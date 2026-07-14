Μουντιάλ 2026: Απόψε η μεγάλη «μάχη» ανάμεσα σε Γαλλία και Ισπανία για μια θέση στον τελικό

Snapshot Απόψε στις 22:00 θα διεξαχθεί ο πρώτος ημιτελικός του Μουντιάλ 2026 μεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας, που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ1.

Η Γαλλία είναι η μοναδική ομάδα που προκρίθηκε σε όλα τα στάδια χωρίς παράταση ή πέναλτι, δείχνοντας σταθερή απόδοση.

Η Ισπανία έφτασε αήττητη στον ημιτελικό, αποκλείοντας ισχυρές ομάδες όπως την Πορτογαλία και το Βέλγιο.

Πρόκειται για την τρίτη συνεχόμενη χρονιά που Γαλλία και Ισπανία συναντιούνται σε ημιτελικό μεγάλης διοργάνωσης.

Ο δεύτερος ημιτελικός μεταξύ Αγγλίας και Αργεντινής θα γίνει στις 15/07, ενώ ο τελικός είναι προγραμματισμένος για τις 19/07 στο Νιου Τζέρσεϊ. Snapshot powered by AI

Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στον αποψινό ημιτελικό του Μουντιάλ, όπου Γαλλία και Ισπανία θα αναμετρηθούν στις 22.00 (ώρα Ελλάδος) για να κερδίσουν ένα εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.

Η συγκεκριμένη αναμέτρηση φέρνει αντιμέτωπες τις δύο εθνικές ομάδες που από την έναρξη της διοργάνωσης θεωρούνται μερικά από τα βασικά φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου.

Πρόκειται για την τρίτη διαδοχική χρονιά που Γαλλία και Ισπανία συναντιούνται σε ημιτελικό της μεγάλης διοργάνωσης, στοιχείο που ενισχύει ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον γύρω από αυτή τη σπουδαία αναμέτρηση.

Η ομάδα του Γάλλου Ντιντιέ Ντεσάμπ έχει κάνει μια εξαιρετική πορεία μέχρι την φάση των «4», καθώς είναι η μοναδική χώρα που εξασφάλισε όλες τις προκρίσεις της στην κανονική διάρκεια των αγώνων, χωρίς να χρειαστεί παράταση ή πέναλτι.

Οι «τρικολόρ» έχουν αποδείξει ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν τόσο απέναντι σε ομάδες που πιέζουν ψηλά όσο και σε αντιπάλους που επιλέγου την άμυνα. Ωστόσο, γνωρίζουν πως απέναντι στην Ισπανία θα χρειαστεί να αγωνιστούν στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο ώστε να προκριθούν στον μεγάλο τελικό.

Από την άλλη πλευρά, η Ισπανία φτάνει επίσης αήττητη στον ημιτελικό, έχοντας αποκλείσει αρκετές ισχυρές ομάδες, μεταξύ των οποίων την Πορτογαλία και το Βέλγιο. Αν και ξεκίνησε την διοργάνωση με ισοπαλία απέναντι στο Πράσινο Ακρωτήρι, στη συνέχεια βελτίωσε αισθητά την εικόνα της και επιβεβαίωσε την ποιότητά της ως μία από τις κορυφαίες εθνικές ομάδες παγκοσμίως.

Η σέντρα του πρώτου ημιτελικού είναι προγραμματισμένη για τις 22:00, η οποία θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ1.

Πρόγραμμα των επόμενων ημερών:

Ημιτελικοί

14/07 στις 22:00 Ντάλας: Γαλλία - Ισπανία

15/07 στις 22:00 Ατλάντα: Αγγλία - Αργεντινή

«Μικρός» τελικός

19/07 (00:00, Μαϊάμι)

Τελικός

19/07 (22:00, Νιου Τζέρσεϊ)