Πυρκαγιά στο Παρίσι: Πάνω από 19.000 στρέμματα του δάσους Φοντενεμπλό έγιναν στάχτη

Περισσότερα από 19.000 στρέμματα του εμβληματικού δάσους Φοντενεμπλό, ενός προστατευόμενου από την UNESCO καταφυγίου άγριας ζωής κοντά στο Παρίσι, καταστράφηκαν από δασικές πυρκαγιές.

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Πυρκαγιά στο Παρίσι: Πάνω από 19.000 στρέμματα του δάσους Φοντενεμπλό έγιναν στάχτη
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Πάνω από 19.000 στρέμματα του δάσους Φοντενεμπλό κοντά στο Παρίσι καταστράφηκαν από πυρκαγιά, με εκκενώσεις και κλείσιμο αυτοκινητόδρομων.
  • Η πυρκαγιά θεωρείται ύποπτη, καθώς ξέσπασε σε περίπου δέκα σημεία σε ακτίνα 1.000 μέτρων και έχουν συλληφθεί δύο ύποπτοι.
  • Η Γαλλία και η ευρύτερη περιοχή βιώνουν το τρίτο κύμα καύσωνα του καλοκαιριού, που επιδεινώνει τις συνθήκες και αυξάνει τον κίνδυνο πυρκαγιών.
  • Στην Ισπανία, οι νεκροί από τις πρόσφατες πυρκαγιές έφτασαν τους 13, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες πρόληψης και αντιμετώπισης.
  • Τα ακραία καιρικά φαινόμενα έχουν προκαλέσει χιλιάδες επιπλέον θανάτους στην Ευρώπη, με σημαντικό ποσοστό αυτών να αποδίδεται στην κλιματική αλλαγή.
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Μια καταστροφικη πυρκαγιά έκανε στάχτη ένα ιστορικό δάσος κοντά στο Παρίσι τη Δευτέρα, με αποτέλεσμα να κλείσουν αυτοκινητόδρομοι και να κινητοποιηθούν πυροσβεστικά αεροσκάφη, ενώ ο αριθμός των νεκρών απο τις φονικές πυρκαγιές στην Ισπανία αυξήθηκε σε 13, καθώς μεγάλο μέρος της δυτικής Ευρώπης «βράζει» από τους φονικούς καύσωνες.

Η περιοχή βιώνει το τρίτο κύμα καύσωνα του καλοκαιριού, με τη βλάστηση που ξεραίνεται από τα φυτά και τις υψηλές θερμοκρασίες να τροφοδοτούν πυρκαγιές από την Ιβηρική Χερσόνησο μέχρι τη Γαλλία. Πολλοί επιστήμονες λένε ότι η κλιματική αλλαγή κάνει τις πυρκαγιές πιο συχνές και πιο δύσκολες στην καταπολέμησή τους.

Η Γαλλία ανέπτυξε εκατοντάδες πυροσβέστες για να αντιμετωπίσει μια πυρκαγιά που εξελίχθηκε γρήγορα και ξέσπασε κατά μήκος ενός αυτοκινητόδρομου κοντά στο Φονταινεμπλό, όπου βρίσκεται ένα από τα πιο γνωστά βασιλικά παλάτια της Γαλλίας.
Ο αριθμός των νεκρών από την καταστροφική πυρκαγιά της περασμένης εβδομάδας στην επαρχία Αλμερία της νότιας Ισπανίας έφτασε τους 13, μετά τον θάνατο μιας 93χρονης Βρετανίδας από εγκαύματα την Κυριακή, ενώ 10 άνθρωποι εξακολουθούσαν να αγνοούνται μέχρι τη Δευτέρα, σύμφωνα με τις αρχές.

Επισκεπτόμενος την Αλμερία τη Δευτέρα, ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσες ζήτησε την ενίσχυση της πρόληψης των πυρκαγιών στη χώρα. Ωστόσο, ο αντίκτυπος από τους καλοκαιρινούς καύσωνες θα μπορούσε να είναι πιο ζοφερός. ⁠Επιστήμονες που παρακολουθούν τους υπερβολικούς θανάτους δήλωσαν ότι καταγράφηκαν χιλιάδες περισσότεροι θάνατοι από το κανονικό κατά τη διάρκεια ενός καύσωνα που σάρωσε την Ευρώπη και τη Βρετανία στο τέλος Ιουνίου.

Ύποπτη η πυρκαγιά στη Γαλλία, λένε οι Αρχές

Μόλις 70 χιλιόμετρα από το Παρίσι, η πυρκαγιά στο Φονταινεμπλώ οδήγησε στο κλείσιμο του αυτοκινητόδρομου Α6 που συνδέει το Παρίσι με τη Λυόν και το νότο, και, για πρώτη φορά στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού, την αποστολή αεροπορικών μέσων για τον περιορισμό της πυρκαγιάς που μαύρισε τον ουρανό. Μικρότερες πυρκαγιές στην περιοχή διέκοψαν επίσης τις υπηρεσίες τρένων υψηλής ταχύτητας.

Για πρώτη φορά, αεροσκάφη Canadair που έριχναν νερό πέρασαν πάνω από τον ποταμό Σηκουάνα γεμίζοντας τις δεξαμενές τους. Έως και 800 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους. Αν και η φωτιά είχε σε μεγάλο βαθμό τεθεί υπό έλεγχο μέχρι το απόγευμα της Δευτέρας, οι ριπές ανέμου δυσκόλεψαν το έργο, ανέφεραν οι αρχές.

Ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νούνιες δήλωσε ότι οι συνθήκες της πυρκαγιάς ήταν ύποπτες: «Υπήρχαν περίπου δέκα σημεία όπου η φωτιά ξεκίνησε σε ακτίνα 1.000 μέτρων, γεγονός που υποδηλώνει ότι μπορεί να ξεκίνησε σκόπιμα». Ο Νούνιες δήλωσε το βράδυ της Δευτέρας ότι δύο άτομα που θεωρούνται ύποπτα για σχέση με την πυρκαγιά στο Φονταινεμπλό συνελήφθησαν. Οι γαλλικές αρχές αναφέρουν ότι περίπου 320.000 στρέμματα- περίπου το μέγεθος του Ορλάντο της Φλόριντα - έχουν καεί μέχρι στιγμής φέτος, περισσότερα από ό,τι σε ολόκληρο το 2025.

Περίπου 26 εκατομμύρια άνθρωποι στη Γαλλία, συμπεριλαμβανομένης της ευρύτερης περιοχής του Παρισιού, τέθηκαν υπό κόκκινη προειδοποίηση για καύσωνα τη Δευτέρα. Οι μετεωρολόγοι αναφέρουν ότι ο καύσωνας αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι τα μέσα της εβδομάδας. Ένα νέο κύμα καύσωνα, που αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον μία εβδομάδα, πρόκειται να πλήξει τη γειτονική Ιταλία, φέρνοντας υψηλή υγρασία και τροπικές νύχτες, σύμφωνα με μετεωρολόγους. Τα θερμόμετρα στις ενδοχώρα της Σαρδηνίας θα μπορούσαν να φτάσουν τους 42-43 βαθμούς Κελσίου την Τρίτη.

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα που πλήττουν την περιοχή έχουν καταστρέψει τις καλλιέργειες, έχουν επηρεάσει την παραγωγή ενέργειας από τους πυρηνικούς σταθμούς και έχουν αυξήσει το κόστος μεταφοράς εμπορευμάτων κατά μήκος του ποταμού Ρήνου στη Γερμανία, όπου τα χαμηλότερα επίπεδα νερού εμπόδισαν τα φορτηγά πλοία να πλεύσουν πλήρως φορτωμένα.

Στην Ιταλία, οι αγρότες στην περιοχή Εμίλια-Ρομάνια αναγκάζονται να διαθέσουν περισσότερους πόρους για να διασφαλίσουν την ορθή διαχείριση του ζωικού κεφαλαίου και να διατηρήσουν σταθερή την παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων όπως η παρμεζάνα.

Περισσότεροι θάνατοι από τη ζέστη

Οι ευρωπαϊκές χώρες ανέφεραν περίπου 10.650 επιπλέον θανάτους κατά τη διάρκεια του καύσωνα ρεκόρ που έπληξε την ήπειρο στο τέλος Ιουνίου, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία. Μια ξεχωριστή επιστημονική μελέτη που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα εκτιμά ότι 2.700 άνθρωποι πέθαναν από αιτίες που σχετίζονται με τη ζέστη μόνο στην Αγγλία και την Ουαλία κατά τη διάρκεια των καυσώνων του Μαΐου και του Ιουνίου.

Από αυτούς τους θανάτους, το 42% προκλήθηκε από την επιπλέον ζέστη που αποδίδεται στην υπερθέρμανση του πλανήτη, σύμφωνα με ευρήματα του Imperial College London, της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου και της Σχολής Υγιεινής και Τροπικής Ιατρικής του Λονδίνου. Την περασμένη εβδομάδα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποίησε ότι η Ευρώπη θα μπορούσε να αντιμετωπίσει «περισσότερες φονικές εβδομάδες μπροστά της» από νέα κύματα καύσωνα που σχηματίζονται πάνω από τον Ατλαντικό.

«Είναι δύσκολο να εξηγήσουμε αυτή την υψηλή υπερβολική θνησιμότητα με οτιδήποτε άλλο εκτός από την υπερβολική ζέστη», δήλωσε ο Λάσε Βέστεργκααρντ, επικεφαλής ιατρός στο Ινστιτούτο Ορού Statens της Δανίας, το οποίο φιλοξενεί το πανευρωπαϊκό σύστημα επιτήρησης θνησιμότητας EuroMOMO. Το EuroMOMO ανέφερε ότι περισσότεροι από 9.000 από τους επιπλέον θανάτους που καταγράφηκαν στην Ευρώπη ήταν μεταξύ ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω.

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