόγω βλάβης. Ο Ιπτάμενος του αεροσκάφους είναι καλά στη υγεία του. Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται».

A Greek Air Force F-16 fighter jet made an emergency landing at Zakynthos Airport on Thursday after reportedly catching fire during flight.



The pilot landed safely and was unharmed. pic.twitter.com/WCpfi7faUF — Clash Report (@clashreport) July 9, 2026

Η συνάντηση του Αντισμηνάρχου με τον Δένδια

Τον Διοικητή της 335 Μοίρας της 115 Πτέρυγας Μάχης, Αντισμήναρχο (Ι) Γεώργιο Χατζόπουλο, υποδέχθηκε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, παρουσία του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, του Αρχηγού ΓΕΑ και του Αρχηγού Τακτικής Αεροπορίας.

Ο κ. Δένδιας συνεχάρη τον Αντισμήναρχο για τον επαγγελματισμό, την ψυχραιμία και την αποφασιστικότητα που επέδειξε κατά τη διαχείριση σοβαρής βλάβης στο μαχητικό αεροσκάφος F-16 που χειριζόταν, καταφέρνοντας να το προσγειώσει με ασφάλεια στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου.

Υποδέχθηκα σήμερα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας τον Διοικητή της 335 Μοίρας της 116 Πτέρυγας Μάχης, Αντισμήναρχο (Ι) Γεώργιο Χατζόπουλο, παρουσία των Αρχηγών ΓΕΕΘΑ, ΓΕΑ και Τακτικής Αεροπορίας.



Του εξέφρασα τα θερμά μου συγχαρητήρια για τον εξαιρετικό επαγγελματισμό, την… pic.twitter.com/nS1r9K1r4v — Nikos Dendias (@NikosDendias) July 13, 2026

Όπως ανέφερε ο υπουργός στην ανάρτησή του, ο Αντισμήναρχος Γεώργιος Χατζόπουλος αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης, της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της αφοσίωσης που διακρίνουν τους Έλληνες πιλότους.

Παράλληλα, ο κ. Δένδιας υπογράμμισε ότι το περιστατικό αναδεικνύει τη σημασία του ανθρώπινου παράγοντα στις Ένοπλες Δυνάμεις, επισημαίνοντας ότι η άρτια εκπαίδευση και η ψυχραιμία των στελεχών αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την επιτυχή αντιμετώπιση κρίσιμων καταστάσεων.

Η ανάρτηση του Νίκου Δένδια:

Υποδέχθηκα σήμερα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας τον Διοικητή της 335 Μοίρας της 115 Πτέρυγας Μάχης, Αντισμήναρχο (Ι) Γεώργιο Χατζόπουλο, παρουσία των Αρχηγών ΓΕΕΘΑ, ΓΕΑ και Τακτικής Αεροπορίας.

Του εξέφρασα τα θερμά μου συγχαρητήρια για τον εξαιρετικό επαγγελματισμό, την ψυχραιμία και την αποφασιστικότητα που επέδειξε, καταφέρνοντας να προσγειώσει με ασφάλεια το μαχητικό αεροσκάφος #F16 που χειριζόταν, παρά τη σοβαρή βλάβη που παρουσίασε, στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου.

Ο Αντισμήναρχος (Ι) Γεώργιος Χατζόπουλος αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης, της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της αφοσίωσης που διακρίνουν τους Έλληνες πιλότους, αναδεικνύοντας παράλληλα την καθοριστική σημασία του ανθρώπινου παράγοντα στις Ένοπλες Δυνάμεις.

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