Βαρνάβας: Φώκια απολαμβάνει τις βουτιές της δίπλα από λουόμενους

Snapshot Μια φώκια εμφανίστηκε στην παραλία του Βαρνάβα στον Νότιο Ευβοϊκό Κόλπο, περίπου 50 χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας.

Η εμφάνιση φώκιας στην περιοχή του Βαρνάβα είναι σπάνιο και ιδιαίτερο περιστατικό.

Παρόμοιες εμφανίσεις φώκιας έχουν καταγραφεί και σε άλλες περιοχές του Νότιου και Βόρειου Ευβοϊκού Κόλπου. Snapshot powered by AI

Μια ασυνήθιστη παρουσία καταγράφηκε στην παραλία του Βαρνάβα η οποία βρίσκεται περίπου 50 χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας, στον Νότιο Ευβοϊκό Κόλπο, ανάμεσα στο Σέσι και τους Αγίους Αποστόλους.

Σε βίντεο που δημοσίευσε στο Facebook η Olga Photiou, καταγράφεται μία φώκια να εμφανίζεται για λίγες στιγμές στην επιφάνεια της θάλασσας. Όπως φαίνεται στο στιγμιότυπο, το ζώο βγάζει για λίγο το κεφάλι του έξω από το νερό και στη συνέχεια απομακρύνεται, πιθανότατα επειδή αντιλήφθηκε την παρουσία αρκετών λουόμενων και αναζήτησε ένα πιο ήσυχο σημείο.

Παρόμοιες εμφανίσεις του συγκεκριμένου είδους έχουν καταγραφεί κατά καιρούς τόσο στον Νότιο όσο και στον Βόρειο Ευβοϊκό Κόλπο. Ωστόσο, για την περιοχή του Βαρνάβα πρόκειται για ένα αρκετά σπάνιο και ιδιαίτερο περιστατικό.